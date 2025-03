La protesta de los jubilados frente al Congreso terminó otra vez con la Policía Federal repartiendo gases y palos. Fue la tercera represión consecutiva: a las fuerzas de seguridad ya se les volvió una costumbre. A pesar del calor agobiante y del caos provocado por los cortes de luz en la ciudad de Buenos Aires, centenares de manifestantes acudieron a la convocatoria que cada miércoles impulsan agrupaciones como Jubilados Insurgentes, la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL) y el Plenario de Trabajadores Jubilados. Esta vez se les sumaron partidos de izquierda, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y hasta "hinchas autoconvocados" de Chacarita Juniors. “Milei nos está haciendo mierda, hay que hacer algo”, dijo a Página/12 Ricardo, uno de los jubilados manifestantes.

Luego de la habitual ronda por el perímetro del Congreso, al llegar a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, los jubilados fueron abordados por las fuerzas de Seguridad y empezaron las primeras corridas. Minutos después, ya en la intersección de Rivadavia y Callao, los palazos y los gases ocuparon el centro de la escena. Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), al menos 40 personas resultaron heridas, "en su mayoría con heridas producto del uso indiscriminado de gas pimienta". Integrantes de la CPM también denunciaron haber sido hostigados y amenazados por parte de agentes de la PFA: "El cuerpo Motorizado de la Policía Federal, también de manera direccionada, amenazó a con las tonfas y con arrojarle gas pimienta a los integrantes de nuestro equipo", dijeron.

Lucha por la dignidad

Pocos minutos antes de las 17, los manifestantes que protestan cada miércoles contra el ajuste del gobierno de La Libertad Avanza se congregaron en la entrada del Anexo de la Cámara de Diputados. Los rodeaba una hilera de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), desplegada por el cordón de la avenida Rivadavia entre la boca de la estación Congreso del subte y la esquina de Riobamba. “Milei, soy jubilado, me quitaste remedios, dinero y comida, pero no podés quitarme la dignidad de luchar”, se leía en uno de los carteles. “Milei, tu superávit es nuestra indigencia”, completaba una pancarta a un costado, pegada a otra que pedía por la “Unidad de todas las luchas”. En diálogo con este diario, la representante del Plenario de Jubilados, Nora Biaggio, aseguró que al recorte de las jubilaciones y la cobertura de medicamentos se suma el reclamo por el vencimiento de la moratoria previsional del próximo 23 de marzo. "Millones de trabajadores y trabajadoras no podrán jubilarse por no tener 30 años de aportes", alertó Biaggio.

“A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”, fue una de las canciones que se escuchó entre los bocinazos de autos y colectivos que pasaban por la avenida. Minutos después, un sector respondió entonando la marcha peronista. Allí se encontraban los hinchas de Chacarita, que se autoconvocaron para mostrar su apoyo a la protesta de los jubilados, a raíz de la visibilización que adquirió Carlos, un hincha del ‘funebrero’ que suele asistir a la protesta cada miércoles con la camiseta del club. “Vinimos a movilizarnos por los jubilados, porque sinceramente están solos y no hay otra respuesta. Lo vemos en la marcha de todos los miércoles, por cada jubilado hay diez policías”, explicó a Página/12 Cristian, uno de los hinchas de Chacarita presente en la manifestación. “Es mi primera marcha y pienso seguir viniendo.

A pesar de que es un día laboral y que yo tengo mi trabajo, salgo al mediodía y a la tarde puedo venirme a apoyar a los jubilados. Yo vengo de Provincia, de José C. Paz, son como dos horas y pico de viaje pero hay que estar acá, bancando los trapos y apoyándolos”, aseguró y sostuvo que “la CGT la verdad que acá no está, la vas a encontrar en un 24 de marzo, en un 1° de mayo, pero los miércoles en Congreso para bancar a los jubilados no hay nadie. Organizaciones políticas peronistas tampoco veo muchas, lo que sí veo son partidos de izquierda, pero bueno, estarán los que quieran estar”.

Cristian también se refirió a la importancia de que sumen otras hinchadas para que el reclamo sea cada vez más masivo. “Ojalá hoy sea un click para todas las hinchadas argentinas en apoyo a los jubilados. Esta iniciativa la tomamos los hinchas de Chacarita que nos conocemos de la cancha. No es un asunto de barrabravas, hay hinchas de diferentes edades y sexos que queremos venir a bancar a los jubilados, tranquilos, cuidándolos. No venimos con un mensaje de violencia, queremos manifestarnos. Y en la que toquen a un jubilado, acá vamos a estar para responder. Estamos haciendo una movida para que se sumen todas las hinchadas, es importante que vengan porque acá no hay camisetas salvo la celeste y blanca”, aseguró.

Ricardo es uno de los jubilados que asiste cada miércoles a protestar contra el brutal ajuste de Milei. “Estoy acá por la historia, por la lucha de los 30.000 desaparecidos y por esta miseria cotidiana, de todos los días. No se puede ir al mercado, no se puede comprar queso, fideos, nada”, afirmó y sostuvo que es fundamental manifestarse en las calles. “Estoy acá porque la vida se me va y hay que morir acá, peleando contra este desgraciado, ladrón y miserable. Hay que hacer algo contra esto. Hay que estar presentes, acá, porque sino estamos disimulando”, planteó y añadió: “Milei nos está haciendo mierda. No son creíbles los números de inflación del Indec, andá a comprar una leche, una galleta o lo que sea. No podemos más, y este habla en Estados Unidos y dice cualquier cosa. ¿Habrá gente que le cree? Quizás yo vivo en una especie de holograma”.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli