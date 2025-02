El empresario Juan Carlos Blumberg reapareció y volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y su entorno por el cobro de candidaturas para las elecciones de 2023, al tiempo que reveló que un actual funcionario del gobierno de La Libertad Avanza era el encargado de pedir el dinero y le reclamó a la justicia que investigue a fondo.

Blumberg reveló en una entrevista con la 750 que “había mucha gente que colaboraba (con el espacio libertario) y querían ser candidatos”, aunque luego “comenzó a aparecer gente de diferentes lugares que contaba que para acceder a las candidaturas tenían que poner dinero”. Según el empresario y presidente de la Fundación Axel Blumberg, “el dinero lo pedía Sebastián Pareja, que era una de las personas que armaba las listas”.

Pareja es uno de los hombres de confianza del Presidente y su entorno: además de ser subsecretario de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Capital Humano, es el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, y uno de los dirigentes que negocia en la alianza entre el oficialismo y el PRO, y que en los últimos meses no ha ocultado críticas al expresidente Mauricio Macri, y presionó para que LLA y PRO vayan juntos en todo el país. “O vamos juntos en 24 provincias o no vamos en ninguna”, advirtió semanas atrás.

Blumberg dijo además que siempre estuvo a disposición de la Justicia para ir a declarar y denunciar el giro de dinero para integrar listas. Incluso, reveló que tuvo reuniones – en campaña – con Victoria Villarruel en la casa de un juez donde ella le ofreció ser candidato a intendente de San Isidro o gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Me usaban llevándome a programas de televisión para tratar de influenciar y a apoyar a esos candidatos (en alusión a los que habían pagado por integrar una lista). Karina me ofreció ser diputado y senador, y yo lo rechacé porque no quería estar para llenar listas”, sostuvo, aunque despegó a la hermana del Presidente: “Nunca me pidió nada”.

En este sentido, pidió que sus denuncias se investiguen a fondo, aunque no mostró expectativas de que eso vaya a ocurrir. “La Justicia no funciona, yo nunca fui llamado a declarar”, aseguró.

En 2023 Blumberg ya había lanzado fuertes críticas a La Libertad Avanza por hacer negocios con la política y pedir hasta 50 mil dólares por una candidatura a concejal. El empresario había coqueteado con la posibilidad de convertirse en candidato por ese espacio, del que se alejó con duros cuestionamientos.

En aquel entonces – durante la campaña – el propio Milei salió a responderle y dijo que lo denunciaría ante la Justicia por sus declaraciones. “No tienen ninguna prueba”, se defendió en ese momento.