Además de la inevitable molestia que generó en el PRO, el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta de que competirá en las legislativas, los obliga a, contrareloj, definir a sus candidatos para la Ciudad (el cierre de listas es en un mes). Los siguientes fueron los lilitos, que tras un congreso partidario, anunciaron que su candidata en la Ciudad será Paula Oliveto. Según señalaron a este diario, su intención es ir solos, pero no cierran del todo la puerta a un frente electoral. De hecho, no sería de extrañar que el propio Larreta, Elisa Carrió y el radicalismo de Martín Lousteau terminen convergiendo ya sea por amor o por espanto en estas elecciones. El marco de alianzas previos da la pauta de que eso podría ocurrir.



El anuncio de Larreta de que será candidato pegó fuerte porque vino acompañado de críticas duras al PRO (dijo que perdió la identidad), pero sobre todo a la gestión de Jorge Macri: "La ciudad está sucia, sin mantenimiento, volvieron los baches, no se hacen obras y no hay respuestas a los vecinos. Los presos por delitos federales se escapan de las comisarías, generando inseguridad. Me lo dicen todos". Lo último fue un tiro por elevación al posible candidato del PRO, Waldo Wolff, actual ministro de Seguridad porteño.



Esto provocó, como era de prever, una reacción desde el Gobierno porteño. Quien fue la encargada de castigarlo a Larreta fue, nada más ni nada menos, que la vocera oficial Laura Alonso: “Es injusto. Nos sorprende la agresividad del ataque porque muchas personas de su equipo trabajan con nosotros”, advirtió sobre los ministros que continuaron. En un primer momento, Alonso quiso ningunearlo y aseguró: "No estamos para discutir con el señor Larreta. Habría que preguntarle a él por qué lo hace en este momento, por qué ahora, para qué y cuál es su objetivo. Para nosotros y muchos de los porteños esto es una sorpresa, es una acción más que inentendible”. Pero no pudo con su genio y finalmente le respondió: "Qué hizo con los piquetes, con los manteros y el desorden urbano en los últimos años de su gestión, qué pasó durante la pandemia en la Ciudad de Buenos Aires; y que le explique a los padres porque los niños, durante meses y meses, no pudieron ir a las escuelas”.

Es algo inédito: PRO contra PRO, pero usando como armas de asedio las distintas falencias de las distintas gestiones amarillas.



Lilitos lanzados

Pero esto fue solo el comienzo de la campaña porteña. El segundo sector en lanzar su candidata fue la Coalición Cívica. Su titular, Maximiliano Ferraro, publicó en Twitter: "La Coalición Cívica decidió ser protagonista en la elección de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Para esta etapa, confiamos en el liderazgo de Paula Oliveto para representar con nitidez nuestras convicciones, valores y propuestas. Construiremos la mejor alternativa para defender una Ciudad autónoma, de vanguardia y humana, como siempre la soñamos: libre, diversa y pluralista, con salud, educación y cultura de calidad"

"Es tiempo de liderar sin quedar atrapados en los extremos, para que Buenos Aires siga siendo una ciudad de oportunidades y progreso", remarcó.



Es decir, una propuesta de centro. La candidatura de Oliveto salió de un congreso de la Coalición Cívica donde, en principio, el mandato fue de ir solos en las elecciones. No obstante, cerca de la dirigencia de la CC, advirtieron que tienen una gran afinidad con Larreta y no descartaron ir en algún tipo de alianza. Sin embargo, explicaron que no hay conversaciones de momento y que va a depender de a qué lugar quiera ir Larreta (Oliveto se postula para la Legislatura; Larreta dejó abierta las tres posibilidades: legislador, diputado o senador).



La tercera pata de esa alianza --si se reconstruyen los últimos frentes y las afinidades históricas-- podría ser la de los radicales porteños que conduce Martín Lousteau. No obstante, los correligionarios todavía no dieron pistas de cuál será su estrategia para las elecciones del 18 de mayo. Todas las opciones están abiertas: ir con Jorge Macri (que, dentro del PRO, es del sector más duro contra Milei), y por afuera con Larreta y tal vez los lilitos. O ir solos, aunque esta opción es más improbable, si se tiene en cuenta como el PRO y La Libertad Avanza van a polarizar el electorado en su lucha por quedarse con el territorio.

Lo que tienen en común, en este momento, Larreta, la Coalición Cívico y la UCR porteña es una búsqueda de construir un espacio de centro. Si eso redunda en una alianza, está por verse.