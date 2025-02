El gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó duras críticas al presidente Javier Milei, a quien le reclamó que “gobierne para los 50 millones de argentinos y no chupándole las medias a Donald Trump y Elon Musk”, y se metió de lleno en la interna del PJ, luego de que Axel Kicillof lanzara el espacio Movimiento al Futuro este fin de semana y agitara nuevamente la disputa al interior del peronismo.



Quintela dijo por la 750 que “la sociedad se está arrepintiendo de haber votado a este tipo (en alusión a Milei)”, pero consideró que el Presidente conserva una “estructura económica y mediática que lo sostiene”. “La sociedad cada vez va quitnado más el crédito y nosotros debemos construir una alternativa que empatice con la sociedad para que vuelva a confiar en nosotros”, señaló el riojano.



“Creo mucho en Axel y en su equipo, que son jóvenes, tienen fuerza y ganas de hacer bien las cosas, y vamos a colaborar con la organización nacional que nos permita aportar aunque sea muy poco para construir un proyecto que el peronismo debe poner a consideración de los argentinos”, señaló el gobernador.



En este sentido, calificó a Kicillof como un compañero “que hay que proteger, cuidar y ayudar” para desarollar una “propuesta sólida, que empatice con la gente, que la gente sienta que el Estado los está acompañando de forma positiva”. “El ordenamiento de Kicillof con un espacio nuevo tenemos que fortalecerlo”, dijo Quintela.



“La sociedad estaba cansada de un sistema político que no supo estar a la altura de las circunstancias. No lo capitalizó ni la izquierda ni la derecha, sino un hombre violento de la ultraderecha, un disruptivo, sino que simplemente con la metodología que se implementó en otros países de inducir a la sociedad al odio y la bronca. No planteó una política educativa, sanitaria, de seguridad, agropecuaria, de salud, hidrocarburífera, cultural o deportiva. Se dedicó a destruir al Estado, que está para colaborar con la sociedad y generar condiciones favorables para nuestra gente”, lamentó. “Milei tiene que gobernar para los argentinos, no chupándole las medias a Trum y Elon Musk”, agregó.



Además, apuntó con dureza contra un sector del periodismo. “Con el gordito Viale vimos la asquerosidad nunca vista”, disparó el gobernador riojano. “Tenemos que mirar con otros ojos a los periodistas. Hay periodistas que son cómplices de la situación que vivimos. Hay una actitud de genuflexión ante la actitud maltratadora al pueblo argentino”, se indignó.