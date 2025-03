Vaya noticia se desayunaron los hinchas del Houston Dynamo horas antes del partido de este domingo por la noche contra Inter Miami. Con todo listo para agotar las 22.000 entradas disponibles de su estadio, se conoció que Lionel Messi no estaba entre los convocados para la cita por la segunda fecha de la liga estadounidense.

"El 'informe de lesionados' recientemente compartido para el partido no incluía al delantero Lionel Messi, pero se ha informado de que no ha viajado a Houston. Desafortunadamente, no tenemos control sobre quien juega con nuestro oponente", informó el Dynamo para desilusión de sus seguidores.

En consecuencia, el equipo local decidió compensar a los suyos con entradas regaladas para los próximos partidos. La entrada más barata para ver a Messi rondaba los 80 dólares y algunas otras se conseguían por 200 a través de la reventa, según trascendió en los medios locales.

Para tranquilidad de Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, preparando la doble fecha de Eliminatorias del 21 y 25 de marzo (contra Uruguay en Montevideo y Brasil en Núñez), la ausencia del capitán se debe a la necesidad de descanso ya que el jueves deberá enfrentar al Cavalier de Jamaica por la ida de los octavos de final de la Concachampions. Un rival que promete ser una verdadera incógnita.