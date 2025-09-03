Una nueva encuesta de intención de voto realizada por la consultora Aresco revela que Fuerza Patria tendría una leve ventaja sobre La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar este domingo 7 de septiembre.

Según la encuesta, que se aplicó a 6.023 personas, Fuerza Patria tiene 41,7% de intención de voto, seguida por La Libertad Avanza, con 39%, Otros partidos, con 6,6%, Frente de Izquierda, con 6,%, y Somos, con 5,9%.

Si se observan las encuestas por sección, en la Primera Sección -donde se relevaron 1.304 casos-, la distancia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza sería un poco más corta: Fuerza Patria aparece primera con 42,3%, le sigue La Libertad Avanza con 40,3%, luego el Frente de Izquierda (8,4%), Somos (6,9%) y candidatos de otros partidos (2,1%).

En la Segunda Sección, con 605 casos, quien lidera la encuesta es La Libertad Avanza, con 37,9% de intención de voto, frente al 34,8% que cosechó Fuerza Patria. Después figura Hecho (16,2%), candidatos de otros partidos (7%), y el Frente de Izquierda (4%).





En la Tercera Sección, con 1.246 casos, lidera Fuerza Patria, con 47,4%, seguida por La Libertad Avanza (32,2%), el Frente de Izquierda (6,8%), Nuevos Aires (5,8%), Somos (4,5%), y candidatos de otros partidos (3,3%).

En la Cuarta Sección, con 583 casos, figura primero La Libertad Avanza, con 41,7%, y después aparecen Fuerza Patria (30,4%), Somos (18,5%), candidatos de otros partidos (5,6%) y el Frente de Izquierda (3,8%).

En la Quinta Sección, con 618 casos, la ventaja la tiene La Libertad Avanza, con 55,2%. Después figuran Fuerza Patria (34,3%), candidatos de otros partidos (5%), Somos (2,8%) y el Frente de Izquierda (2,7%).

En la Sexta Sección, con 604 casos, La Libertad Avanza lidera con 47,7%. Después vienen Fuerza Patria (34%), candidatos de otros partidos (8,3%), Somos (8,2%) y el Frente de Izquierda (1,8%).

En la Séptima Sección, con 466 casos, aparece como favorita La Libertad Avanza, con 43,4%, seguida por Fuerza Patria (35,2%), Somos (8,4%), candidatos de otros partidos (8,4%) y el Frente de Izquierda (4,7%).

Por último, en la Octava Sección, con 597 casos, el partido con más intención de voto es La Libertad Avanza, con 44,1%, frente al 39,3% que registró Fuerza Patria. Después aparecen Somos (6,2%), candidatos de otros partidos (5,5%), y el Frente de Izquierda (4,9%).

