Ignacio Astore no formalizó el pedido de asamblea para adelantar las elecciones y se expande la incertidumbre sobre el futuro de Newell's. Para peor el presidente leproso sigue sin dar explicaciones al hincha del lamentable presente del club y cree que el equipo volverá a los triunfos con la llegada de Cristian Fabbiani. El nuevo entrenador, entre tanto, ayer ensayó con línea de cinco en el fondo para visitar el lunes a Barracas Central.

Los hinchas de Newell’s reclaman por la renuncia de Astore desde el año pasado. En cada partido del local el pedido es unánime y tras la derrota en el clásico se volvió a pedir por su salida de forma masiva. La situación de tensión y crisis para muchos se sale si se anticipa el proceso electoral agendado para el 14 de diciembre. Astore aceptó la situación y se comprometió a adelantar los comicios. Pero aún no lo hizo y pocos se sorprendieron en el parque Independencia. Astore hace tiempo que no cumple con su palabra y la renuncias en la Comisión Directiva se sucedieron en los últimos meses.

El presidente leproso ingresa y sale a las escondidas del estadio por el rechazo que genera su figura en el hincha. Pero está dispuesto a desafiar aún más el ánimo de los leprosos y desestimó por ahora oficializar el adelanto de los comicios. Astore cree que Fabbiani puede dar vuelta la realidad rojinegra. Y se aferra a eso a pesar de que ni siquiera al entrenador lo acompañó en su conferencia de prensa de presentación en Bella Vista el pasado jueves. El nuevo técnico rojinegro debutará el lunes a las 17 en cancha de Arsenal ante Barracas Central.

Fabbiani dirigió ayer su primer ensayo de fútbol. En la práctica armó una línea de cinco en el fondo y la presencia de tres zagueros centrales, aunque entre ellos no estuvo Tomás Jacob, apuntado por perder los duelos aéreos en el clásico ante Carlos Quintana. Luego, Fabbiani paró una línea de cuatro en defensa. El nuevo entrenador leproso lo hizo partícipe de la práctica a Angelo Martino a pesar de que el defensor no quiere seguir en el club. El ex Talleres pidió ser transferido, no llegó oferta alguna por su pase y permanece en el plantel.

Esta mañana en Bella Vista habrá un nuevo entrenamiento y allí se conocerá la primera alineación del Ogro en Newell's. El partido del lunes se jugará a puertas cerradas por sanción que pesa sobre Barracas Central.