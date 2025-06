Javier Milei se quedó con las ganas. Jugó su figura en los afiches e invirtió recursos pero perdió en Rosario. Su candidato a concejal por La Libertad Avanza, el exconductor de la televisión local Juan Pedro Aleart, cayó frente al candidato del peronismo, Juan Monteverde, quien se impuso con claridad en el centro y en los barrios populares de la ciudad, donde empezó a militar hace 20 años. Con él, el peronismo dio un batacazo en la ciudad después de 50 años. “El pueblo de Rosario le ganó al intendente, le ganó al gobernador y le ganó al presidente”, aseguró Monteverde. La lista del oficialismo empujada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario Pablo Javkin quedó tercera, aunque su candidata Carolina Labayru protagonizó una gran remontada electoral desde las primarias de abril. Por eso fue que el gobernador eligió “provincializar” los resultados y licuar la performance rosarina en estos comicios santafesinos, mostrando el mapa general de resultados en el que el frente Unidos (radicales, PRO y socialistas) se impuso en la mayoría de esos distritos incluyendo la ciudad capital. El ausentismo fue otra vez protagnista: la participación electoral en Rosario fue de apenas el 48 por ciento, mientras que en la provincia llegó al 52 por ciento.

La asistencia a las urnas en la ciudad este domingo fue menor incluso que el 53,6% de las internas de abril. Comparada con las generales de junio de 2015, cuando votó el 72,95% del padrón, la caída es muy marcada: son casi 200 mil personas menos. Entre el frío y la apatía, Rosario protagonizó la jornada con menos participación del año en todo el país.

"Las ideas no se proscriben"

“Las ideas no se matan, las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben”, dijo Monteverde en una clara alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cierre de la noche y ante una fervorosa militancia. “Las ideas no se matan, las ideas no se censuran, las ideas no se proscriben”, dijo Monteverde en una clara alusión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el cierre de la noche y ante una fervorosa militancia. La líder del PJ también la saludó. Me comuniqué con el compañero Monteverde que logró una gran victoria en Rosario. Mis felicitaciones a los compañeros y compañeras del peronismo santafecino por la excelente elección que hicieron también en otras ciudades del interior provincial", publicó CFK en su cuenta de Twitter.

El candidato invitó a los postulantes peronistas que compitieron por afuera “a sumarse a este espacio, porque si hubiéramos ido juntos esta elección la ganábamos por más de 10 puntos”. Y vaticinó que “en dos años la ciudad cambia. Van a intentar dividirnos pero tenemos que mantenernos juntos, dejar de lado lo que nos separa y seguir construyendo esta fuerza”. Lanzó también que “Rosario votó sin miedo”, en alusión al nombre que alcanzó en principio la unidad de Ciudad Futura con el Movimiento Evita, en 2023, antes de ampliar la alianza a todo el Partido Justicialista.

El triunfador de la jornada afirmó que “con militancia, con convicciones, con paciencia. Hoy Rosario votó sin miedo, en contra de los aparatos, de la mentira, de la campaña sucia. En estos tiempos de odio y de violencia jamás van a encontrar que yo responda al odio con más odio. Rosario no necesita más divisiones. Los que nos conocen saben que venimos peleando hace años y con armas nobles”.

También Monteverde se dirigió a aquellos que no participaron de los comicios: “Les quiero hablar a la mayoría que no fue a votar, porque eso también habla de la democracia que tenemos. Les quiero decir a los que se quedaron en sus casas que los entiendo, sé que eso fue producto de muchos años de desilusiones y promesas incumplidas. En 2027 vayan a votar, porque hay una forma distinta de hacer las cosas”.

Por último, convocó al diálogo al intendente Javkin: “Es fundamental que Rosario retome el diálogo político. Lo convoco al intendente a que mañana mismo nos reunamos para resolver los problemas que los rosarinos tienen hoy y no pueden esperar dos años. Ayer le escribí y le dije esto mismo. Vienen dos años largos, complejos. Pero quédense tranquilos porque tenemos una alternativa y Rosario cambia para siempre”, cerró.

