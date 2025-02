Colombia defendió ante el Consejo de Derechos Humanos que los inmigrantes no deben ser considerados nunca como criminales y que todos los Estados deben cumplir con tratarlos de acuerdo a las normas internacionales que protegen sus derechos.



·"Ninguna persona migrante es ilegal, ser migrante no es ser criminal. El trato digno a las personas migrantes es una responsabilidad de los Estados, no una opción y ese es el reto que enfrentamos hoy", declaró la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Laura Sarabia, en su intervención en la sesión inaugural de la 58ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Aseguró que para su país, que ha participado activamente en los trabajos que desde 2006 realiza este órgano, es un momento histórico por ser la primera vez que participa como miembro pleno, con derecho no solo a participar en los debates y a tomar la palabra, sino también con derecho a voto.



"Ser parte del Consejo nos da la oportunidad de ratificar nuestra profunda convicción en el multilateralismo como el vehículo idóneo del diálogo para afrontar los desafíos globales", comentó.



Agregó que Colombia considera que es responsabilidad de este Consejo brindar medidas de protección para los grupos más vulnerables, incluidos , migrantes, mujeres, indígenas y poblaciones negras que viven en la pobreza".



Sarabia adelantó que su gobierno propondrá al Consejo medidas "vinculantes (de obligatorio cumplimiento) e inmediatas" que impidan que la retórica contra los migrantes los convierta en criminales y que sobre esa base se establezcan las políticas migratorias.