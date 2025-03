El voraz incendio que se desató ayer cerca de las 11 en el supermercado Comodín del barrio Ciudad de Nieva de San Salvador de Jujuy se habría originado en un chispazo en un tablero eléctrico, en la parte delantera del comercio. Al parecer, hubo algún inconveniente con la salida de emergencia porque los empleados y clientes salieron por la puerta principal y los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en el fondo del local.

El incendio provocó conmoción en el barrio. Durante la tarde de ayer trabajadores y vecinos aún consternados por los hechos, rearmaban las críticas horas del mediodía cuando esa zona se tiñó de humo negro y explosiones.

Un cajero del supermercado relató: “ví chispazos, un cortocircuito tiró chispazos, se cortó la luz. No se veía nada, solo fuego. Estaba en línea de caja, fueron 10 segundos y se prendió fuego y más, el cielorraso. No se veía nada, el humo negro no dejaba ver, ayudamos a algunos y salimos”.

El fiscal Diego Funes, a cargo de la investigación para establecer las causas del incendio, informó las identidades de las cinco víctimas fatales: Blanca Isabel Coca Contreras, de 32 años; Rafael Maldonado, de 84 años; María Sylvia Liliana Cresppe, 64 años, Olivia Fernández, de 3 años de edad, y Enrique Benítez, clientes, vecinos de Ciudad de Nieva. Los cinco fallecieron por inhalación de monóxido de carbono.

El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy calificó el hecho bajo la figura de "estrago doloso", es decir que considera que no hubo intención pero se provocó un daño, que es agravado por el resultado de muerte.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, instó ayer a la administración de justicia a "investigar a fondo" y esclarecer las reponsabilidades del incendio.

El empleado del Comodín que contó del humo contó más detalles del momento en que las llamas devoraban su lugar de trabajo: "a los 10 minutos llegó la Policía y luego, los Bomberos, cuando ya el fuego había consumido un montón. Los que actuaron inmediatamente fueron los del personal del supermercado del frente que colaboraron con mangueras para tirar agua”, relató.

Otro empleado comentó que a las 11 era el cambio de turno de algunos sectores. “Donde se habría iniciado el chispazo es un tablero eléctrico, hablaban de unas goteras” con las lluvias de los últimos días, coincidió con el primer declarante.

En tanto, los vecinos de calle Horacio Carrillo, donde se encuentra el supermercado, relataron que “la nieta y la nuera de la señora que vende diarios en el ingreso al super es la que falleció”.

El fiscal Funes, junto al ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro; el director del Sistema de Asistencia Médica de Emergencia ( SAME), Pablo Jure; el director general de Emergencia de la provincia, Ariel Mamani, brindaron detalles del operativo en una conferencia de prensa.

Explicaron que tras sofocar el fuego y rescatar a clientes y trabajadores, hubo un proceso de enfriamiento de la zona afectada. Despué comenzó la labor de Criminalística y Bomberos, recolectando pruebas e imágenes.

Indicios y sospechas

El fiscal Diego Funes estuvo durante la tarde en el supermercado. Sobre las posibles responsabilizades, dijo que “Hay algunos indicios. Hay sospechas en contra de alguna persona a determinar. El avance de la investigación nos dará más certeza respecto de todo lo que ha ocurrido”, sostuvo. “Ya hay algunos indicios, bastante firmes, para empezar a determinar probables sospechosos”, adelantó.

En cuanto a la señalización de emergencia y de seguridad del supermercado, el fiscal señaló que “se encuentra el personal del Ministerio Público, Control Comercial, Bomberos, secuestrando toda la documentación administrativa referente a este tipo de habilitación”.

El ministro Corro detalló que al supermercado llegaron en principio dos autobombas que prestan servicio en la capital, pero ante la magnitud del hecho pidieron apoyo a bomberos voluntarios de Alto Comedero, Palpalá, Perico, El Carmen y Monterrico, con lo que trabajaron alrededor de 150 personas para sofocar las llamas. “Estaban todos, procurando controlar todo el fuego. También se hizo un trabajo en las viviendas perimetrales a este supermercado, para evitar que vaya a propagarse o a dañar viviendas que están muy contiguas" y luego, "el enfriamiento para poder establecer con certeza y precisión si habían víctimas”, reseñó.

Las víctimas fueron halladas “en la parte posterior del edificio", donde hay una panadería y unos frigoríficos. "Es ahí donde se encuentran estas cinco víctimas que son inmediatamente evacuadas" y el médico Pablo Jure y los otros operadores del SAME comenzaron con el trabajo de reanimación”, relató el ministro.

Por su parte, el médico Pablo Jure explicó las medidas de contención que se llevaron adelante en el lugar: “las etapas asistenciales fueron para todas las víctimas, entre los empleados que fueron evacuados, los clientes que también fueron evacuados inmediatamente y, por supuesto, darle soporte importante al equipo de rescate que son los más vulnerables y que tienen una condición extrema de trabajo”, contó.

Añadió que después de ese trabajo en el mismo lugar del incendio, el equipo de emergencia junto al de salud mental y bomberos, realizaron un recorrido por la periferia. “Los vecinos estaban muy conmovidos por la situación", contó.

Detalló que asistieron a 33 personas, seis fueron derivadas al Hospital Pablo Soria, cuatro fueron a clínicas privadas. "Todos con el mismo diagnóstico, intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y humo". Y "posteriormente se armó el puesto médico avanzado para hidratación, administración de oxígeno".

Por su parte, Mamani resaltó que las dos dotaciones de bomberos locales fueron abastecidas de agua por un supermercado ubicado enfrente. "Tuvimos el apoyo de un sistema de 30.000 litros de agua potable, un sistema de incendios forestales que también nos apoyó, las dotaciones de bomberos convocadas al activar un protocolo", destacó.

“Se trabajó en un conjunto con ocho dotaciones de bomberos y creo que se pudo dar respuesta para que no se haga una propagación incluso a partes del supermercado que no se dañaron", sostuvo.

En cuanto a las condiciones de seguridad, contó que "mucha gente" contó que se escuchaban "muchas explosiones. El supermercado tiene muchísimos aerosoles, e incluso al explotar rocían todo este combustible y hacen que sea más violenta la combustión”, explicó.

La fiscalía espera los informes sobre las cámaras del 911 y cámaras de seguridad de vecinos que puedan aportar información. Mamani detalló que recuperaron "un DVR (grabador digital) del interior de la sucursal" que si bien estaba con algunos daños por el fuego y la temperatura se intentará"recuperar el sistema de cámaras que debía haber quedado registrado allí". "Eso es lo que estamos haciendo en este momento. De toda la recopilación probablemente pueden surgir nuevas medidas probatorias”, sostuvo el funcionario.

La empresa Supermercados Comodín difundió un comunicado a través del cual se puso a disposición de las familias de las personas fallecidas. "Más allá de cualquier daño material, nuestra prioridad absoluta es acompañar a las familias afectadas y colaborar con las autoridades en la investigación que permita esclarecer los hechos que sucedieron", aseguró.