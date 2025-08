Un tango clásico e instrumental amenizaba la espera del show de Louta, el domingo en el Teatro Vorterix. Cuando se abrió el telón, pasadas las 21, una seguidilla de imágenes realizadas con inteligencia artificial empezaba a buscar sentido: un boxeador, dos ancianos besándose y un colibrí revoloteando en la ciudad eran algunas. Todo eso convive en la obra de Jaime James, su nombre real: la tradición y la vanguardia, lo clásico y lo moderno. "Ámame y rómpeme el alma como si cantara una de Gardel/ Arma una historia compleja y yo te hago el papel de Javier Bardem", cantaría con desenfado en "Ámame", mientras un cuerpo de bailarines explotaba en un ritual tecno-pop y tanguero.

Ante una sala repleta –agotó las dos funciones, sábado y domingo–, Louta presentó su cuarto disco de estudio, Un instante (2025), un trabajo que profundiza en su búsqueda poética, con canciones sobre vivir la experiencia, disfrutar del instante y conectar con los otros, y también en su particular maquinaria de ritmos, sensaciones y sonidos que apuntan a despertar los sentidos y provocar el baile. La obra de Louta es inclusiva y participativa: precisa que el público se involucre, accione, sienta y se emocione. Un espíritu comunitario y performático que hereda de De la Guarda y Fuerza Bruta, dos importantes colectivos artísticos comandados por su padre, Diqui James. "El baile es una vida/ la vida es baile también", lanzó como una declaración de principios en "Lo mejor de lo mejor", apenas subió a escena.

Pero arrancó por el final. La despedida: los agradecimientos. Antes de empezar el show propiamente dicho, el compositor, cantante y actor apareció solo en el escenario. "La razón de que este show exista es cada uno de ustedes, sobre todo por lo que pasa adentro de cada uno de ustedes. Que explote ese planeta que tienen adentro. Cierren los ojos, griten fuerte y bailen mucho", dijo, y volvió a camarines para luego, sí, dar comienzo al espectáculo. Más que como un gesto simple de amabilidad, sus palabras se leyeron como una propuesta directamente ligada a su obra. No importa tanto si hacían falta o no esas palabras introductorias, pero queda claro que Louta entiende que, como en el teatro, la obra se completa con la experiencia del espectador.

Fotos: Alejandra Morasano





Después de "Lo mejor de lo mejor", Louta, los bailarines y su banda –percusión electrónica, batería, guitarra, bajo, teclados y vientos- arremetieron con "Kusturica", la primera del nuevo disco, que también ofrece una poética letal: "Aunque no entiendas nada/ Y aunque te duela todo/ Antes que ser carnada/ Mejor ser todo que no ser".

Luego, en "Nunca me fui", pareció responder a su larga ausencia de los escenarios hasta su aparición con el disco nuevo. Necesitó "frenar las horas" para componer, escribir y pensar ideas para su propuesta, que a veces es rupturista y otras veces más clásica. Hace poco, en una entrevista en el canal Gelatina, dijo que uno de sus sueños es que Louta –como concepto, como marca, como forma de hacer las cosas– exista más allá de él. Que en simultáneo, por ejemplo, haya tres shows de Louta en diferentes locaciones o rincones del mundo. Si el cuerpo es central en su propuesta, el concepto lo es todo.

Es que lo de Louta no es solo una música con coreografía y elementos teatrales, sino que la obra se piensa desde el origen a partir de ahí: con un sentido integral, visual y escénico. Y eso se confirma en las performances arriba del escenario. Cada movimiento de su cuerpo de baile combina con el espíritu de la canción, como si fueran videoclips. Los bailarines parecen una extensión suya. En la urbana "Abrir tu corazón", una de las bailarinas ofreció una coreografía en clave de danza contemporánea. En la reggaetonera "Puro", él y sus bailarines entregaron un baile sensual. En "Ámame" combinaron movimientos del tango y el mambo. Y en "Ballena" explotaron en escena. En su nuevo trabajo se olfatea una conexión latinoamericana, sobre todo con la música caribeña.

Fotos: Alejandra Morasano





Más allá de su fuerte impronta performática, Louta también es compositor y cancionista. Las melodías son importantes en su propuesta. Sus canciones se cantan, se corean, se arengan. Los versos quedan impresos en la memoria. Eso se refleja en piezas magnéticas y emotivas como "No me estás haciendo un favor", la cumbia-salsa "Mente", la experimental "Media hora", la lúdica "Quereme", la rapera "Enchastre" o la popera "Ayer te vi", que en el Teatro Vorterix contó con la participación de la cordobesa Zoe Gotusso, la única invitada de la noche. La dupla entre Gotusso y Louta en una especie de clásico para la generación sub 30. Gotusso es una ídolo pop para esta generación.

"Están vendiendo el cielo", repite Louta en "Todos con el celu", en sintonía con la época. ¿Qué más van a vender? Si bien Louta no es un artista que se exprese políticamente de manera directa, en su música se puede inferir una particular sensibilidad humanista y un sentido colectivo. En su disco anterior, 2030 (2020), escribió una canción social, "Argentina". Y en el final de este show, entregó una canción que habla sobre las ausencias y la importancia de los vínculos humanos, "Vive". En ella, sentado en una silla, ante un Vorterix en silencio y trance, entonó: "Vive porque ya nos dijo la verdad/ Y vive para no extrañarlo tanto". Su música también encuentra un equilibrio entre el desenfreno dionisíaco y la intimidad más absoluta. La magia del teatro también vive en Louta.

Foto: Alejandra Morasano





