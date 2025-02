En noviembre del año pasado el Gobierno Nacional decidió eliminar contenidos sobre Educación Sexual Integral (ESI) disponibles para alumnos y docentes, por considerarlo “adoctrinamiento”. Sin embargo, trece provincias consideraron mantenerlos en su programa y sostener al equipo que los produce.

El relevamiento fue realizado por el ‘Movimiento X Más ESI’ conformado por docentes, activistas y organizaciones sociales. Concluyeron que las provincias de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires (PBA), Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego aseguraron la continuidad de la ESI durante el ciclo lectivo 2025.

Los más alineados con el Gobierno

El mismo estudio informó que Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y Río Negro desarticularon los equipos de ESI que tenían en sus instituciones educativas, mientras que Chaco, Chubut, Neuquén, Misiones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) derivaron a los profesionales que trabajaban en el área de Educación Sexual Integral a otras como Trayectorias Escolares, Contenidos Transversales, Convivencia Escolar; Educación Emocional con Enfoque Moralizante y Educación Emocional.

En el caso particular de CABA, remarcaron que, en enero de este año, “bloquearon el acceso a todos los contenidos digitales de ESI” y los dejaron “en revisión”, al mismo tiempo que el Plan Estratégico Buenos Aires Aprende, desarrollado por la ministra porteña de Educación Mercedes Miguel, no nombra la ESI en ninguna parte. Catamarca no informó ningún dato sobre el acceso actual a la ESI en la provincia.

El informe planteó una situación de alarma, en cuanto a que la Ley de ESI se encuentra “fuertemente amenazada” por la llamada “educación emocional” y por el desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que era una política pública que intentaba “reducir el embarazo adolescente” en todo el país.

Las provincias mejor paradas

De todas las provincias argentinas, sólo dos establecen presupuestos específicos del estado provincial para acompañar infancias trans, desde el nivel inicial hasta la secundaria, además de abordar situaciones de acoso y hostigamiento escolar: son Santa Fe y provincia de Buenos Aires.

Mirta Marina, directora provincial de ESI de la provincia de Buenos Aires, sostuvo que “ya sea en las aulas o en los patios de las Escuelas Abiertas en verano”, la Educación Sexual Integral “habilita espacios de reflexión”. Y agregó: “Estas cuestiones resultan muy movilizantes porque nos permiten identificar, por ejemplo, situaciones de violencia naturalizadas. La ESI, además, trasciende la institución educativa, muchas veces las y los docentes con la ESI como herramienta, pueden acompañar situaciones familiares, se convierten en referentes de la familia, no solo de las y los estudiantes. Recordemos además que las familias y la comunidad son una de las puertas de entrada a la ESI”, concluyó.