La obra social que atiende a jubilados y pensionados incorporó en sus filas a unos quince integrantes de distintas listas electorales libertarias, designados en las últimas semanas, después del cierre de las inscripciones.

Según un artículo publicado en Letra P por el periodista Gustavo Castro, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, firmó los días 19 y 20 de febrero una serie de designaciones en las sedes de Santa Fe del organismo. De acuerdo con la documentación, los nuevos nombrados son dirigentes y precandidatos de La Libertad Avanza (LLA).

El delegado de ATE PAMI en Santa Fe Sergio Delfino confirmó la información y se mostró sorprendido porque, en caso de ser electos, esos puestos deberán ser ocupados por otras personas, de modo que resulta contradictoria la postura del Gobierno de querer achicar el gasto estatal cuando esto demandaría más dinero.

Los candidatos libertarios que integran listas y ocupan cargos en PAMI se distribuye a lo largo y ancho de la provincia. Un caso resonante es la de Leonel Carlos Montesanto, un joven que no tiene experiencia previa en la materia y que estará en la agencia de Granadero Baigorria, y que es parte de la lista que encabeza el ahora ex periodista Juan Pedro Aleart.

“En principio no los conocemos. Con el tiempo se aprende en PAMI. Son todos distintos sistemas. Requiere una formación que lleva uno o dos años. Para que esta gente haya sido nombrada, tuvo que ser removida otra con mucha más experiencia para, en el mejor de los casos, pagarles menos”, dijo Delfino, quien agregó que esto se produjo luego de una serie de despidos.

De acuerdo al delegado, un sueldo de una jefatura de Agencia ronda entre los $1.800.000 y los $2.000.000. “Yo tengo 31 años en PAMI. Estuve 3 meses a prueba y luego pasé a planta. En el gobierno de Macri, los funcionarios empezaron a entrar en planta permanente a cargo de la dirección de la UGL. El gobierno de Alberto Fernández lo continuó y el de Milei también”, destacó.

“Cuando viene el cambio de Gobierno, esto ocurre, pero no en plena campaña. Esto no ocurre en esta época, pasa bajo recomendación política siempre, pero no en estos tiempos”, dijo Delfino.

“Esta personas son candidatos con todo derecho, son elegidos con todo derecho, pero luego el PAMI tiene que salir a contratar gente nueva, porque esta gente se va a trabajar como concejal. Entonces, esto no se condice con el discurso del Gobierno que dice está tratando de achicar el gasto”, concluyó.

Los nombramientos fueron realizados en planta permanente, sin período de prueba ni vínculo previo con la obra social de los jubilados. Y si bien en el PAMI no rige la estabilidad plena de la administración pública, en caso de ser cesanteados sin causa, los designados tendrían derecho a indemnización. No se optó por modalidades más flexibles, como la contratación mediante monotributo, una opción promovida por el gobierno nacional en otras áreas del Estado.

El cruce de información entre las resoluciones firmadas por Leguizamo y las listas provisorias de precandidatos a concejales registradas en el Tribunal Electoral arrojó coincidencias en diferentes localidades de la provincia:

-Cecilia Alejandra Ledesma, designada en el CAP de Tostado (segunda precandidata en esa ciudad).

-Rafael Luis González, nombrado en el CAP San Guillermo (tercer puesto en la lista).

-Ezequiel Omar Peña, designado en el CAP Las Toscas (quinto en la nómina de Villa Ocampo).

-Nanci del Valle Capovilla, nombrada en el CAP Ceres (segunda precandidata en ese distrito).

-Brian Gustavo Macieszonek, asignado al CAP San Justo (tercer lugar en la lista).

-Yoana Marina Carruega, designada en el CAT San Cristóbal (cuarta precandidata en esa jurisdicción).

-Elisabet María Micocci, nombrada en el CAP Santo Tomé (quinta postulante en la lista que encabeza Ana Cantiani en Santa Fe).

-Germán Darío Ricca, designado en el CAP San Javier (precandidato a presidente comunal en Gobernador Crespo).

También aparecen en la lista Joel Matías Hubeli, ubicado en la Agencia Esperanza del PAMI, y Juan Manuel Da Rocha, nombrado en el CAP San Carlos, ambos con antecedentes de militancia activa en La Libertad Avanza.

-Manuela Camila Costa. Designada en la Boca Sur del Pami en Rosario. Número 14 en la lista de Aleart.

-Leonel Carlos Montesanto. Nombrado en el CAP Granadero Baigorria. Noveno lugar en la nómina de Aleart.

-Lorena María Salvucci. Ubicada en el CAP Firmat. Candidata en Berabevú.

-Daniela Cecilia Scaglia. Designada en el CAP Rufino. Segunda candidata a concejala en esa ciudad.

-María Lía Amato. Nombrada en el CAP Villa Cañás. Tercera candidata a concejala en Venado Tuerto.

Todas las designaciones llevan la firma del director del Pami, Esteban Leguizamo.