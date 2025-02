La imagen grande, la obra teatral no convencional que usa de escenario el Hipódromo de La Plata, está de vuelta. Co-dirigida por Irene Polimeni Sosa y Micaela Tapia, surgió de una idea abstracta, delirante y romántica en partes iguales: imaginar hacer teatro en el cielo.

Un teatro en plano general, una película en vivo, una obra site-specific y existencial que nos enfrenta con la inmensidad de un hipódromo. Todo eso es "La imagen grande", además de fresca e irreverente, mientras conjuga de manera inédita las herramientas del lenguaje escénico con las del cinematográfico. Después de dos temporadas exitosas, reestrena este marzo en el Hipódromo de La Plata tres funciones.

Desde las gradas, los espectadores observan cómo el paisaje y la acción se entrelazan. "Como si miráramos el mundo desde la ventanilla de un avión en ascenso, asistimos a historias que podrían haberse perdido entre tantas otras. A lo lejos, los movimientos de los intérpretes dibujan sobre el espacio algo que solo puede apreciarse con distancia. Mucha distancia. Una distancia imposible de conseguir dentro de una sala de teatro. Un instante mínimo dentro de algo infinito", dice su convocante texto.

Con la participación de Daniela Brunfman, Ulises D’Atri, Tadeo Macri, Franco Manterola, Damián Mai, Micaela Nardone y Lucrecia Varela, la obra propone un diálogo con el contexto de la crisis ecológica, y una era que nos obliga a recalibrar nuestra relación con el entorno, ¿cómo seguir practicando un arte que históricamente ha puesto al humano en el centro de todo? Desde la inmensidad del Hipódromo, lo íntimo y lo monumental se dan la mano, mientras los personajes reflexionan sobre la memoria, la creación, la Historia, la vida y la muerte.

"Decidimos someternos a una ley que no es la de total control. Si es una sala de teatro y llueve, la obra se hace igual. Acá, aunque nos pese mucho, en el fondo ninguno terminó de sentir un pesar tan grande, porque decidimos hacer una obra que tiene que ver con que no podemos controlar todo, y que nuestra vida chiquita e insignificante es patética y maravillosa porque es lo único que tenemos. Cuando llueve y no se puede hacer la función, es un poco irónico. Y aprendemos de eso: al final, la obra no es tan importante", afirmaba Irene en una entrevista en 2023 para este mismo diario. No tan importante, pero renovada, continúa transformándose y permaneciendo en aquellos que tuvieron la suerte de mirarla.



Las funciones de marzo serán los sábados 15 y 22 y el domingo 30. La duración es de 90 minutos y las entradas pueden adquirirse por Alternativa Teatral.