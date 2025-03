“Ahí dije ‘vienen por mí’. Me senté en el patio de casa a esperar, pero con alguien al teléfono. Yo vivo sola con mi nene de 11 años. Vi las luces del patrullero y las sirenas cuando llegaban. Querían llevarme a las 10 de la noche a la comisaría para que me notifique de una denuncia. Todo un procedimiento irregular que el propio fiscal de la causa dijo que no dio la orden y que estaba mal.”

Las palabras de Patricia Medina, secretaria general de ATE en San Antonio de Areco, resumen lo que viven los trabajadores municipales en la localidad que gobierna Francisco Ratto. Hablan de aprietes, de salarios que no superan los 200 mil pesos, con médicos que cobran 300 mil y con un hospital que se inunda.

Peronistas y radicales relatan de una gestión en constante retroceso. Déficit fiscal y aumento constante de las tasas municipales terminan de pintar de cuerpo entero al gobierno que nació como vecinalismo, que hoy se identifica con el PRO pero que, para muchos, quiere ponerse la camiseta de La Libertad Avanza.

Así, a poco más de 180 kilómetros de La Plata, los arequenses transitan momentos de suma tensión que se acarrean hace años. En diálogo Buenos Aires/12, Medina explica el proceso que derivó en el arribo de la policía local a su domicilio en la noche del 13 de febrero. Sucede que, ante la continuidad de los bajos salarios para los trabajadores del municipio, el 10 de febrero hicieron un paro “pacífico” de 24 horas.

“Hubo un 80 por ciento de adhesión, con una carpa en la puerta del hospital, sin quemar gomas ni nada, pero ellos hablaban de que solo acataron el paro el 15 por ciento”, apunta. Hecho el paro, la gestión de Ratto, por medio de su asesor legal, Carlos Langa, denunció por coacción y amenazas a trabajadores que no quisieron adherirse al paro. Medina asegura que es mentira y cuenta el por qué.

“Dicen que paramos a un camión y lo escoltamos, una locura. Se trata de trabajadores del corralón que, incluso, vinieron a preguntar a partir de qué hora era el paro. Era tarde ya. Los acompañé hasta el galpón para ver cómo estaban las cosas y a uno de ellos le ofrecí llevarlo a la casa. Porque acá nos conocemos todos. Por eso los empleados desmintieron todo lo dicho por el municipio”, señala.

Esa denuncia derivó en que el jueves a las 10 de la noche, Medina reciba el llamado de otra compañera que integra la conducción de ATE a nivel local. “Me llamó a los gritos que la querían meter en un patrullero, y logré que el milico me diga porqué y de dijo que la tenían que llevar a notificar, lo cual no tiene que ser así”, relata la dirigente sindical.

En ese momento, dice, asumió que iban a venir a buscarla también y esperó el arribo de la policía en contacto telefónico con la cúpula de ATE a nivel provincial y nacional. Asesorada por los abogados de su organización, no accedió a ir a la comisaría y tampoco al pedido de ingresar a su vivienda “para ver cómo vivía”. “Sin orden ni nada, pero después fueron a las casas de los vecinos a preguntarles a qué hora iba a trabajar, como me manejaba y esas cosas, ¿a qué te hace acordar?”, indica.

Para Medina, “la orden la dio Ratto como un claro apriete a la organización sindical”. Si bien en esos momentos estaba de vacaciones, cabe señalar que el secretario de Seguridad de San Antonio de Areco es Ramón Ojeda, ex militar denunciado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en 2020 por su participación en posibles torturas en la provincia de Córdoba.

Historia de conflicto, persecución y déficit

Desde el peronismo, Agustín Casares, ex candidato a intendente de Unión por la Patria en 2023, sostiene que los problemas nacen porque el municipio presentó, en 2024, “un déficit de mil millones de pesos a pesar de que Ratto aseguró en campaña tener las cuentas en orden y lograr un superávit”.

En las filas de la UCR que no comulga al cien por ciento con la gestión local, advierten que hubo un “ajuste en la prestación de servicios, con un fuerte aumento de tasas municipales, pero con una recaudación que no supera el 50 por ciento por la crisis económica actual”. Así lo expone Roberto Fernández, dirigente del radicalismo local que se alínea con Facundo Manes y Martín Lousteau.

Ambos explican que hay un conflicto de arrastre con los trabajadores municipales. Lo mismo remarca Medina, y recuerda los 32 días consecutivos de paro durante 2024. Tal como supo relatar este medio, el intendente recientemente reelecto no abría paritarias y otorgaba aumentos discrecionales e ínfimos pese a una inflación del 25 por ciento en diciembre y de un 20 en febrero.

Con la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, la situación tendió a una normalización. Pero a principios del mes de febrero de este año, Ratto firmó un aumento del 5 por ciento para los trabajadores y, afirma Medina, de un 30 y hasta un 80 por ciento para los funcionarios con cargos jerárquicos.

Además, la comparación regional incrementa el descontento. “En este momento tenemos menos trabajadores que San Andrés de Giles, pero ahí un sueldo básico arranca en 400 mil pesos y acá es 163 mil pesos el básico con 30 horas semanales de trabajo”, remarca la dirigente de ATE.

Para Medina, nada de lo que sucede la sorprende dado los antecedentes de paros y, por sobre todo, de violencia por parte de las fuerzas de seguridad. “Durante el paro de 32 días del año pasado nos encerraron en el municipio a 60 trabajadores, rodearon el edificio, y un gendarme me confesó en ese momento que la orden era de Ratto por temor a su integridad física”, recuerda la referente gremial.