La alianza de Monteverde de Ciudad Futura con el peronismo formal reiteró el éxito alcanzado en los comicios a Convencionales donde la fuerza quedó segunda detrás de la nómina que encabezó el propio gobernador. Los votos drenados en Rosario por otros candidatos peronistas que iban por fuera del sello partidario, como Roberto Sukerman y Lisandro Cavatorta; no le restaron demasiado.

Los resultados

El rápido escrutinio que permitió una sola categoría con la Boleta Única Papel otorgó a Monteverde 113.458 votos (30,58%), contra los 106.018 (28,81%) de Aleart y los 95.109 (25,63%) de Labayrú. Las tres listas se quedan con las 13 bancas del Concejo Municipal que se pusieron en juego.

El gobernador Pullaro eligió destacar que "sobre las 19 ciudades que estaban en disputa (donde se elegían intendentes además de concejales) 17 las ganó Unidos", resaltó. "Quiero que vean el mapa de la bota de la provincia de Santa Fe. Adivinen qué frente político pintó de un sólo color la bota santafesina", se ufanó el mandatario que está convencido de que tendrá chances de pelear su reelección a partir de la reforma constitucional que empezará a discutirse desde el 14 de julio.

El mandatario asomó con la vicegobernadora Gisela Scaglia en el Bioceres Arena, donde se montó el bunker electoral del oficialismo. Allí ambos presentaron en pantalla un mapa provincial dividido por todos los distritos municipales y comunales de la Bota, en cuya amplia mayoría se impuso Unidos. “Adivinen a quien es el rojo, qué frente político pintó de un solo color la Bota santafesina”, exclamó el mandatario, jubiloso para presentar el resultado electoral.

Según dijo, sobre 304 localidades computadas pasadas las 19, 247 mostraban una victoria del oficialismo; en 42 se imponía el frente del peronismo Más para Santa Fe, y en 4 La Libertad Avanza. “Hemos ganado en el 80% de los distritos”, aseguró.

Por su lado, el intendente Javkin sabe que estas elecciones fueron la base de la disputa mayor por la ciudad dentro de dos años. Y por eso dijo que “felicitamos a los candidatos de las otras fuerzas por la elección que hicieron, pero también les decimos que aunque traigan todas las recetas que quieran de Buenos Aires, Rosario está fuerte y unida en sus objetivos”, en un esfuerzo por zafar de la polarización que se vio en estos comicios.

La candidata Labayru aseguró “fijate cómo arrancamos en las Paso y mirá como estamos ahora. Nos creían muertos, nos estaban velando y mirá hoy como estamos festejando”, dijo la funcionaria local que asumirá como concejala en diciembre.

Aleart hizo todos los esfuerzos posiubles para ocultar la derrota libertaria en Rosario. Dijo “estamos muy contentos, ha sido una elección enorme. Es nuestra primera elección con un partido que se formó en cinco meses”, expresó. “Nos hemos tenido que enfrentar a campañas sucias, difamaciones, mentiras, pero nada nos va a detener porque las ideas de la libertad ya están en marcha en Rosario”, sentenció. Y agregó: “Vinimos a sacarle el lastre del socialismo a Rosario y a protegerla del kirchnerismo. No vamos a permitir que gobierne. Defendemos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Queremos motosierra y mano dura con los delincuentes”.

Para concejales, el peronismo se impuso en localidades del gran Rosario como Funes, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Pérez, y en Puerto General San Martín fue reelecto su intendente, el histórico Carlos De Grandis. También en Rafaela se impuso la lista de concejales que impulsó el exgobernador peronista Omar Perotti.

En la capital provincial ganó la elección de concejales otra ex conductora de la tv local, la periodista María Luengo que era impulsada por el intendente de Santa Fe, Juan Poletti y por el propio gobernador Pullaro desde el frente Unidos.