El gobierno, ante la avanzada opositora, se abroquela en la defensa de las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla --que firmó el presidente Javier Milei-- para que sean miembros de la Corte Suprema de Justicia. Desde Balcarce 50 quieren acelerar el proceso para que la Corte les tome juramento e, incluso, buscan que ambos puedan estar sentados al lado de Horacio Rosatti, Carlos Ronsekrantz y Ricardo Lorenzetti durante la apertura de sesiones ordinarias que encabezará este sábado el Presidente. "Los jueces están designados en comisión y esa es la decisión del Presidente", aseguró el vocero Manuel Adorni. Sin embargo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sorprendió al reconocer que el decreto se usó porque "era muy complejo obtener los votos".

De todos los funcionarios, Guillermo Francos, terminó siendo el más honesto al justificar el uso del decreto. Reconoció que se recurrió a ese instrumento "porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política", indicó. Luego, durante la entrevista radial, reconoció que para La Libertad Avanza (LLA) "era muy complejo obtener los votos" para los dictámenes de ambos postulantes. Francos reconoció que el candidato que el que menos resistencia genera es García Mansilla que, a diferencia de Lijo, no llegó ni siquiera a tener un dictamen favorable.

De todas formas afirmó que "si el Senado rechaza los pliegos, sigue la designación en comisión hasta el 30 de noviembre".

El vocero presidencial indicó, en su conferencia de prensa, que "se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así. No hay mucho más para aclarar". También opinó que el Presidente avanzó porque "el Senado tuvo un año los pliegos de dos personas que cumplían con los requisitos técnicos y de idoneidad y no han logrado avanzar" y, aclaró que "por supuesto, está dentro de las atribuciones constitucionales del Presidente designarlos". Desde el gobierno dicen "descreer del fin último de los comunicados", e insisten con que "todo está dentro de la ley".

La oposición

Desde Unión por la Patria, en tanto, salieron a decir que el artículo 99 de la Constitución Nacional, en su inciso 4 reformado en 1994, establece la forma en que deben ser designados, no solamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino todo los integrantes del Poder Judicial. "El inc. 19 del mismo artículo, invocado por Milei para justificar lo injustificable y meter por decreto y por la ventana integrantes a la Corte, no es aplicable ya que sólo se refiere a los empleos del Poder Ejecutivo que requieren acuerdo del Senado, como el caso de militares, embajadores, etc". Remarcaron y opinaron que "confundir a los miembros del Poder Judicial con empleados del Poder Ejecutivo es, lisa y llanamente, no distinguir la diferencia entre Estado y Gobierno y es no entender la Constitución Nacional".

En esa línea también se pronunció la Coalición Cívica. Ellos aseguraron que “la designación en comisión de Lijo y Mansilla hiere gravemente la institucionalidad y la integridad del máximo tribunal”, y añadieron que "esta maniobra pone en jaque la división de poderes y constituye un grave atropello a la institucionalidad republicana y los límites que impone la Constitución”.

Desde la UCR el bloque de diputados lanzó un comunicado en el que señalaron que, más allá de que hay dos vacantes en la Corte que se tienen que completar “no compartimos el apuro del gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”. El bloque de senadores de la UCR, en tanto, consideró el hecho como "grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”. El presidente del partido centenario, Martín Lousteau, fue más categórico con el rechazo y criticó de forma directa a Milei: "Una vez más muestra el desprecio que tiene por la constitución y su devoción por la mentira cómo método”, dijo.

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, describió la decisión del Ejecutivo como "muy endeble", aunque la consideró “una buena jugada” para “tapar” el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. "Yo se la hubiera recomendado, de estar en el Gobierno", dijo. Luego admitió que "coloca a los jueces en un plano donde la independencia queda bajo una mirada crítica".

El PRO, en tanto, tuvo una reunión de su mesa ejecutiva el miércoles por la tarde para unificar posturas al respecto. Si bien dijeron que "no apoyan la designación", dentro del partido habría diversas opiniones sobre el tema. Alfredo de Angeli, jefe de la bancada de senadores, aseguró que el bloque rechazará la designación de Lijo, pero otros, como el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el diputado, Diego Santilli, no quisieron firmar un documento en contra de Lijo, como impulsaba Macri. Montenegro, de hecho, estuvo largas horas de la tarde del miércoles en la Casa Rosada reunido con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona también salió a hablar del tema en defensa de Milei. Decidió responder a un posteo de la legisladora Graciela Ocaña. “A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar jueces por decreto. En lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”, había dicho ella. Cúneo Libarona le respondió: “Diputada Ocaña, me preocupa que habiendo sido 16 años legisladora y habiendo ocupado altos cargos en el Estado durante el gobierno de Néstor Kirchner no haya aprendido nada de Derecho. Ya sé que no sos abogada, pero es insólito que digas que es inconstitucional una herramienta que utilizó hasta tu líder político, Mauricio Macri”. Lo que no recordó el ministro es que Macri tuvo que retroceder con esa decisión.