"Hechos, no palabras" y "No me arrodillo ante nadie, solo ante Dios", fueron las dos frases que repitió en varias oportunidades el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, al pronunciar su discurso ante la Asamblea Legislativa salteña durante la apertura de sesiones ordinarias número 127.

"Tenemos mucho para crecer" porque Salta posee "lo que el mundo demanda", dijo en alusión directa a los recursos de la provincia, sobre todo los mineros. Justamente, tras su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador encabezó la comitiva que viajó directo a Toronto, Canadá, donde partiparán desde mañana en la Convención Premium de Exploración y Minería Mundial. Por ese motivo, no integró la delegación de gobernadores en el discurso de apertura de sesiones del presidente Javier Milei ante representantes legislativos en el Congreso Nacional.

"Me han visto gestionar y reclamar, y aunque a muchos no les guste, lo seguiré haciendo, porque defiendo los intereses de Salta", sostuvo el mandatario provincial durante su discurso en el centenario Palacio Legislativo. "Güemes se plantó cuando se tenía que plantar", alegó. "Lo mismo tenemos que hacer nosotros", les recomendó a los legisladores, al criticar la actitud centralista de la administración nacional y su estrategia de ahogo presupuestario. "No nos van a intervenir", aseveró más adelante, ya en relación directa al último anuncio del Presidente sobre una intervención de la Provincia de Buenos Aires. Tampoco "van a decirnos lo que tenemos que hacer, demasiados problemas tenemos", advirtió.

Sáenz se centró en la gestión provincial bajo el ajuste nacional, consuspensiones y cortes de fondos que repercutieron profundamente en la ejecución de varios proyectos de obra pública que Salta tuvo encarar sin aportes regulares de Nación. "La suspension de fondos nacionales a las provincias nos obligó a realizar inversiones en la medida de lo posible", explicó ante la Asamblea, "y sin un presupuesto nacional de referencia", lamentó.

Marcó puntualmente la disminución del 9,8%, en términos reales, en los fondos coparticipables recibidos durante los últimos 12 meses. Y añadió que las transferencias nacionales no automáticas para Salta sufrieron una caída del 82% en el mismo período. "Es un sistema inequitativo, porque 6 de cada 8 pesos se los queda Nación", reclamó en un mensaje directo al Gobierno nacional. Y les recordó a los legisladores otras deudas de la administración nacional: "2.448.000 millones de pesos en concepto de compensaciones por ingresos brutos", fondos como el Incentivo Docente o Ley de Bosques, también por obras sísmicas y saneamiento.

La obra pública

"Este año, el 12,8% del presupuesto (provincial) se destinará a 690 obras de diferente envergadura", anunció. Entre ellas, la autopista del Valle de Lerma, desde la Cirvunvalación Oeste hasta la localidad de El Carril. En ese tramo de la ruta nacional 68, la provincia construirá obras de arte, como aliviadores, destinadas a solucionar la circulación de agua en tiempos de lluvias que generan año tras año problemas de inundaciones en esa autovía nacional. "Es una obra estratégica para todo el Valle", afirmó el mandatario, "el fin de una deuda histórica para todos los salteños".



Dentro del paquete de mejoras en autovías nacionales, el mandatario salteño informó que se acordó con autoridades nacionales que "se harán cargo del financiamiento en 11 rutas", entre las que destacó, "la 9–34 entre Rosario de la Frontera y Yatasto, tramos de la ruta (nacional) 51, dos tramos de la ruta (nacional) 40" y la construcción del puente sobre el río Vaqueros más su circunvalación (en la ruta nacional 9, una obra cuya ejecución viene de arrastre). "Esperamos el pronto inicio de las obras para este año", auguró.



Destacó la inminente finalización de un tramo del bypass vial en Campo Quijano que se proyectó para agilizar la circulación de camiones mineros cuando abandonan la Quebrada del Toro. Anunció la pavimentación de la ruta provincial 36 -también conocida por el sobrenombre de Camino a Colón- que se extenderá hasta el paraje Las Blancas cuando empalma con la ruta nacional 51. Se ejecutará con fondos del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata.

