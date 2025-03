El viernes 28 de febrero, el fiscal Taiano, a cargo de la investigación de la estafa cripto que protagonizó el presidente Milei, solicitó al Congreso, en particular al Presidente de la Comisión de Comunicación e Informática, que remitiera la versión taquigráfica de las exposiciones que se escucharon el día 25.

¿Qué pasó ese día? Fue la Cámara de Diputados, luego del fallido intento del Senado por investigar, la que convocó a expertos a una reunión informativa de la Comisión de Comunicaciones e Informática, A continuación, la lista de los asistentes:

*Mariano Biocca – Director Ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, que nuclea a más de 300 empresas del sector y organiza el Argentina Fintech Forum.

*Emilse Garzón - Periodista en radio y TV, especializada en Cultura Digital, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial.

*Maximiliano Firtman - Programador, docente y periodista especializado en CyT, inteligencia artificial y sistemas Ponzi.

*Guido Zatloukal - Presidente Fundación Blockchain Argentina. Especialista y consultor con experiencia internacional.

*Santiago Siri - Presidente de The Democracy OS Foundation. Promotor del uso de herramientas electrónicas, cripto y de IA en Argentina y España

*Laureano Bielsa - Abogado, especializado en finanzas, relaciones internacionales y criptoactivos.

*Fernando Molina – Ingeniero especializado en sistemas, management y analytics (UTN y Universidad Di Tella). Con trayectoria en el área tecnológica de empresas como JP Morgan, Pan American Energy y Blockworks.

*Gustavo Nigohosian – Contador público (UADE), especialista en auditorías y control de fraudes, con certificaciones internacionales, y trayectoria en empresas como Tenaris y Aeropuertos Argentina 2000. Director del Programa Ejecutivo de Compliance Integral de la UMSA.

Las declaraciones de los principales referentes de la materia permitieron una serie de confirmaciones sobre el accionar de $Libra y el rol del presidente.

La secuencia

En primer lugar, el minuto a minuto relatado por el especialista Fernando Molina, allí en el Congreso, habla por sí solo de la información privilegiada en la previa de la promoción de Libra por parte del Presidente y por ende, la configuración de la estafa:

*"El 14 de febrero a las 18:38 se crea el token Libra, se crean mil millones de unidades".

*"A las 18:51, diez minutos antes del tweet de Milei, se crea el 'pool de liquidez', es decir, el mercado en el que se puede comprar y vender Libra. Este punto es muy importante porque quiere decir que Libra estaba disponible para su compra a las 18:51 y nadie estaba comprando".

*"A las 19:01:00 empiezan las primeras compras".

*"Hasta el momento el Presidente no había hecho su tweet; faltaban aún 22 segundos para el tweet de Milei, pero por algún motivo ya había gente comprando Libra".

*"Hubo 87 transacciones de 74 billeteras diferentes y se compró un total de 13.5 M de dólares".

*"A las 19:01:22 el presidente Milei publica su tweet sobre el proyecto "Viva la libertad", asociado al token Libra".

Promoción

En segundo lugar, Firtman, otro de los expositores, profundizó respecto de la promoción de Libra por parte del Presidente. Frente a la pregunta: “¿Es posible que Milei haya tuiteado una dirección de contrato de Libra que 'apareció en la web' tal como le dijo a Jonathan Viale?”, el especialista respondió: "Nadie conocía esa dirección de contrato, no estaba publicada en ningún lado, hasta que el presidente la mostró; eso es más o menos claro".

En tercer lugar, Santiago Siri se preguntó por el destino del dinero de la rug pull o estafa y respecto del rol de Milei en su promoción o difusión:

*“¿Dónde están los 100 millones de dólares? En cuatro billeteras virtuales. Esto lo ha mencionado Fernando Molina en su estudio sobre análisis de blockchain. Tres de esas cuatro billeteras son multisig: requieren al menos dos de tres firmas para mover los fondos”.

*“Hayden Mark Davis, al día siguiente de este escándalo, salió en una entrevista diciendo que tenía el control sobre esos 100 millones de dólares y que los quería volver a utilizar para mantener vivo el proyecto. Al día siguiente en una entrevista con un famoso influencer de Wall Street, le preguntan a Hayden Mark Davis de quién es el dinero, Davis balbucea y dice que es de Argentina”.

*“Y por último, ¿cómo se encuadra lo que pasó en relación a la idea de promoción versus difusión? Al menos desde mi percepción personal sí creo que hay un llamado a la acción desde el tweet del presidente Milei, que es incluir la dirección cripto y el link al sitio web de Viva la Libertad Proyect. Tengo entendido que eso es técnicamente un llamado a la acción”.