Este tipo de acciones son, para Medina, una modalidad política de Ratto. No es casualidad que Ojeda forme parte del gobierno local y al frente del área de Seguridad. Con pasado en el Ejército, ex agente de inteligencia del Batallón 601, carapintada y asesor en agencias de seguridad, fue denunciado por la Secretaria de Derechos Humanos cuando Horacio Pietragala estaba al frente.

En 2020, la secretaría se presentó como querellante en la causa “Gómez, Miguel Ángel y otros”, referida al accionar de Miguel ‘El Gato” Gómez, condenado a 16 años por crímenes de lesa humanidad. En aquel año, se presentaron tres testimonios, el de Jorge Breuil, el de Jorge Oscar García y el de Oscar Samamé, quienes habrían sido recibidos o trasladados por Ojeda. Los dos primeros, torturados en el ex CCDyT La Perla, a las afueras de Córdoba.

De todas maneras, Medina subraya que “si el costo por ser opositores es este, no nos van amedrentar”. Cuenta que el cuerpo de abogados de ATE Provincia, encabezada por Claudio Arévalo, está trabajando para “ir hasta las últimas consecuencias y saber de dónde salió la orden”. Ahora, la investigación está en manos de la UFI N°4 de Mercedes.

¿Hay chances de un Ratto libertario?

Casares, que cayó frente a Ratto por menos de 2 mil votos en la última elección, asegura que hubo una “estafa electoral y por eso la gestión se empieza a desmadrar”. A pesar de militar toda la campaña a la reelección bajo la premisa del superávit fiscal, Casares señala que a mediados de 2024, el municipio presentó la rendición de cuentas con más de mil millones de pesos de déficit.

A su vez, el dirigente que comulga en las filas del ex intendente de Areco, Francisco "Paco" Durañona, advierte que Ratto prometió no subir las tasas. “Pero durante todo el 2024, incluido enero 2025, aumentaron entre 700 y 1200 las tasas, donde el servicio de agua y cloaca se incrementó en un 900 y el alumbrado público alrededor de 1200”, repasa.

Este impuestazo no tiene, según Casares, una contraprestación efectiva. “Las calles son un desastre, el hospital se inundó todo en la última tormenta, y los espacios públicos no están mantenidos”, describe.

Este análisis es compartido por el radical Fernández, que si bien considera que la cuestión deficitaria ya estaba durante la gestión de Durañona, aclara que la gestión del hombre del PRO la profundizó. “Hoy se está en un círculo vicioso de baja recaudación, de constante suba de impuestos y con un retroceso en los servicios públicos”, subraya.

Además, sostiene que la coyuntura macroeconómica golpeó la región. Incluso, se vio obligado a cerrar su propio comercio antes del comienzo de 2025 porque estimó “que iría a pérdida”. “Se trataba de un almacén de campo para el turismo, pero vimos como la actividad cayó abruptamente y el consumo también”, relata.

A su vez, agrega que el pueblo viene padeciendo el crecimiento del desempleo producto de despidos en el sector privado. “Dos empresas que fabrican bolsones de arena y para materiales echaron gente, y la planta fraccionadora de gas también”, indica.

Es en este contexto que Fernández tiene una preocupación: los rumores de un coqueteo de Ratto con La Libertad Avanza. En Areco se tiene en claro la muy buena relación del intendente con Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero, que fue el primero en dar el salto desde el macrismo a las fuerzas del cielo. También es conocido su vínculo con Fernanda Astorino, intendenta de Capitán Sarmiento, la última en cambiar de vereda.

A estas amistades, se le suma la reciente visita de Roberto Costa a Areco. Según pudo saber este medio, el ex senador que transitó por el radicalismo, el kirchnerismo, el Frente Renovador y el PRO, hoy comanda una cruzada por la provincia de Buenos Aires seduciendo a partidos vecinales de integrar a las huestes de Javier Milei bajo la tutela de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la Provincia. Más allá de su apego al PRO, Ratto está al frente de Viva Areco, partido vecinal que lo llevó a ser concejal en 2013, dentro del massismo.

Así las cosas, para Fernández, dirigente de la UCR, “La Libertad Avanza es el límite” a cualquier trabajo conjunto con la gestión local. A pesar de estar representados por un concejal en el bloque oficialista, resalta que no son parte del gobierno municipal como sí lo es la otra facción del radicalismo que comulga con Maximiliano Abad.

Siguiendo con su análisis, remarca que aguardará lo que decida la Convención Nacional del partido centenario, pero no estará dentro de un espacio que milite a las fuerzas libertarias. "Los rumores están desde el año pasado, y hay que pensar que Ratto apareció con el vecinalismo, llegó a concejal por el Frente Renovador, y luego se mimetizó con el PRO, por lo que no asombraría que haga los mismo con La Libertad Avanza", detalla.

En el último tiempo, el intedente de Areco se mostró amistoso con el mundo libertario en sus redes sociales. Retuiteó mensajes del Daniel Parisini, alias Gordo Dan, o de Horacio Cabak, férreos militantes y defensores de la gestión de Milei. De todas maneras, también saludó a Mauricio Macri para su cumpleaños, a principios de febrero.

Este año, Ratto tiene el desafío de renovar cuatro concejales. El peronismo tres. La expectativa opositora es revertir la ecuación en el Concejo Deliberante que hoy le permite al intendente “tener una escribanía”, ya que cuenta con quórum y mayoría propia con ocho de las catorce bancas.