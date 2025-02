La defensa de la enfermera Dahiana Madrid, una de las imputadas por el presunto "homicidio simple con dolo eventual" de Diego Armando Maradona, solicitó que se suspenda el juicio técnico contra el neurocirujano Leopoldo Luque y la psicóloga Agustina Cosachov.

El abogado de la profesional, Rodolfo Baqué, lo confirmó a la Agencia Noticias Argentinas y señaló que el pedido fue presentado a raíz de que no recibió la totalidad del material probatorio. Asimismo, solicitó que la medida sea aplicada "hasta tanto se garantice el principio de igualdad de armas y el debido proceso".

En este sentido, también el letrado sostiene que se debe "tener por presentada la prueba acompañada" y "disponer de la entrega inmediata de la totalidad del material probatorio" proporcionado por el Ministerio Público Fiscal y de los particulares damnificados a la defensa.

Además, se peticionan peritajes a los teléfonos celulares de Maradona, Cosachov, Luque y Maximiliano Trimarchi, exchofer de Diego, fotografías de la escena de la muerte, filmaciones de la autopsia al cuerpo del exastro del fútbol y demás "elementos probatorios determinantes que le fueron negados" al letrado "bajo la supuesta justificación de resguardar la intimidad".

El juicio ordinario contra Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna y la médica coordinadora de una prepaga, Nancy Edith Forlini está previsto para que comience el próximo 11 de marzo.

En tanto, este miércoles se realizó una nueva audiencia en los tribunales de San Isidro donde se determinó que el juicio por jurados populares a la enfermera Madrid inicie en la segunda parte del año.

La autopsia determinó que Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 como consecuencia de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada". Además, se descubrió en su corazón una "miocardiopatía dilatada".

La palabra de Dalma

Tras cinco años de investigación, el 11 de marzo comenzará el juicio por la muerte de Diego Maradona. En este contexto, Dalma, hija mayor del astro futbolístico, pidió justicia y dijo saber a quienes se enfrenta.

"La verdad que también mi mamá está preocupada porque tiene miedo. A mí no me importa. Miedo de la mafia, manejan todo, tienen mucha plata, manejan gente... Yo le dije que realmente a mí no me importa. De verdad...", sostuvo Dalma, en referencia a unos audios que se dieron a conocer recientemente, y que podrían ser prueba de la negligencia médica sobre el futbolista y posibles encubrimientos.

"Yo sé a quiénes me enfrento. Pero no puedo hacer otra cosa, no me puedo quedar callada. Nosotros necesitamos que la gente sepa. Y sabemos quién está del otro lado", agregó la actriz con lágrimas en los ojos.

"Yo siento el amor de la gente y sé que no somos las únicas que estamos en esto, pero igual es difícil. Podes estar con una multitud, lo que sea, pero una gente pone una guita y vos desaparecer del mapa", continuó Dalma y cerró: "Todo el tiempo mi mamá me dice ‘callate, no digas nada, me da miedo’. Pero yo no puedo. Se lo debo a él".