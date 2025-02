Eduardo Forte se crió en el conurbano bonaerense, más prescisamente en Vicente López, se graduó de abogado en la UCA y obtuvo un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral.

Desde hace 15 años reside en Barcelona y desde hace alrededor de 10 opera con criptomonedas. Actualmente es uno de los directores de Common Sense, una firma de inversiones con clientes a ambos lados del Atlántico, especializada en el nicho de los real world assests (RWA) en castellano activos del mundo físico, el nicho que Javier Milei invocó falsamente en el posteo que desató el escándalo por la criptoestafa que lo empujó a una de las peores crisis de su gestión.

Consultado por Buenos Aires/12 sobre la situación que involucra al Presidente y de la que habla todo el mundo, Forte le reconoce cierta sinceridad a Milei, no en el posteo que originó la estafa sino en su declaración posterior, en el simulacro de entrevista con Jonatan Viale. "Eso es realmente un casino, lo que no entiendo es por qué se metió ahí. En realodad, apenas lo vi, pensé salí de ahí Maravilla".

Para el especialista, hay una suerte de regla o máxima en esta clase de inversiones, según la cual el apuro es inversamente proporcional a la seriedad. "Antes de invertir, uno mira un par de cosas. La primera, cuántos token hay y la segunda cómo están repartidos", explica.

"Si hay una cuenta o grupo de cuentas con posición dominante, es una mala señal, porque pueden manipular el precio, salir juntos y dejar al resto sin nada, como ocurrió acá. O si hay derechos de emisión posteriores, que puedan hacer caer el precio", profundiza.

"En cambio, en esta plataforma, todo se reduce a entrar lo más rápido posible para comprar barato y saber salir a tiempo. Y, obviamente, dese esa perspectiva, cualquier chequeo o análisis de información es una pérdida de tiempo valiosísimo", compara el experto.

Amplía: "El contraejemplo de eso es cuando vos anunciás el lanzamiento de un proyecto, por ejemplo, para diciembre de 2025, y lanzas una preventa a precio especial para inversores y con eso te fondeas. Le emitís al inversor un derecho de uso sobre ese token, pero no va a poder operarlo hasta el lanzamiento. Más o menos como quien entra a una construcción de pozo".

"Además, todas las monedas de este tipo suelen tener el mismo comportamiento, la gráfica de Libra es calcada de la de Trump y de otras similares. Terminan cayendo en el corto plazo porque no hay un valor real, ni nada que las respalde. La diferencia es que a Trump nadie va a reclamarle absolutamente nada porque tiene un poco más de espalda", ríe.

Forte sigue perplejo luego de lo que pasó con el presidente Milei. "Basta con ver cualquier video de este Mark Hayden Davis para saber que no hay que comprarle un Renault 4 usado. Hay gente muy seria en el mundo cripto que hubiera estado feliz de colaborar en un proyecto con el gobierno argentino, pero eligieron justo esto: gente absolutamente desconocida, tipos random, bastante dudosos".

Ante la pregunta sobre la relación entre las criptomonedas y el financiamiento de proyectos productivos en la economía real, sostiene que efectivamente existen casos de éxito. "Hace algunos años comenzaron lo que se denomina Initial Coin Offert (oferta de moneda inicial), ICO por sus iniciales en inglés, pero no tienen nada que ver con esto", recuerda y dice que "incluso hay ejemplos en Argentina, como Agrotoken, una plataforma dedicada a soluciones tecnológicas para financiar actividades de producción primaria.

"Entrás a la web y hay un banco atrás, hay gente con nombre y apellido, con foto", enumera Forte, que en consecuencia, sostiene: "dudo que alguien haya entrado ahí realmente con la intención de financiar pymes argentinas, porque en esa plataforma, en esa clase de operaciones, lo que se busca es pegarla. Uno puede entrar con 500 dólares y llevarse medio millón".

Para el entrevistado, un inversor puede ser pequeño y sofisticado a la vez y ese es justamente el perfil que entró, apalancado en la confianza que Milei generaba en ese mundo y luego defraudó. "Los que hacen esto no empezaron a tradear ayer ni anteayer", reconoce.

En cambio, "para financiar las pymes existe el mercado de capitales, podés emitir distinta clase de bonos, el mundo quiere invertir en Argentina porque paga bien, hay otras opciones, pero ese comentario en el posteo no tiene lógica ni fundamento alguno. En realidad, el destino posterior de los fondos no tiene más valor que una promesa, como si dijera voy a pagar la deuda externa. Es una declaración de buenas intenciones pero no hay un sólo elemento que lo sostenga".

"Tal vez hubiera sido distinto si Milei hubiera reposteado algo de un tercero en vez de publicar como contenido propio, o si hubiera hecho la recomendación sin el link al contrato. Tal vez no hubiera pasado absolutamente nada. Pero la suerte de estas monedas depende por completo de los influencers que las recomiendan, que les dan notoriedad, porque después raspas un poco y atrás no hay nada".

Luego, es probable que la mención a las pymes y a la economía real, haya tenido el fin de disimular una apuesta, en términos de Forte, "120 por ciento especulativa", por tratarse de un presidente.

También persiste la duda sobre el segundo tuit que nunca ocurrió. "O recaudaron más de los esperado en menos tiempo y no hizo falta o los socios hicieron la toma de ganancias y se retiraron sin avisarle previamente al entorno de Milei", analiza.