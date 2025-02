El jefe de la bancada de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, repudió el pedido de renuncia de Javier Milei al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien amenazó además con la posibilidad de intervenir la Provincia para enfrentar la inseguridad, y aseguró que el Presidente “no quiere solucionar los problemas” y que busca “disciplinar con actitudes claramente fascistas”.



Para Martínez, la amenaza de Milei es una proclama antifederal y unitaria que busca “marcar la cancha y llenar de miedo” a los gobernadores de todas las provincias, y afirmó que “lo peor que puede hacer la política en estos momentos es pedir una intervención y la renuncia”.



En una entrevista con la AM 750, el jefe del bloque peronista en Diputados afirmó que no se trata de un “delirio” de Milei, sino que es un “plan absolutamente ordenado”. “El Presidente está en campaña, no quiere trabajar codo a codo con los gobernadores. Está encerrado en Olivos con su hermana y alguno más”, aseguró. Además, criticó los recurrentes ataques del jefe de Estado a los gobernadores. “Uno por uno van eligiendo para disciplinar con actitudes claramente fascistas del Presidente”.



La amenaza de Milei para intervenir la provincia de Buenos Aires y exigir la renuncia de Kicillof llegó este viernes a primera hora a través de X, luego de que el jueves por la tarde el gobernador apuntara con dureza contra Nación por la falta de recursos y señalara al Poder Judicial como responsable por no actuar a tiempo y de forma correcta en la persecución de los delincuentes, horas después del crimen de Kim, la niña de siete años asesinada en la ciudad de La Plata luego de que dos delincuentes le robaran el auto a su madre con la pequeña en el interior.



Milei dijo que "dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo, dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia". "En un año nosotros vamos a terminar con la violencia. Por lo tanto, nos hacemos cargo nosotros, Gobernador. Fíjese si le interesa más el bienestar de los bonaerenses o sus intereses políticos personales", disparó el Presidente, en un mensaje que, como mínimo, resulta altamente antidemocrático.

Según Martínez, con este tipo de mensajes “intentan marcar la cancha y llenar de miedo a los gobernadores de las provincias". "Yo soy de Santa Fe, una de las provincias más castigadas por la penetración del delito narco. El año pasado a esta altura del año tuvimos situaciones muy dolorosas con asesinatos que provocaron una fuerte conmoción. Toda la dirigencia política e institucional se puso a disposición del gobernador y las autoridades, evitando situaciones donde alguien quede queriendo carroñar”, expresó, y recordó que Kicillof ofreció asistencia al gobernador Maximiliano Pullaro, de Juntos por el Cambio, “porque Nación no mandaba recursos”. “Espero que Pullaro se ponga a disposición de Kicillof”, reclamó el diputado de Unión por la Patria.



Martínez dijo además que Milei “no quiere resolver los problemas” y “no tiene la intención de ponerse a trabajar codo a codo con un gobernador, de hecho no tiene ningún gobernador de espacio político. Él tiene que trabajar con estos gobernadores, que tienen la misma legitimidad que él”, señaló.