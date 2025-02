Bebop Club cierra el Summertime 2025, la tercera edición de su festival de jazz de verano, con la actuación de Weedie Braimah, uno de los grandes percusionistas del circuito internacional, que por primera vez llega a Buenos Aires con su banda, The Hands of Time. Para el viernes y el sábado –en doble función, a las 20 y 22.30– Braimah anuncia shows de particular energía y proyección. “Si vienes, prepárate para festejar, pensar y explorar”, advierte el percusionista. “Será una fiesta, una clase, una celebración, ceremonia y espectáculo ¡El djembé hablará!”, agrega.

Weedie Braimah hizo del djembé, el tradicional tambor africano, el centro de su música. Hijo de bateristas de jazz, nació en Ghana y se crió en East Saint Louis, pero sus raíces están en Nueva Orleans. “La diáspora estaba en mí, hasta que un día un señor llamado Sylvester ‘sunshine’ Lee –percusionista y creador del Black Arts Movement– me trajo el djembé. Ahí cambió mi vida”, asegura Weedie. “Crecí tocando folklore de Ghana y escuchando el bebop que sonaba en mi casa, pero fueron los maestros del djembé como Mamady Keita, Abdoul Doumbia, Mor Thiam y Moussa Traore, además de una infinidad de músicos anónimos, los que me dieron la clave”, continua el percusionista.

“La música africana se está convirtiendo, poco a poco, en una voz verdaderamente respetada en la escena internacional y eso es maravilloso, porque para mí el folklore siempre estará a la vanguardia de todo lo que creo y construyo”, asegura Weedie. “Como instrumento representativo de África, el djembé es capaz de dialogar con otros sonidos. De ahí viene la gran vitalidad del instrumento en este tiempo de encuentros musicales”, asegura Weedie, que en los últimos años colaboró con artistas de la talla de Cécile Mclorin Salvant, Baaba Maal, Trombone Shorty, Pedrito Martínez y su compañero de banda Chief Adjuah (Christian Scott), nominado al Grammy como “Mejor Solista de Jazz” por su solo en “Sakoudougou”, que está en el disco de The Hands of Time.

⁠– ¿En qué momento de tu vida musical decidiste formar una banda como The Hands of Time?

– Cuando sentí que era el momento de mostrar a la gente lo que podía hacer el djembé en distintos géneros musicales. Su papel no solo comienza con el ritmo, sino incluso antes de que toquemos el instrumento. Así pensé en una banda numerosa, liderada por el djembé, centrada en la verdadera música folklórica de la diáspora. ¿Qué música hacemos? La que permite que entre el djembé. A partir de ahí, todo es posible.