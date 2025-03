La organización islamista Hamás publicó este sábado un dramático vídeo propagandístico del exrehén argentino-israelí Iair Horn, liberado el pasado 15 de febrero, despidiéndose en Gaza de su hermano Eitan, que sigue en cautiverio en la franja palestina. El video se difundió a horas de que termine la primera fase del acuerdo del alto el fuego y con las negociaciones rotas para implementar la segunda.



"¿Os habéis vuelto locos? Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmad la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra", implora Eitan en el vídeo mientras se abraza a su hermano, en un mensaje dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu.



El acuerdo firmado entre Israel y Hamás estipula el fin de la primera fase para este sábado, es decir, 42 días después del inicio de los primeros intercambios. Israel pide ahora prolongar esta fase otros 42 días, algo a lo que se oponen los islamistas porque consideran que Netanyahu evitaría así comprometerse a cumplir con el fin de la guerra, contemplado en estas dos últimas fases.



"Exigimos a los que toman las decisiones: miren a Eitan a los ojos. No detengan el acuerdo que ya ha traído a docenas de rehenes de regreso a nosotros. ¡Se les está acabando el tiempo! Traigan a todos a casa, ahora, en una sola fase", exigió la familia Horn en un comunicado.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que "no se dejará disuadir por la propaganda de Hamás", después de la publicación del video. "La organización terrorista Hamás publicó esta tarde otro cruel vídeo de propaganda, en el que nuestros rehenes se ven obligados a participar en una guerra psicológica. Israel no se dejará disuadir por la propaganda de Hamás", indicó una nota difundida por su Oficina.



El mandatario israelí todavía no se ha pronunciado sobre qué va a ocurrir a partir de mañana, domingo, en la Franja de Gaza, donde debería entrar en vigor la fase dos del acuerdo de alto el fuego.



El temor a que Israel reanude los bombardeos en Gaza, donde todavía quedan 59 rehenes -una treintena de ellos muertos, según Israel- se ha disparado en las últimas horas después de que se difundiera su rechazo a implementar la segunda fase del acuerdo.



El grupo palestino insistió este sábado en su voluntad de seguir adelante con las dos últimas fases previstas en este acuerdo, que supondrían el retorno del resto de rehenes y la retirada completa de las tropas israelíes de todos los puntos de la Franja, incluido el estratégico corredor de Filadelfia, la línea divisoria entre Gaza y Egipto.

"Seguiremos trabajando incansablemente para recuperar a todos nuestros rehenes y cumplir todos los objetivos de guerra de Israel", concluye el mensaje del líder israelí, sin dar más detalles.