“Lo primero que toqué fue chamamé, pero mis mejores maestros fueron los discos”, contó este viernes en la 750 el guitarrista y cantante Luis Salinas, que por estos días presenta su nuevo trabajo, Hay que seguir. (Corrientes 1659).

El próximo 14 de marzo, en el teatro Alvear, Salinas presentará en vivo los cinco álbumes que integran su nueva obra discográfica, una propuesta integral que resume su camino musical, su presente y su futuro.

“Aprendí a tocar sobre los discos. Y, por la timidez, no me daba para pedir que me pasen cosas, así que miraba y trataba de sacar en mi casa", recordó el artista, entrevistado por Víctor Hugo Morales.



Reconocido por su versatilidad y por haber compartido escenarios con músicos de diversos géneros, como BB King, Tomatito y Chucho Valdés, entre muchos otros, para Salinas ser autodidacta nunca fue un impedimento.

Al ser consultado por su origen musical, sin embargo, el guitarrista elige el misterio: "Mi vieja decía que yo no tenía que decir cuándo aprendí a tocar. Vino conmigo. Cuando era chiquito, tiraba todos los juguetes y solo guardaba la guitarra a un costado", expresó.

Pero también ahí, en la memoria, aparece el recuerdo de su padre, que tenía una relación particular con el arte: “Me acuerdo de una frase de mi viejo que decía: Yo no sé si soy bueno, pero que soy músico, soy músico".



Y esta pasión trascendió las generaciones: “Tengo dos hijos músicos. Juan toca la guitarra y canta. Y mi hija, Rita, es actriz y canta. Pero es una niña de hoy. Me dijo que va a cantar cuando ella lo sienta, y es tímida. Como que no la joda”.

“Pero cuando iba a grabar el disco, me preguntó si podía cantar, y canta en cuatro temas. Así que es un honor tenerlos a los dos”, contó Salinas, sobre su nuevo disco tiene una parte dedicada a los salinas.

“Yo toco con Juan siempre y Rita, de vez en cuando, viene a vernos. Tuve la dicha, después de nueve años, de grabar un nuevo disco. Es como una pequeña obra. Tiene música argentina, tiene latin jazz, hay un par de candombes y tiene los salinas, que es donde cantan Rita y toca Juan”, agregó.