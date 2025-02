El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó su espacio político dentro del peronismo con el objetivo de hacer frente a las políticas del Gobierno nacional. Se trata del “Movimiento Derecho al Futuro”, que se anunció vía redes sociales este sábado, donde oficializó la convocatoria a construir una "fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social".

“El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno nacional de Javier Milei”, inicia el documento que tuvo la adhesión de más de 40 intendentes, legisladores nacionales y provinciales, organizaciones sociales, políticas y obreras, entre otras.

En el texto, Kicillof y compañía aseguraron que “es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro” subrayando que sea “sin temor al debate interno”, como así también “escuchar, comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional y recuperar la agenda de las mayorías”.

Por eso enfatizaron que “solo con un peronismo fuerte, amplio, unido y con sus raíces en el pueblo podremos forjar un país más justo, solidario y con oportunidades para todos”.

Valorando que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires “bajo la conducción de Axel Kicillof, se ha convertido en el escudo y la red que luchan por proteger los derechos de los bonaerenses ante un Estado desertor”, se enfatizó que “es en el gobierno de la Provincia donde se visualiza una alternativa y donde se enciende una esperanza concreta, real, que demuestra con hechos que hay otra forma de gobernar: con compromiso, con transparencia y con políticas públicas en favor del pueblo”.

“Convocamos a la construcción de una gran fuerza social y política para el desarrollo y la justicia social, que represente a trabajadores, sectores productivos, la ciencia, la educación y la cultura”, dice el texto, como una réplica del discurso que el gobernador dio el 20 de diciembre en La Plata, cuando convocó a la construcción de un amplio frente, “que defienda los intereses nacionales, promueva el desarrollo y se abra a la participación de todos”.

El documento llegó solo unas horas después de una cumbre que se llevó adelante este viernes en la Gobernación bonaerense donde estuvieron presentes Kicillof y su vice, Verónica Magario, ministros y los intendentes de la “mesa política” como Mario Secco, Jorge Ferraresi, Andrés Watson y Fernando Espinoza.

Según pudo conocer Buenos Aires/12, allí se ultimaron detalles de la salida a la luz del Movimiento Derecho al Futuro, al tiempo que se coordinó que tendrá una réplica que exceda las redes sociales el próximo 5 de marzo, tras la realización de la Asamblea Legislativa, cuando el gobernador abra el periodo de sesiones ordinarias.

Asimismo, se puso en debate la realización o no de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en la Provincia. “Si ya se bajaron en Nación y en 15 provincias, no tiene demasiado sentido sostenerlas, es darle de comer al discurso de Milei”, valoraron desde un municipio cuyo mandamás participó de la reunión. Si bien no salió una definición tajante al respecto, se coincidió en que en el transcurso de esta semana que inicia “habrá movimientos”.

Por otro lado, la mesa volvió a coincidir en la necesidad de un desdoblamiento de las elecciones nacionales, aunque sin coincidencias sobre el momento de realización de las bonaerenses. Por caso, mientras algunos plantean que septiembre podría ser el mes indicado, otros plantean que los comicios bonaerenses deberían ocurrir unos 60 días antes, es decir, en junio, con más distancia de las nacionales. Todas las opciones están sobre la mesa de Kicillof.

¿Quiénes pusieron la firma en el lanzamiento del frente de Kicillof?

El documento lleva decenas de adhesiones, algunas de ellas previsibles dado el posicionamiento que habían tomado las y los dirigentes; y otras que llamaron la atención por el peso de la firma y la sorpresa de su definición.

Por caso, los intendentes de Pilar, Federico Achával; el histórico jefe comunal del Partido de La Costa, Juan de Jesús y el vecinalista de Necochea, Arturo Rojas, se ubican en esa última descripción.

Pusieron la firma jefes comunales del populoso conurbano como el de La Plata, Julio Alak; el de La Matanza, Fernando Espinoza; Mario Ishii, de José C. Paz; Jorge Ferraresi, de Avellaneda; Mario Secco, de Ensenada; Fernando Moreira, de San Martín; Juan José Mussi, de Berazategui; Fabián Cagliardi, de Berisso; Pablo Descalzo, de Ituzaingó; Lucas Ghi, de Morón y Andrés Watson, de Florencio Varela.

Por el interior, sumaron el sello Ricardo Alessandro, de Salto; Daniel Stadnik, de Carlos Casares; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Julio Marini, de Benito Juárez; Gustavo Cocconi, de Tapalqué; Mauro Poletti, de Ramallo, Germán Lago, de Alberti; Juan Manuel Álvarez, de Ranchos; Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales, Diego Nanni; de Exaltación de la Cruz, María Celia Gianini; de Carlos Tejedor.

Del mismo modo lo hicieron sus pares Ricardo Curutchet, de Marcos Paz; David Angueira, de Punta Indio; Facundo Diz, de Navarro; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Cecilio Salazar, de San Pedro; Carlos Ferraris, de Leandro N. Alem; Walter Wischnivetzky, de Mar Chiquita; Alfredo Fisher, de Laprida; Sergio Barenghi, de Bragado; Ariel Sucurro, de Salliqueló; Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen; Francisco Echarren, de Castelli; Alejandro Acerbo, de Daireaux; Sebastián Walker, de Pila; José Nobre Ferreira, de Guaminí; Carlos Rocha, de General Guido y Héctor Olivera, de Tordillo.

Asimismo, firmaron los diputados nacionales Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino, Santiago Cafiero, Brenda Duarte, junto con los legisladores provinciales Pedro Borgini, Ayelén Durán, Carlos Cuto Moreno, Susana González, Gustavo Pulti, Mariana Larroque, Naldo Brunelli, Lucia Iañez, Liliana Pintos, Ricardo Rollieri, Laura Aloisi, Ana Luz Balor y Viviana Guzzo.

El espacio también cuenta con el apoyo de movimientos como La Patria de los Comunes, La Patria es el Otro, Movimiento Mayo, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie, Agrupación Eva Perón, Corriente Nacional de la Militancia, Corriente Peronista 13 de Abril, Corriente Militante Lealtad, Kolina Buenos Aires, Descamisados, FETRAES, CNCT, Peronismo de la Soberanía, Camino a la Victoria, Partido Piquetero, Corriente Nacional Martín Fierro, Movimiento Territorial de Liberación, Frente Barrial de la CTA y Frente Social Peronista, entre otras decenas de organizaciones sindicales de mucho peso como la CGT, las dos CTA y el gremio de Camioneros.