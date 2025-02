La exministra de Seguridad Sabina Frederic y el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, rechazaron el pedido de Javier Milei de intervenir la Provincia de Buenos Aires por un presunto aumento de la inseguridad.



“Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, aseguró Milei tras el mensaje de Kicillof invitándolo a trabajar en conjunto sobre políticas sociales y de seguridad.

Ante esto, Frederic comenzó señalando que, a todas luces, el mensaje tiene un sello y no es el del Presidente: “Yo creo que el tweet se lo escribió Bullrich. Estoy casi segura de que no ha sido él”. Frederic dijo que esto se debe a que se abordan contenidos que –aunque errados en su concepción–no son propios del Presidente. Como cuando dice que su “doctrina prodelincuentes con raíces en el pensamiento atroz de Zaffaroni está en las antípodas de la tolerancia cero de Becker-Giuliani” que ellos suscriben.

Para Frederic, esto es imposible de separar “después de lo que pasó con $LIBRA, donde quedó claro que no está en sus cabales y que no respeta ningún marco institucional y menos a las personas”. “Pero es el Presidente”, se lamentó.

Y añadió: “Mirá, nada de lo que él dice es cierto. En Nueva York lo que redujo el delito fue el crecimiento del empleo. Hay muchísimas publicaciones que muestran que fue una venta de humo y que hubo viento de cola que hizo que los datos fueran en su favor”.

Luego, con tono crítico, contrapuso: “Bullrich todavía tiene que encontrar a Loan. Y lo que pasó en Santa Fe no fue por la política de Nación. Fue porque cambiaron el proceso penal. Hay un atentado a los derechos que tiene resultados positivos”.

De todos modos, afirmó: “Pero Buenos Aires no tiene altos homicidios. Es gravísimo lo que pasó, no le vamos a quitar la gravedad y la indignación que nos provoca a todos. El baño de sangre en Buenos Aires no existe. Sí existió en Rosario y está bajando. Y aún bajando es una tasa más alta de la que tiene la provincia”.

Pero añadió: “Es un escenario que cambia, el problema es cómo hacer para dar respuesta preventiva a esto. Y tal vez haya que hacer algo un poco más, no te diría punitivo, pero sí donde la autoridad del Estado se sienta un poco más. Estoy hablando de generar mecanismos”.

Por su lado, Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe y con un breve paso por la Provincia de Buenos Aires, fue más contundente: “Milei es autoritario. Está pegando un viraje autoritario. Por su personalidad y porque no puede de otra manera gobernar y llevar adelante su proyecto”.



“No es la misma actitud que tomó Kicillof cuando pasó algo grave en Rosario, cuando se puso en comunicación y mandó patrulleros. Lo peor de todo es que no es creíble lo que está pidiendo. Es una mera acción de campaña y es una tapadera de los delitos que cometió el Presidente”, aseguró.

Luego, añadió: “Porque en flagrancia ha cometido delitos, ha participado de una maniobra. Si esto se investiga a fondo, el que va a tener que renunciar, al que se va a tener que sacar del cargo, es a Milei. No tengo dudas de que en este marco se inscribe el comentario”.