Finalmente, anunció obras destinadas a mejorar la ruta provincial 27, en el departamento Los Andes, a la que calificó como "fundamental" tanto para las comunidades como para los proyectos mineros situados sobre el límite con Catamarca principalmente. Y en esa área extractiva, recordó que se encuentra en construcción la cámara compresora de gas en el río Las Burras, "financiada por empresas privadas en acuerdo con REMSa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta SA)". Indicó que se trata de la "obra energética y minera más importante de los últimos 15 años" destinada a potenciar los gasoductos Puna y Fénix.



En la capital salteña, el gobernador mencionó los acuerdos con la intendencia de la ciudad de Salta para finalizar obras en el canal Yrigoyen (en el sur de la planta urbana capitalina), el inicio de obras de refuncionalización en el edificio de la ExPalúdica, y el aporte provincial para la reconversión del Mercado San Miguel, que se incendió en noviembre del año pasado.

Plan Güemes, narcos, extranjeros

En otro momento de su discurso, Saénz anunció la estensión del Plan Güemes a Salvador Mazza, paso fronterizo del departamento General San Martín. "Estamos conversando para tener los recursos necesarios, tanto humanos como técnologicos", mencionó. "No vamos a cuidar una frontera y descuidar otra". Fue tras un reconocimiento a gestiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para ejecutar este Plan, que en el departamento Orán, donde está otro paso fronterizo, incluyó la construcción de 200 metros de alambrado entre la terminal de ómnibus del pueblo de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones del Puerto de Chalanas, y la ampliación del Puesto 28 de Julio de control de la Gendarmería Nacional, sobre la ruta nacioanl 50.

"No puede haber retrocesos, solo avances permanentes", aseveró. "Tenemos que proteger a Salta y la Argentina de estos delincuentes", dijo refiriéndose al narcotráfico y el crimen organizado.



De paso, informó varios reclamos que tramita ante Nación. "He solicitado que a nivel nacional se avance hacia el control aéreo, con tecnología de identificación de vuelos irregulares que puedan trasladar sustancias estupefacientes". Al respecto, argumentó que se trata de una "una herramienta importante para la lucha contra el narcotráfico y una medida necesaria para el control del espacio aéreo".

Pidió por la aplicación a la brevedad posible de la Ley del Derribo en la frontera salteña con el Estado Plurinacional de Bolivia. También, la urgente actualización de la Ley de Migraciones, "que es obsoleta y permisiva", aseguró. "Debe ser modificada para asegurar la expulsión de un extranjero con cualquier clase de condena, lo que hoy no sucede", remarcó, "y que no se compute al extranjero condenado ningún período de tiempo en el país para acreditar residencia". "El Plan Güemes vino para quedarse", concluyó.

Mientras repasaba los logros de su gestión en el área de la salud pública, aseguró no sentirse arrepentido de su decisión de cobrar las prácticas hospitalarias a personas extranjeras sin residencia en la provincia. "Argentina siempre fue un país generoso", aseguró, "pero la claridad comienza por casa y los salteños no tenían camas en los hospitales, en las operaciones tenían prioridad los extranjeros y había tours de salud", dijo. "No me siento para nada mal por haber llevado adelante esta decisión con firmeza y le pido al gobierno nacional que haga mismo en todo el país", alentó a Milei, "porque no estamos en condiciones de darle a los extranjeros lo que no podemos darle a los argentinos".

Vino, charango y bombo

Mientras el gobernador detallaba las acciones en el área de cultura de la provincia, algunos relacionados con el apoyo del gobierno local al programa nacional de

Coros y Orquestas, destinado a la promoción de la educación musical para niños y jóvenes, Saénz dijo al pasar que en esas orquestas" seguramente hay muchos charangos". "Vino, charango y bombo", dijo cosechando aplausos, en alusión directa a las recientes declaraciones del diputado nacional bonaerense, Miguel Ángel Pichetto.



Antes del discurso del gobernador y mientras se izaban las banderas provincial y nacional, este diario le consultó al vicegobernador Antonio Maroccopor los comentarios del legislador por Buenos Aires. "No sé qué le pasó a Miguel, que es un dirigente importante de nuestro país". "No sé qué habrá querido decir", continuó reflexionó. Y sobre el dicho del diputado nacional sobre que el norte no forma parte del país, Marocco aseguró: "el norte no forma parte del país de él".