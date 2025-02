► JUEVES 27

Gaspar Benegas, Malandro, Kapanga, Mala Fama, Viejas Locas x Fachi y Abel, Valentina Cooke y más en Festival Solidario de Artistas por la Patagonia, Groove, Av. Santa Fe 4389. Desde las 18.

Baroness y Monje en Uniclub, Guardia Vieja 360. A las 21.

Niños Envueltos, Gente Conversando y Los Subtítulos en el Festival Refresco, Niceto Club, Niceto Vega 5510. Desde las 20.

Bestia Bebé en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. A las 19.

Richard Coleman y Bodie en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20 y a las 22.30.

Carmen Sánchez Viamonte, Malditos Perros Secuaces y DJ Julio en el Teatro Argentino, Avenida 51 y 9, La Plata. Desde las 19.

Gondwana en el Teatro Ópera, Calle 58 770, La Plata. A las 21.

Drab Majesty en Club Tri, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. A las 21.

Emmanuel Horvilleur, Santi Muk y Mutu en Noches de Lunario, Cultural Fontanarrosa, San Martín y San Luis, Rosario. Desde las 21.

► VIERNES 28

Drab Majesty en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

Nicola Cruz, Lulu Matheou y Balaciano en Deseo, Av. Chorroarín 1040. Desde la medianoche.

Las Ligas Menores, Potra, Ainda, Joaquín Vitola, Vale Acevedo, Franco Rizzaro, Hipnótica, Juku Ares, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto y más en Lago en el Cielo, Festival por el Sur Argentino, Groove, Av. Santa Fe 4389. Desde las 17.

Kapanga, Vilma Palma, Marama, Los Sultanes, El Mago y la Nueva, Los Charros y Jazzy Mel en Bizarren Miusik Parti, Estadio GEBA, Av. Coronel Marcelino Freyre 3831. Desde las 19.

Diego Dipi Kvitko, Juan Lorenzo, Agustín Rivera, Trama Zurda, Guernica y Cuarteto La Púa en el Festival Guitarras Tangueras, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Desde las 20.

Weedie Braimah and The Hands of Time en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20 y a las 22.30.

JPetrone, Silencio Barrett, Hoski, Inti, Lyryca, Sindicato Modular, TROTTI y Malvvare b2b RX en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Pier en Makena, Fitz Roy 1519. A las 21.

Pasajeros Psiquiátricos en el Cine Teatro Municipal, Juan Cruz Varela 6261, Wilde. A las 19.

Bourbon Sweethearts en Bajo Tierra by Bebop Club, Torres de Manantiales, Carlos Pellegrini 2575, Mar del Plata. A las 21.

Francisco Bochatón en Pétalos de Sol, Marcelo T. de Alvear 384, Córdoba. A las 21.

Los Tekis, Emanero, Q'Lokura, Los Auténticos Decadentes, Lázaro Caballero, Coroico, Tunay y DJ Treekoo en el Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy. Desde las 16.

► SÁBADO 1º

The Cult en el Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Los Tabaleros, Los Errantes, Los Barrabases y Paraná Berrera en el Festival de Folklore Mutante, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde las 17.

Román El Original, El Polaco, Walter Encina y Eh!!! Guacho en Cumbia Konex, Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde la medianoche.

Antonio Pinozza y Carolina Rabinovich en el Ciclo Canciones Cordobesas, Multiespacio Korova, Paraguay 4667. A las 20.

Ludmila Fernández y Alejandro Kalinoski Trío en Borges 1975, Jorge Luis Borges 1975. A las 20.

Dúo Cruz-Fernández, Los Ingenieros y El Ombligo en Estampas de Carnaval, Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Desde las 19.

Silas Bassa en Auditorio Belgrano, Virrey Loreto 2348. A las 21.

Sebastián Cava en Bilbo Café, La Pampa 5501. A las 18.

Denso Pérez y Nogal en Gier, Av. Álvarez Thomas 1078. A las 20.

Zell en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

100AM en Liverpool Club, Cabrera 4255. A las 23.

Weedie Braimah and The Hands of Time en Bebop Club, Uriarte 1658. A las 20 y a las 22.30.

Dante Bronzini y Ficción Sergi en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. A las 20.

Wxlly, Kidd Julico y Nino Flow en La Cigale, 25 de Mayo 597. Desde las 20.

Gondwana, Las Flores del Chino y Vida Pura en XLR Club, Av. Tribulato 449, San Miguel. A las 20.

Tacuara en La Quadra Bar, Av. Gaona 2195, Ramos Mejía. A las 22.

Barbi Recanati en Ciudad de Gatos, 17 y 71, La Plata. A las 20.

Bourbon Sweethearts en Bajo Tierra by Bebop Club, Torres de Manantiales, Carlos Pellegrini 2575, Mar del Plata. A las 21.

Dillom en Noches de Lunario, Bioceres Arena, Córdoba y Cafferata, Rosario. A las 21.

Belarus y Musgo en las Sienes en Majo, Tucumán 1016, Rosario. A las 21.

Camionero en Pez Volcán, Marcelo T. de Alvear 835, Córdoba. A las 21.

Flema en Pétalos de Sol, Marcelo T. de Alvear 384, Córdoba. A las 21.

Los Tekis, Jorge Rojas, La Delio Valdez, Christian Herrera, Milena Warthon, Diableros Jujeños, Coroico y DJ Treekoo en Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy. Desde las 16.

► DOMINGO 2

The Cult en el Estadio Obras, Avenida del Libertador 7395. A las 21.

Javier Malosetti Trío, La Fundación de Funk y Valentino en Bebop's All Star por Epuyén, Bebop Club, Uriarte 1658. Desde las 13.

Hernán Cattaneo en Sunsetstrip Buenos Aires, Ciudad Universitaria. A las 16.

Bourbon Sweethearts en Bajo Tierra by Bebop Club, Torres de Manantiales, Carlos Pellegrini 2575, Mar del Plata. A las 21.

Camionero en el Centro Cultural Ojo de Barro, Bolívar 373, Río Cuarto, Córdoba. A las 20.

Zell en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Dorita Chávez en Café Berlín, Av. San Martín 6656. A las 20.30.

Los Tekis, La Beriso, Migrantes, Los Manseros Santiagueños, Mistura, Angelo Aranda, Coroico y DJ Treekoo en el Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy. Desde las 16.

Black Parade, Teen Spirit, Nice Guys y Mantra en Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272, Córdoba. Desde las 18.

► LUNES 3

Hernán Cattaneo en Sunsetstrip Buenos Aires, Ciudad Universitaria. Desde las 16.

Las Tussi, El Audaz Golpe, Valeria del Mar y banda sorpresa en Club Tri, 20 de Septiembre 2650, Mar del Plata. Desde las 21.

Camionero en Dos Venados Bar, Av. Dos Venados 2789, Merlo, San Luis. A las 23.

Yhosva Montoya, Yoel Hernández y más en el Festival Mi Lugar, Predio Municipal de El Hoyo, Chubut. A las 12.

Jorge Rojas, Chango Spasiuk y Orellana Lucca en La Yapa, Ruta E56 Km 2, Anisacate, Córdoba. Desde las 21.

Los Tekis, Valentino Merlo, Angela Leiva, Sergio Galleguillo, Facundo Toro, Los Melli, Coroico y DJ Treekoo en el Carnaval de Los Tekis en Ciudad Cultural, San Salvador de Jujuy. Desde las 16.





