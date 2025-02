Luego de una jornada agitada por el impacto del crimen de la niña Kim Gómez (7) en el marco de un robo en la ciudad de La Plata, el gobernador Axel Kicillof habló sobre la situación de seguridad y convocó a Javier Milei a reunirse para trabajar la problemática en conjunto.

“Me voy a referir al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra Provincia, que nos tiene conmovidos, con angustia y tristeza. La primera respuesta que tiene que haber es acompañamiento del Estado. Desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que tenían que estar presos. El área de Justicia está acompañando a la familia”, dijo el gobernador.

Lo hizo desde el Partido de La Costa, donde estuvo acompañado por sus ministros e intendentes de la Costa Atlántica bonaerense como Juan de Jesús, Gustavo Barrera y Walter Wischnivetzky, quienes lo acompañaron en una recorrida por Villa Gesell, que incluyó inauguraciones y un encuentro con los sectores productivos en lo que fue el último encuentro de la temporada de verano.

“Estuvimos hace poco haciendo una inversión importantísima, pero no es día para hablar de estadísticas. Lamento muchísimo la bajeza de estos días, sé que hay campaña electoral, sé que algunos usan esto para ganar un voto, para lucrar con el dolor. Se han traspasado todos los límites en esta ocasión. Algunos dirigentes los hemos visto hacer cosas que no es hacer política, son directamente miserables, inmorales”, fustigó.

Con la voz entrecortada, Kicillof dijo estar “acompañando a quienes sufren el dolor y buscando justicia junto a la familia”, en tanto que recriminó que “no todo vale por un voto”.

Más tarde, apuntó al rol de la Justicia al señalar que en el caso de este aseinato, el principal responsable tiene 17 años, por lo que “no es un tema de ley penal juvenil en términos de imputabilidad”, dado que desde los 16 años se pueden aplicar penas. “Lo digo porque estamos dispuestos a discutir y adaptar cualquier ley; son leyes nacionales, tampoco es una cuestión de la Legislatura”, planteó.

“Aún teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o se aplica mal. Yo no pongo a los jueces, no libero a nadie, ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y estuvo inmediatamente libre”, cuestionó.

Acto seguido, resaltó que la Provincia sufrió “un robo de recursos” por parte del Gobierno nacional de 750 mil millones de pesos, que estaba establecidos en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI). “No es un fondo para que el gobernador haga lo que quiera, tenía una reglamentación que estaba en el Presupuesto, hay que rendir cada centavo”, remarcó. El reclamo por la devolución de ese dinero fue llevado a la Corte Suprema por parte de la administración bonaerense, pero la causa no tuvo avances.

Luego, el gobernador apuntó a la cuestión social, al señalar que el estallido de los indicadores económicos generó desigualdad y exclusión. “En la reunión con los sectores productivos nos contaban a la gente que tuvieron que echar y lo decían con dolor; le pregunto a cualquiera que tenga un poco de decencia, ¿creen que generar miles de desocupados y pérdida del poder adquisitivo no trae mayor violencia, que no rompe el tejido social y productivo?”, cuestionó.

“Ahora dicen que no nos ocupamos, que no hacemos nada, hemos invertido y saben todo el esfuerzo que hacemos. No somos de los que trabajamos con insultos, sino todo el día en el territorio. Vendría bien que dejen Twitter y pongan los pies en el territorio”, reclamó Kicillof.

Finalmente, marcó otras dos oportunidades en el pidió al presidente Javier Milei encontrarse para trabajar el tema, “haciéndose cargo cada uno de lo suyo” y lanzó la invitación: “Por tercera vez, le digo al presidente de la Nación que en vez de estar buscando un rédito, lo invito -o estoy dispuesto a ir- a trabajar con seriedad las cuestiones de seguridad, a ver si podemos mejorar la tranquilidad y la vida a nuestro pueblo”, cerró.

“Nosotros asumimos hace cinco años, ya pasamos varias temporadas y, quitando la pandemia, esta es la peor. Eso se expresa en varios indicadores. Esto no me alegra nada porque somos la principal provincia turística de la Argentina, mientras subió la salida de turistas al exterior”, dijo el gobernador.

Fin de la temporada de verano, con números en rojo

En otro pasaje de la conferencia, el gobernador se focalizó en el cierre de la temporada. Así, tras destacar las inauguraciones, ratificó que la Provincia “no para la obra pública” y valoró especialmente la obra del centro educativo de nivel superior en Villa Gesell, donde se dictarán tres carreras. “Me resulta un enorme orgullo, viendo el desfinanciamiento y ataque que lleva adelante el Gobierno de Milei a las universidades”, marcó.

Luego, cuestionó que el Gobierno nacional haya vuelto a pedir deuda al Fondo Monetario Internacional “para la timba”.

Sobre el cierre de la temporada de verano, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, fue el encargado de dar los números del turismo y postuló que desde el 1 de diciembre hasta la actualidad, la cantidad de turistas en la Provincia fue de 8,3 millones de personas, esto es un 9 por ciento menos que en 2024.

Señaló, además, que el consumo de los turistas en la costa, la transacción promedio de Cuenta DNI cayó un 10 por ciento en relación a la temporada anterior. La caída total -considerando todos los medios de pago- fue del 14 por ciento.

En relación a la ocupación hotelera, señaló que fue del 72 por ciento en toda la Provincia, equivalente al verano anterior. “Este dato no refleja la realidad del sector porque una cosa es la ocupación y otra la rentabilidad, manteniendo la ocupación, hubo caída fuerte de la rentabilidad”, dijo Costa.

La última variable en consideración fue el promedio de estadía, que llevó al turismo a ser de unos pocos días. “El Estado provincial tiene que estar más presente que nunca porque vamos a enfrentar un año muy complejo”, dijo.

La titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, valoró las inversiones en materia de cultura en contraste con el Gobierno nacional y repudió los ataques del presidente Javier Milei a los artistas.

A su turno, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, destacó la entrega de la ambulancia 344 en lo que va de la gestión bonaerense, al tiempo que alertó sobre un brote de sarampión en el país, donde hay contactos estrechos de contagiados. “No puede haber discursos que no valoricen la vacunación y que se invierta para llegar a vacunar adecuadamente”, dijo.

Respecto del dengue, el funcionario dijo que la enfermedad suele aparecer hacia el final del verano y señaló que hace tres semanas incrementaron los casos en el país. En la Provincia, por caso, ya hay tres municipios con brotes. “Iniciamos la tercera fase del plan de prevención, que tiene que ver con la contención. Comienza un sistema de teleconsulta para ordenar mejor la demanda, para no saturar las guardias”, dijo.

La atención se realiza a través de la plataforma Mi Salud Digital, donde las personas pueden consultar a 210 médicos que están disponibles para ese tipo de consultas.

En Villa Gesell, se llevó a cabo la inauguración de 5 kilómetros de la Ruta Provincial 11, para luego pasar a hacer entrega de viviendas, como también las puestas en marcha del Centro Comunitario “La Carmencita” y del Centro Universitario de Innovación.