Este lunes se largó la ronda principal del ATP 250 de Santiago de Chile que dará cierre a la gira sudamericana del calendario mundial de tenis y que tiene a los mejores argentinos del momento, incluido el primer preclasificado del certamen, Francisco Cerúndolo (26º).

El primer día de competencia deparó la eliminación en 16avos de final de Facundo Díaz Acosta (130º) a manos del alemán Yannick Hanfmann (109º) por 7-5 y 6-3. Este martes será el turno de salir a la cancha para varios compatriotas: Tomás Etcheverry (43º) enfrentará al francés Hugo Gastón (92º) desde las 14; Mariano Navone (64º) se medirá con el kazajo Aleksandr Shevchenko (95º) no antes de las 17; mientras que Francisco Comesaña (67º), quien viene de conseguir el mejor triunfo de su carrera en Río, eliminado al alemán Alexander Zverev (2º), se las verá con el brasileño Felipe Meligeni Alves (194º) no antes de las 17.

También jugarán el oriundo de Villa Gesell nacionalizado italiano, Luciano Darderi (59º), ante el portugués Jaime Faria (87º) no antes de las 15; Juan Manuel Cerúndolo (123º), sobreviviente de la qualy) ante el brasileño Thiago Monteiro (108º) no antes de las 15; Camilo Ugo Carabelli (69º) ante el local Nicolás Jarry (45º) no antes de las 16 y, una vez terminado este encuentro, Federico Coria (136º) contra el también local Tomás Barrios Vera (145º).

Los mejores preclasificados iniciarán directamente en octavos de final, como Fran Cerúndolo, quien se las verá el miércoles contra el mencionado Hanfmann. El crédito local Alejandro Tabilo (28º), segundo mejor rankeado, espera por el vencedor de Coria-Barrios Vera; mientras que Seba Báez (31º), flamente bicampeón en Río de Janeiro, irá contra Comesaña o Meligeni Alves. El cuarteto de clasificados directamente a octavos lo completa el español Pedro Martínez (36º), quien espera por el vencedor del cruce entre el serbio Laslo Djere y el peruano Ignacio Buse.