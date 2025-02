Los números de Boca no son espantosos en el campeonato local: ganó cuatro partidos, empató dos y perdió uno: tiene 14 puntos (uno menos que River) y está en zona de clasificación. Tampoco debería considerarse tan riesgosa la clasificación en la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que si bien perdió 1-0 en la ida, ahora jugará de local ante un rival técnicamente muy inferior. Teoría pura.

Pero el clima que se vive en las tribunas, en la tele y en las redes, parece presagiar el apocalipsis antes de cada partido. Boca es un volcán a punto de entrar en erupción, porque juega mal, porque cuando gana no brilla y porque cualquier rival lo complica.

La primera respuesta a porqué pasa esto, es que Boca padece más que nadie el mal de urgencias. Tiene un entrenador con buenos antecedentes, tiene un plantel numeroso de jugadores de mucha jerarquía, muchos de los cuales costaron fortuna pero los que juegan lo hacen muy por debajo de las expectativas. El equipo, gane o pierda, está siempre en deuda.

En lo que va de este torneo Boca recurrió a 29 jugadores, alguno de los cuales jugó en más de una posición. En la primera fecha el equipo titular fue este: Brey; Advíncula, Di Lollo, Rojo, Fabra; Herrera, Rey Domenech, Palacios; Zeballos, Merentiel. En el último partido jugaron estos once: Marcehesín; Advíncula, Di Lollo, Rojo, Blanco; Herrera, Delgado, Martegani, Janson; Zeballos, M. Giménez. Cinco iguales, seis diferentes.

Gago tiene la idea de plantear la competencia interna, hacer sentir a cada uno que es parte de un todo, que no hay un equipo que sale de memoria, y sueña con una maquinaria aceitada de tal manera que el cambio de piezas no afecte en lo más mínimo el funcionamiento. No hay titulares ni suplentes, con la excepción de Marchesín (que jugará siempre), Cavani (que jugará en la medida en que este físicamente entero), y el niño mimado de la gente: Zeballos. En la lista se podría incluir a Battaglia, que da la sensación de que puede ser más útil como volante que como defensor central, y Palacios.

Ander Herrera volvió a jugar el sábado ante Aldosivi.

En la mente de la mayoría de los analistas hay un equipo base: Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Rojo (o Costa), Saracchi; Herrera, Battaglia, Delgado, Palacios; Zeballos, Cavani. Con Merentiel y Velasco como primeras alternativas del medio hacia arriba. Pero no hay ninguna certeza de que ese sea también el equipo que, en teoría, pretende Gago.

¿A que juega Boca se preguntan los más críticos? Más o menos se sabe: juega con tres/cinco en el fondo o con línea de cuatro, pretende en ambos casos salir jugando de abajo, no rifar la pelota, progresar con pases filtrados, llegar tocado con delanteros en permanente movimiento y laterales que se turnan para escalar, abriendo la cancha. A eso quiere jugar y no está mal. pero el asunto es que si la cosa no sale, si los rivales le roban la pelota y la gente se fastidia Boca juega apurado, atropellado, sin orden defensivo ni creación ofensiva.

Palacios demostró su clase, pero necesita continuidad. Velasco (sin fútbol durante mucho tiempo) está lejísimos del nivel que llegó a mostrar en Independiente, el "Changuito" rinde más por la izquierda, pero produce menos de lo que se supone es su máximo potencial. Ander Herrera no está en su mejor forma y los demás jugadores de campo alternan buenas y malas, pero demostrando siempre falta de confianza.

Frente a Alianza Lima en la revancha, Boca se juega mucho. Si pierde el equipo quedará eliminado, ni siquiera tendrá un consuelo en la Sudamericana, y Gago caminará por arenas movedizas. Si se clasifica (así sea por penales y jugando mal) se aclararán un poco las aguas que bajan turbias. El objetivo en lo inmediato vuelve a estar vinculado a las urgencias: hay que ganar, se juramentan. Lo más difícil en este marco y con tanta presión, es que además Boca juegue el buen fútbol que tanto se espera.