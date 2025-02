Cuatro obreros resultaron lesionados como consecuencia del colapso de una parte del techo de un sector que se encontraba en obras de refacción, dentro del hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. Se trata del espacio donde antes funcionaba la cocina y donde se prevé que a futuro se emplace el área de neurotoxicología. Al parecer, cedió una de las vigas y generó el derrumbe que dejó a los obreros entre los escombros.

En el subsuelo del edificio, debajo de esa zona que estaba en obras, funciona la actual cocina que si bien no fue alcanzada por los daños, fue trasladada por cuestiones de seguridad y se garantizó el servicio de alimentación. El funcionamiento del efector y la atención a pacientes no se vieron alterados. La zona afectada quedó aislada.

Personal de Emergencias, Bomberos Zapadores y policía acudieron en la mañana de ayer al lugar donde cedió parte del techo. Las primeras acciones apuntaron a socorrer a los operarios que resultaron lesionados. En el sector trabajaban siete obreros, de los cuales cuatro resultaron heridos y requirieron atención del área de guardia.

"No me acuerdo nada, sé que se me cayó todo encima, los escombros. Tengo cinco puntos en la cabeza y fractura en el tobillo", describió uno de los heridos en Canal 3. "Estaban picando para poner un perfil, zafó el que estaba de costado y se vino abajo la losa", describió otro trabajador. "Hace un tiempo que estamos trabajando ahí, pero nadie pensó que eso iba a pasar. Debe ser que no soportó los pilares que tenía y se vino abajo", describieron sobre la estructura que cedió, que no correspondía a la nueva parte de la construcción, sino a la edificación original.

"Vi que se venía todo abajo y me tiré contra una pared porque no podía hacer otra cosa. Por suerte uno de los perfiles trabó la caída. Pude salir y vi a uno de mis compañeros ahí y lo sacamos. Después llegaron los bomberos y sacaron al otro que no podíamos encontrar”, describió otro de los albañiles.

Además de los trabajadores que requirieron atención por fracturas y lesiones, había uno con traumatismo de tórax, que de todas maneras permanecía estable, según se indicó. "En el contexto de una obra de refacción sucedió un accidente de trabajo que requirió la atención de la guardia a operarios. Uno de ellos presenta traumatismo de tórax que requirió una atención más intensiva", sostuvo en Canal 3 el director del hospital, Bruno Moroni.

El funcionario indicó que "en ese sector no funcionaba nada, porque se esta haciendo una refacción, y a futuro era la idea de que funcione allí neurotoxicología. Sí era el antiguo comedor, pero hoy no había funcionamiento de ninguna actividad". En tanto, indicó que preventivamente se trasladó la cocina, ya que la misma estaba funcionando en el subsuelo del sector afectado.

Moroni señaló que "el funcionamiento va a quedar garantizado en todas las áreas, salvo esta zona va a quedar aislada y la cocina se va a mover transitoriamente".