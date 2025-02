La amenaza del presidente Javier Milei de intervenir la provincia de Buenos Aires y el pedido de renuncia al gobernador Axel Kicillof despertó repudio entre los gobernadores. Se trata de los mandatarios peronistas de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; y de Formosa, Gildo Insfrán; además de los mandatarios de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y Santiago del Estero, Gerardo Zamora. "Exigir la renuncia de un gobernador electo por el voto popular es un ataque directo a la democracia", denunció Quintela en un tono que fue acomopañado en los mensajes del resto de los mandatarios provinciales.

"El pedido de renuncia formulado por el presidente a un gobernador, acompañado de una amenaza velada de intervención, representa un ataque directo a los valores republicanos y federales que nos definen como nación", marcó el gobernador de La Pampa en un mensaje en el que llamó a un pronunciamiento masivo contra las amenazas de Milei: "Es fundamental para nuestro país que, como hombres de la democracia, rechacemos cualquier intento de socavar la autonomía de las provincias y la institucionalidad que establece la Constitución Nacional".

El silencio sobre la gravedad de la amenaza de la Casa Rosada, repudiada también por el Partido Justicialista y sus legisladores, resuena entre otros dos gobernadores peronistas aliados de La Libertad Avanza, como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucuámán). Tampoco se hicieron escuchar los mandatarios que supieron ser aliados de Unión por la Patria como el salteño Gustavo Sáenz, el misionero Hugo Passalacqua y el rionegrino Alberto Weretilneck.

El otro gobernador peronista que sí se pronunció fue el formoseño Gildo Insfrán, quien sostuvo que "no existe democracia ni República Argentina si no hay un respeto irrestricto a la voluntad popular y a la autonomía de las provincias" y reafirmó: "La legitimidad de un Presidente es la misma que la de un Gobernador: nacen del voto soberano del pueblo".

En ese tono se había pronunciado también el gobernador de La Rioja y ex candidato a presidente del PJ, Ricardo Quintela, quien se comprometió a no "permitir este atropello por parte del gobierno nacional". "Argentina es un país federal, no una empresa con gerentes a dedo. Lo que hace Milei hoy con Kicillof evidencia un profundo desconocimiento del federalismo y una negativa absoluta a escuchar", sentenció Quintela.

Mientras estos mandatarios se pronunciaban, el silencio se mantenía en otras provincias. La decisión de no intervenir por parte del peronista cordobés Martín Llaryora y de los mandatarios referenciados en el viejo sello de Juntos por el Cambio se mantiene en la línea de su enfrentamiento contra el kirchnerismo, pero choca contra sus cantos a la "institucionalidad" y el "federalismo" que pregonan.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no se pronunció y realizó un posteo agradeciendo el trabajo "en equipo" con el gobierno nacional frente a la violencia e inseguridad que genera el narcotráfico en la provincia. Kicillof había respondido rápidamente el año pasado cuando Rosario sufrió una ola de crímenes relacionados con el narco, con el envío de patrulleros y la firma de un acuerdo de colaboración entre las provincias.

El cuarto mandatario en pronunciarse fue el fueguino Gustavo Melella, quien calificó de "imperativo" la necesidad de "defender la soberanía de las provincias, respetar la voluntad popular expresada en las urnas y garantizar que quienes han sido elegidos democráticamente puedan ejercer su mandato sin presiones ni imposiciones".

Por su parte, el santiagueño Gerardo Zamora sostuvo que es "imperativo defender las autonomías provinciales, respetar la voluntad popular expresada en las urnas y garantizar que quienes han sido elegidos democráticamente, puedan ejercer su mandato sin presiones ni imposiciones".

En el mismo tono, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, repudió lo ocurrido y advirtió: "Esta agresión no es solamente contra el gobernador Kicillof. Es contra todos los gobernadores y provincias".