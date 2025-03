Sin poder superar el escándalo internacional por promocionar una estafa multimillonaria, el Presidente, Javier Milei, encabezará este 1 de marzo la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Hablará durante unos 45 minutos frente a una asamblea legislativa semivacía, rodeado de los pocos legisladores libertarios que tiene, sus aliados más íntimos (el PRO, la UCR y el MID) y una tropa de invitados que actuarán de hinchada para el show. La designación de jueces de la Corte Suprema por decreto, sumado a las amenazas contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires sirvieron de una potente distracción en las últimas horas, pero terminaron de deteriorar la relación con las fuerzas de oposición, que ratificaron su decisión de dejarlo hablando solo. Al finalizar el discurso, Milei y su gabinete se reunirán en Casa Rosada para una cena de gala a la que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no fue invitada.

Durante buena parte de la jornada, el Presidente y sus asesores se dedicaron a terminar de escribir el discurso. Según transmitieron fuentes oficiales, tendrá 4 bloques. Primero, una breve introducción. Luego un bloque dedicado a la "herencia", el siguiente dedicado a contar lo que hicieron el año pasado y finalmente, un tramo dedicado al futuro. Como publicó este diario, están descartados anuncios vinculados a la reforma laboral, previsional o fiscal. No será por falta de voluntad, sino porque reconocen las dificultades para poder llevarlas adelante en el Congreso. Quedarán, aseguran, para después de de la renovación de bancas luego de las elecciones legislativas de octubre, en las que esperan mejorar su performance. Habrá, en cambio, lugar para avanzar con el proceso de privatizaciones, que ya empezó con Corredores Viales y el Banco Nación, entre otros. También se prevén anuncios vinculados con revertir la legislación en materia de igualdad de género y derechos de la comunidad LGBTIQ+. Un párrafo especial recibirá el tema de la inseguridad, algo que el Gobierno resolvió utilizar electoralmente, en particular para erosionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El caballito de batalla será el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años, impulsado por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Un recinto lleno de ausencias

Como adelantó este diario, los bloques de Senadores y Diputados de Unión por la Patria decidieron no asistir a la asamblea, en rechazo a las múltimes agresiones y atropellos que viene llevando adelante el Presidente. El bloque que encabeza Germán Martínez hizo una enumeración, no taxativa, de los motivos del faltazo: "La criptoestafa, el nombramiento de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla por decreto, la falta de ley de Presupuesto por segundo año consecutivo, las facultades delegadas y el DNU 70/23, el ajuste a las jubilaciones y la quita de medicamentos a los adultos mayores, los recortes "brutales" en educación, salud y discapacidad, el cierre de industrias y PyMES, el incumplimiento del financiamiento en ciencia y tecnología, una agenda alejada y perjudicial para el pueblo, un gobierno cada vez más autoritario y violento". El bloque de Senadores ya había anticipado que tomaría la misma actitud.

En una sintonía similar, el presidente de la UCR y senador nacional, Martín Lousteau, anticipó su ausencia, igual que los diputados del bloque Democracia para Siempre.

Al vacío legislativo también se le sumará una magra representación federal. Los gobernadores de UxP seguirán los mismos pasos que los legisladores nacionales, y también mandatarios de otros espacios se ausentarán por "compromisos previos". Ya sea por viajes, problemas de salud o bien la apertura de sesiones en sus provincias, no serán de la partida Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalaqua (Misiones) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Peronistas aliados de la Casa Rosada como Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz tendrán que inaugurár las sesiones en sus distritos. Los cuatro que tienen confirmada su presencia son el de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Catamarca, Raúl Jalil, y de San Luis, Claudio Poggi.

A comer

La elección del horario nocturno para el discurso dejará a la dirigencia libertaria con hambre. Así es que se decidió que las principales figuras del gabinete tendrán una silla esperándolos en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Habrá un buffet con bocaditos, canapes, empanadas y dulces. No habrá alcohol ni papas fritas, respetando la fobia presidencial por el tubérculo a la francesa. Desde el oficialismo avisaron que Villarruel no está invitada, marcando otra vez distancia con la vicepresidenta, a quien Milei no ve hace cinco meses. Para terminar de dejar en claro el encono con la compañera de fórmula, señalaron que sí estará presente Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En la velada en Balcarse 50 estarán además Karina "el jefe" Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ocho ministros: Bullrich, Luis "Toto" Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Federico Sturzenegger (Desregulación).