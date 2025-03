En el marco del debate interno del peronismo santafesino y la discusión por la reforma constitucional en la provincia, Germán Martínez, actual jefe de bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación y candidato a convencional departamental por "Más para Santa Fe", analiza los desafíos del movimiento, las tensiones internas y el rol del justicialismo frente a los gobiernos de Javier Milei y Maximiliano Pullaro. Martínez afirma ante Rosario/12 que "el peronismo tiene la responsabilidad histórica de ser la voz del pueblo en este debate constitucional y en la reconstrucción política de Santa Fe". También transmite su preocupación respecto al “riesgo de una nueva constitución que retroceda en derechos".

- Desde afuera parece más difícil sostener un bloque unificado en el Congreso de la Nación que lograr consenso en Santa Fe. Sin embargo, el peronismo provincial está fragmentado. ¿Cómo analizás esta situación?

-Son desafíos distintos. Mantener cohesionado un bloque de casi 100 diputados con trayectorias e ideas diversas es una tarea diaria. En Santa Fe, la fragmentación es consecuencia de la derrota electoral, lo que genera debates intensos. No obstante, en momentos en que algunos priorizan proyectos personales, valoro mucho a quienes, como Juan Monteverde y otros compañeros, trabajan para construir unidad. En Rosario, por ejemplo, la experiencia de 2023 demostró que una alianza bien articulada puede ser competitiva. La clave está en evitar los personalismos y construir sobre la base de una plataforma programática sólida que incluya a todas las corrientes internas del peronismo. Tenemos que ser inteligentes y entender que la unidad no es solo una consigna: es la única forma de recuperar nuestra capacidad de disputar el poder.

-Vas como candidato a convencional departamental por el espacio que trasciende e incluye al PJ oficial en Santa Fe. ¿Cuáles son los principales ejes de este armado?

-Nuestro objetivo es fortalecer un peronismo que siga creyendo en la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Luego de la derrota en 2023, es natural que el peronismo haya entrado en un proceso de discusión interna, pero tenemos el deber de construir unidad con todos aquellos que comparten estos valores. En Santa Fe, nos aliamos con Juan Monteverde para ampliar la base del justicialismo y ofrecer una alternativa sólida y comprometida. La situación actual exige madurez y capacidad de diálogo para lograr acuerdos que fortalezcan la identidad peronista sin renunciar a nuestras banderas históricas. La idea de "Más para Santa Fe" surge de una lectura que pretende comprender los resultados de 2023. En Rosario, por ejemplo, la alianza entre Ciudad Futura y el justicialismo mostró que una propuesta de unidad tiene un enorme potencial. Nuestra apuesta es sostener y ampliar esa coalición, incorporando sectores del peronismo que quieran trabajar en conjunto.

-Tu candidatura se enfrenta a figuras mediáticas como Juan Pedro Aleart y Ciro Seisas. ¿Cómo encarás esta disputa?

-Siempre tomo decisiones políticas en clave de representación. No me guío por conveniencias personales. Mi compromiso es con la militancia y con la construcción de una propuesta política que represente a quienes creen en un peronismo de convicciones. No me preocupa a quién tengo enfrente, sino qué estamos construyendo para la sociedad. Nuestra responsabilidad es ofrecer una alternativa política que no traicione sus banderas y que siga defendiendo los intereses del pueblo. El debate político no puede reducirse a estrategias de marketing o a la instalación de figuras con alto nivel de conocimiento público, pero sin compromiso territorial. A veces, la política parece una competencia de celebridades, pero nosotros queremos proponer un debate serio sobre las necesidades de nuestra gente y el futuro de Santa Fe. Quiero salir del espectáculo mediático y hablar de ideas. La política no puede reducirse a un meme donde se produce un cruce de dos “hombres araña" señalándose entre ellos en la tele. Necesitamos proyectos concretos, convicciones firmes y un compromiso con la gente. Más para Santa Fe busca eso: aportar peronismo al debate constitucional y construir una alternativa real para los santafesinos y santafesinas.

-Además del debate interno del peronismo, y la puja electoral, en Santa Fe se discute una reforma constitucional. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones al respecto?

-Me preocupa que, lejos de modernizarse, la nueva Constitución termine siendo un retroceso. Se lo dije al gobernador Maximiliano Pullaro: podríamos pasar de una de las constituciones más progresistas de los 60 a una de las más regresivas del país. La insistencia en eliminar garantías constitucionales, limitar la acción del Estado con un déficit cero inflexible y aplicar mecanismos de proscripción política, como la "ficha limpia", nos preocupa profundamente. Vamos a dar la pelea para que la nueva Constitución incluya justicia social, soberanía política e independencia económica. Santa Fe necesita una Constitución que amplíe derechos, no que los restrinja. Un tema clave es la educación. No podemos permitir que se reduzca el papel del Estado en la garantía del derecho a la educación pública y gratuita. También está en juego el modelo productivo de la provincia. Queremos una Constitución que impulse la producción, el empleo y la industrialización, no una que limite la intervención del Estado en la economía.

-La provincia de Santa Fe tiene fuertes desequilibrios territoriales. ¿Cómo creés que esto debería abordarse en el marco de la reforma constitucional?

-Hay desigualdades estructurales que deben estar presentes en la discusión. No es solo la tradicional brecha norte-sur, sino también las diferencias dentro de cada región. Es fundamental fortalecer las instancias metropolitanas y articular el desarrollo de los grandes municipios con los más pequeños. Se habla mucho de autonomía municipal, pero necesitamos una mirada que contemple el desarrollo territorial de manera integral. Las inversiones en infraestructura, la descentralización de recursos y el fortalecimiento del federalismo provincial deben estar en el centro del debate. Rosario, por ejemplo, es una ciudad clave en la provincia, pero muchas veces no tiene el peso político que le correspondería. La nueva Constitución tiene que abordar estas desigualdades para garantizar un desarrollo más equilibrado.

- ¿Cuál es tu principal mensaje en esta contienda electoral?

-Que el peronismo tiene la responsabilidad histórica de ser la voz del pueblo en este debate constitucional y en la reconstrucción política de Santa Fe. No podemos permitir que las fuerzas que hoy gobiernan nos impongan una agenda que desvirtúe nuestros valores. "Más para Santa Fe" es una apuesta a la unidad, a la ampliación de nuestra base y a la construcción de una alternativa peronista que esté a la altura de los desafíos del presente. Estamos en un momento bisagra. O nos organizamos y construimos una alternativa real, o dejamos que otros definan el rumbo de la provincia. Nosotros elegimos la militancia, la coherencia y la defensa de los valores del justicialismo. Y en ese camino, estamos dispuestos a poner el cuerpo y la militancia para lograrlo. El futuro del peronismo santafesino depende de nuestra capacidad de organizarnos, de movilizarnos y de construir una propuesta política que devuelva la esperanza a nuestra gente.