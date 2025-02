La guerra entre el PRO de Capital y La Libertad Avanza (LLA) porteña sigue levantando temperatura. El ministro de Seguridad del distrito, Waldo Wolff, denunció por espionaje ilegal a una referente de LLA, María del Pilar Ramírez, por haber revelado en la red X la cantidad de efectivos que le dan protección a él y a su familia. Sucede que Ramírez se despachó con una crítica contra Wolff por la huida de presos de las comisarías porteñas y largó un tweet filoso: “¿Cuántos presos se le escaparon a @Jorge Macri y a @WolffWaldo desde que empezó el año? Como en la Provincia, en la Ciudad la lucha contra el delito también es una materia pendiente. Es momento de tomársela en serio, no todos los porteños pueden tener 40 custodios para su familia, como el ministro de seguridad”. El fucionario sostiene en la denuncia que las dimensiones de las custodias las decide la División de la Policía de la Ciudad mediante un dictamen secreto y difundir ese secreto es espionaje ilegal. Quienes conocen la guerra PRO-LLA dicen que hay un tiro por elevación a Diego Kravetz, exnúmero dos de la Seguridad porteña (o sea, del macrismo) y ahora es el jefe operativo de la SIDE (mileista).

Wolff se presentó en la justicia con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan y sostuvo que la violación del secreto pone en riesgo su seguridad y la de su familia. El texto tiene ingredientes de exageración. Wolff sostiene que está amenazado porque encabezó detenciones múltiples, entre ellas, “de peligrosos narcotraficantes como Zambrano, Maturano y el Oso Camelino”; a los que ha denunciado. Además, sostiene que se constituyó como querellante en casos en los que se investiga a policías de la Ciudad, que tiene orden de captura “del régimen criminal de Nicolás Maduro” y que fue acusado “por integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por el delito de traición a la patria”. El secretario de Seguridad sostiene que está en riesgo y que la División Custodias es la que hizo un diagnóstico secreto y dispuso, también en secreto, la cantidad de efectivos y los puntos de seguridad que debían cubrirse. Ese es el secreto que fue violado y lo que pide Wolff que se investigue y se condene a los responsables.

Por supuesto que en el centro de la situación está la gestión de la seguridad porteña y los graves problemas que tiene la gestión de Wolff con las reiteradas fugas de las comisarías. En el PRO afirman que hay factores que explican las insólitas huidas:

*Que lo que el PRO evalúa como eficiente tarea de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad porteño deriva en que hayan multiplicado la cantidad de presos en pocos años. Hubo tiempos en que sólo había 100 presos y ahora hay 1.500.

*La guerra PRO-LLA se traduce en que el Ministerio de Seguridad de la Nación, o sea Patricia Bullrich, no se lleva los presos a las cárceles federales, en especial las de Ezeiza y Marcos Paz. Hay órdenes judiciales, normas votadas, pero incluso el ritmo de traslado de presos está más lento que antes, según los datos del PRO.

*Por lo tanto, ni las comisarías ni los efectivos están preparados para las custodias de tantos detenidos. De todas maneras, parece asombroso que haya una cantidad inusual de fugas en CABA y, en proporción, infinitamente menos que en Provincia de Buenos Aires. Todo indica que hay mala praxis y, de hecho, ya motivó la destitución de varios jefes policiales. En el argot carcelario hay un dicho "no hay fuga sin arreglo", o sea que influyen factores de complicidad y corrupción policial.

Para la evaluación de Wolff, las fugas son el punto negro de su gestión. Desde hace tiempo hay intensas versiones de que lo desplazarían del ministerio justamente porque se le da un fuerte argumento a todos los opositores: es difícil hablar de seguridad si los presos se escapan. El diagnóstico de los funcionarios macristas es que Wolff no está en la cuerda floja, pero las fugas lo ponen objetivamente en la cuerda floja.

La sombra de Kravetz

Está claro que la denuncia del ministro apunta en forma directa a Ramírez, la referente de LLA, después de la tarjeta roja con la que sacaron de la cancha a Ramiro Marra. Pero cuando se habla de cuestiones de espionaje, se echa también una sospecha sobre Kravetz por su doble salto, de hecho, del PRO a la LLA y del Ministerio de Seguridad porteño, donde se llevaba muy mal con Wolff, a la SIDE de Milei. En realidad, en el macrismo le bajan algo --no mucho-- el precio a esa hipótesis conspirativa: afirman que no hace tanta falta tener un aparato de espionaje para saber de la custodia de Wolff: lo saben muchos funcionarios, porque se ve de manera cotidiana. Igual, ninguno dice, "no, Kravetz no tiene nada que ver".

En tiempos de relaciones fluidas entre el PRO y LLA, el episodio seguramente no hubiera merecido más que una llamada por teléfono entre los dirigentes de ambos partidos. Pero ahora la pelea es encarnizada, sobre todo en el distrito porteño. El pronóstico es que ambas fuerzas irán a una batalla electoral, tanto por los cargos en la Legislatura, el 18 de mayo, como en octubre cuando se disputen los cargos nacionales, diputados y senadores por CABA. No faltan los que adelantan una especie de choque de planetas, con Mauricio Macri como candidato a senador por el PRO y Patricia Bullrich por LLA. Es evidente que en el camino habrá mucha presión empresaria y mediática para que moderen el enfrentamiento y se concentren en evitar un triunfo del peronismo, en CABA y a nivel nacional. Sin embargo, en la Casa Rosa aspiran a borrar del mapa al PRO en su reducto originario y, por esa vía, quedarse con todo el electorado que está en la otra vereda del peronismo. Los consultores y encuestadores afirman que, hoy por hoy, el PRO está tercero en el distrito porteño, con buena imagen y volumen electoral de Leandro Santoro, y con otros protagonistas que se quedarán con una parte de los votos: Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau. Para LLA será decisiva la evolución de la economía y evitar los escándalos como el criptogate. Para el PRO lo central en CABA es la marcha de la gestión de Jorge Macri.