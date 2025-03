Central no desplegó anoche lo mejor de su fútbol en la Bombonera, se mostró vulnerable en defensa y se resignó al dejar el invicto en el torneo Apertura. El canaya tuvo algunos momentos de protagonismo pero en todo el juego el local tuvo facilidades para generar situaciones en el área de Broun. Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz no se encontraron en el segundo tiempo pero a poco del final Marchesín le ganó un mano a mano de Ferreira.

El entusiasmo de Central para atacar a Boca no fue suficiente para contener la vocación ofensiva del rival. Porque el equipo de Gago fue persistente en ofensiva y generó situaciones en cada avance. Las facilidades del xeneize se dieron a partir de la imposibilidad del mediocampo canaya de contener la pelota y neutralizar así a Cavani, Palacios y Giménez. Y por momentos Boca disimuló la crisis que arrastra el equipo.

Cavani fue el más punzante. Un remate del uruguayo fue desviado por Broun pero en el rebote la tocó Giménez en el área chica para empujar la pelota al fondo. Boca se puso en ventaja en los primeros minutos y cuando ya había dado señales de que sabía cómo poner en apuros al arquero canaya. El propio Cavani lo perdió con remate desviado y Palacios tiró a colocar y la pelota pegó en el ángulo.

Central se vio sorprendido por Boca, sin dudas. Pero las veces que tomó la pelota Campaz el equipo se acercó al empate. Copetti llegó a tocar un centro del colombiano pero Marchesín cerró a tiempo para tapar y en la mejor jugada a Campaz lo bajaron antes de pizar el área.

Boca se fue al descanso con victoria justa. Pero Central salió a jugar el complemento sin perder la ilusión, más allá de que se vio superado. En el arranque encontró el equipo de Holan parte del nivel que mostró en las primeras fechas. El canaya pudo jugar más tiempo con la pelota, a los pocos minutos el técnico puso a Giaccone por un Duarte que no tuvo influencia y el volante tuvo la más clara con un zurdazo fuerte apenas desviado. Giaccone encontró rápido su lugar en la cancha. Pero Boca no perdió agresividad. A Palacios no le convalidaron un gol por fuera de juego y Cavani lo perdió ante Broun. El partido no perdió nunca su atractivo entre las necesidades e inseguridades de Boca y la intención de Central por recuperarse.

Pero la tensión en el partido se mantuvo porque Cavani, frente el arco, no remató en una jugada donde Giménez le sacó la pelota a Komar en la salida y Giaccone volvió a asustar a todos en la Bombonera con un remate de larga distacia apenas desaviado. Y a poco del final Ferreira lo perdió ante Marchesín, en una buena atajada. Central perdió el primer partido del año a pesar de jugar ante un Boca aturdido por su desalentador presente.

1 Boca

Marchesín

Blondel

Di Lollo

Rojo

Blanco

Herrera

Delgado

Zenón

Palacios

Cavani

Giménez

DT: Fernando Gago

0 Central

Broun

E. Giménez

Komar

Quintana

Sández

Navarro

Ibarra

Duarte

Malcorra

Campaz

Copetti

DT: Ariel Holan

Gol: PT: 8m Giménez (B)

Cambios: ST: 9m Giaccone y Coronel por Duarte y Giménez (C), 16m Alarcón por Palacios (B), 26m Elordi, Gómez y Ferreira por Sández, Navarro, Copetti (C) y Zeballos por Herrera (B), 42m Merentiel por Cavani (B),

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Boca