La invisibilidad es el superpoder que todo expresidente de los Estados Unidos debe aprender a dominar. Al menos así lo creía el protagonista de Día cero (reciente estreno de Netflix), quien debe abandonar su cómodo retiro para ponerse al frente de una comisión investigadora sobre lo que sucedió en aquello que titula esta propuesta. Además del enigma sobre el atentado, aparece la pregunta sobre quién es verdaderamente el personaje encarnado por Robert De Niro. ¿Se trata de un respetable servidor público querido por demócratas y republicanos o de un político con varios cadáveres en el armario? ¿Qué hay de su salud mental y del estado alterado de sus compatriotas? La miniserie de seis episodios juega con las ambivalencias de un personaje y un tiempo tan inestable como peligroso.

Al comienzo del piloto, la única preocupación de George Mullen es la de entregar el borrador de sus memorias a tiempo . Dilema no menor para alguien que maquilla algunas lagunas mentales. Para sorpresa de sus compatriotas, este puntilloso exfiscal y político todoterreno decidió tirar la toalla y no se presentó para un segundo mandato. La causa de su abandono a una fácil reelección asoma como el primer enigma en una trama con muchísimas incógnitas. “Todos saben la respuesta”, dice el personaje refiriéndose a la muerte de uno de sus hijos. Sin embargo, puede que haya otros motivos y, tal como le dice su editora, “hoy en día un rumor no desmentido es un hecho”. Entre ellos aparece un extraño tipo de demencia que lo lleva a imaginar situaciones y personas cometiendo equívocos en el momento menos indicado.

Lo que es un hecho incontrastable es el ciberataque que alteró todos los sistemas de infraestructura, seguridad y comunicación del país. La Defcon 1 se hizo realidad con un luctuoso saldo de tres mil cuatrocientos muertos y un mensaje a los celulares: “Esto va a pasar nuevamente”. Por el pedido expreso de la Casa Blanca, Mullen vuelve al centro de la escena, aunque a su esposa (Joan Allen) e hija (Lizzy Caplan), también dedicada a la política, se opongan. Dentro de su staff se destacan su asesor, Roger Carlson (Jesse Plemons), y su antigua Jefa de Gabinete, Valerie Whitesell (Connie Britton), con la que hay otra incógnita argumental. Como la comisión debe encontrar a los culpables en tiempo express, se suspenden los derechos civiles de los ciudadanos poniendo más brasas en una sociedad alterada. El teje y maneje incluye a rusos, terrorismo interno, hackers, magnates tecnológicos y el círculo rojo de ellos frente a una opinión pública que exige respuestas contundentes.

Creada por Eric Newman (Narcos) y los periodistas políticos Noah Oppenheim y Michael Schmidt, la miniserie presenta una realidad paralela, con un personaje central "bidenizado", una presidenta (Angela Bassett) que remite a Kamala Harris, comentaristas políticos que abonan las teorías conspirativas y un rosario de referencias indirectas al trumpismo. Otro de los atractivos de Día Cero es que “la gente” no sabe de las limitaciones de Mullen, pero para el espectador es evidente que su mente está turbada. Un líder querible que en un instante podría convertirse en un potencial autócrata. Amén de su puesta en escena briosa y los juegos del narrador no confiable, lo más atractivo pasa por el elenco y la resolución con la que se apega a los rieles del thriller política. Según su directora, Lesli Linka Glatter, la miniserie trata sobre buscar “la verdad en la época de la postverdad”. Es que aquí nadie está seguro de nada, empezando por Mr. President.

Programados

* Aquelarre a la vista. AMC le dará lugar a la segunda temporada de Las brujas de Mayfair en marzo. La serie de magia y misterio vuelve con nuevos desafíos y amenazas sobrenaturales centrados en Rowan Mayfair (Alexandra Daddario). Una neurocirujana que por esas cuestiones de los legados dio a luz a un demonio para cumplir una profecía.

* HBO anunció el elenco y el equipo de producción de la tercera temporada de Euphoria. Además del regreso de Zendaya, Hunter Schafer y Sydney Sweeney, se destaca la incorporación de Rosalía en el reparto. “Si hay algo que me entusiasma tanto como crear una buena melodía o escribir una letra increíble, es convertirme en una mejor performer cada día”, dijo la española frente a lo que será su debut actoral. Aunque no es su primer vínculo con la serie de Sam Levinson. En 2021, había compuesto junto a Billie Eilish “Lo vas a olvidar”, tema que formó parte de uno de los capítulos especiales sobre la errática y zarpadísima Rue Bennet.

* Paramount+ anunció que Peter Dinklage (Game of Thrones) se unirá al elenco de Dexter: resurrección, el próximo escalón en la saga sobre el asesino serial encarnado por Michael C. Hall. Quien fuera Tyrionn Lannister ahora le dará vida a un inversor de riesgo capitalista y filántropo generoso, con una oscura historia por detrás. Uma Thurman es otro de los nombres fuertes dentro de la propuesta. La producción comenzó en enero de 2025 en Nueva York y tiene pautado su estreno para este año.

El personaje

Onofre Romera Pascual de El marqués (José Pastor). El periodista vuelve a su pueblo natal con la intención de escribir un artículo sobre una matanza que dividió a la sociedad andaluza a mediados de los ‘70. Hay cinco cadáveres, múltiples hipótesis y un crimen sin resolverse. Este a sangre fría ibérico ya puede verse por Flow.