Elementos

Entonces, tres elementos confirman la promoción por parte de Milei: 1) la sincronización temporal; 2) la inexistencia de la moneda Libra previo a la promoción de Milei y 3) el llamado a la acción o call to action del tuit presidencial.

Hasta aquí, sin embargo, y según la información publicada por Irina Hauser en este diario, para el juzgado de Servini de Cubría falta determinar si el valor del criptoactivo “fue un daño derivado de una maniobra premeditada o es parte del riesgo que corre cada inversor” y por eso no dio lugar a las querellas dado que no se comprobaría estafa.

El fiscal Taiano no solicitó dos medidas de prueba básicas: 1) no pidió congelar el dinero de la estafa; 2) tampoco requirió ningún peritaje telefónico e informático. Mientras tanto, se borran pruebas. Con el pedido de la versión taquigráfica de los expertos, seguramente las dudas del fiscal podrán disiparse.

Borrar evidencia

Entre el viernes 14 y sábado 15 hubo una suba vertiginosa y posterior desplome del valor de Libra en pocas horas, que significó transacciones por 4 mil millones de dólares y dejó una ganancia de 100 millones de dólares a un puñado de inversores, que se retiraron como estampida dejando un tendal de 44 mil damnificados.

Los impulsores de esta moneda eran todos allegados a Milei: Novelli, Terrones Godoy, Julián Peh, Hayden Davis, Sergio Morales, con auspicio particular de la hermana presidencial, Karina Milei. Pero lo interesante es que, desde la ejecución de la estafa, se suceden una serie de acciones tendientes a ocultar los hechos. Repasemos:

*Poco después de la estafa, el Presidente eliminó la promoción que había hecho en X y alegó no estar interiorizado.

*El 17 de febrero: Milei da una “autoentrevista” con Jonatan Viale y deja fragmentos abiertamente autoincriminatorios cuando su asesor estrella, Santiago Caputo interrumpe la entrevista: “Te puede complicar en lo judicial”.

*19 de febrero: empieza la eliminación de información. Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en TechForum, borró videos de su canal de YouTube “KManus88”.

*19 de febrero: se conoce que habría existido un borrador de contrato que ubica de un lado a Kelsier Group Co de Hayden Davis y del otro, a tres representantes de “Argentina”: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Los tres serían asesores exclusivos en materia de criptomonedas de Javier Milei y del gobierno argentino, y habría una cláusula que otorgaría a Hayden Davis “acceso directo a Javier Milei y a Karina Milei para discusiones prioritarias y coordinación fluida”.

*20 de febrero: ese día los perfiles en redes sociales y la información en línea relacionada con Hayden Mark Davis y su familia son eliminados o restringidos, dificultando el rastreo de su actividad en internet.

*21 de febrero: el sitio del evento Tech Forum elimina la lista de oradores, que incluía al vocero presidencial Manuel Adorni y la lista de sponsors, que incluía a Kelsier Ventures.

*23 de febrero: expertos informáticos recuperan un video borrado que databa de noviembre de 2024, donde el hermano de Hayden Davis, Gideon, confirmaba la existencia de una carta de intención (LOI: Letter of Intent) con Milei para avanzar en la creación de un banco cripto en Argentina.

*25 de febrero: Milei aparece ligado a otro negocio cripto con personajes en común al caso $LIBRA. Se conoce que en octubre de 2024 la exchange Cube había anunciado “una carta de intención” con el Gobierno y usó la imagen del Presidente en un spot.

*26 de febrero: el experto informático Fernando Molina denuncia que una de las wallets (billeteras) del equipo asociado al lanzamiento de $LIBRA , movió parte del dinero (4.5 M de dólares) a otra wallet nueva.

*27 de febrero: se conoce un video de Manuel Terrones Godoy, que databa del 19 de enero, adelantando el lanzamiento de $LIBRA y que Donald Trump no iba a ser el único presidente en lanzar una criptomoneda.

*28 de febrero: el diario The New York Times revela que más empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de dinero para ver a Milei. También confirma que existió una propuesta (que el diario The Times pudo ver), donde Hayden Davis ofrecía reunión con Milei y asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses. Agrega que, pasados 14 dias, el presidente y su hermana se niegan a dar explicaciones: “Ningún Milei respondió a las preguntas del Times” (ni Javier, ni Karina).

Aunque el gobierno intenta tapar el tema con una batería de noticias que desvíen la atención, como las conversiones del Banco Nación y YCRT a sociedades anónimas, el nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto y hasta una amenaza de intervención de la Provincia de Buenos Aires, el 1 de marzo The New York Times publica en su tapa una nota sobre el escándalo Libra de Milei en Argentina.

Imposible tapar el sol con las manos.

