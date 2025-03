DOMINGO 9

CINE

Alanis Vuelve el ciclo Miradas Argentinas con la película de Anahí Berneri protagonizada por Sofía Gala Castiglione. Alanis trabaja como prostituta. Con su bebé y con Gisela, una compañera mayor, comparte un privado en el centro donde vive y atiende. Haciéndose pasar por clientes, inspectores clausuran su hogar y se llevan a Gisela. Alanis llega con su ropa de trabajo y llena de engaños a parar a lo de una tía, en un local frente a Plaza Miserere. Desde ese barrio, intenta recuperar su dignidad, ayudar a su amiga y cuidar a su hijo. Ofrece en la calle lo que sabe hacer, pero hasta la calle tiene sus reglas y tiene que pelear por su lugar.

A las 21, en Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

TEATRO

Un mirlo Se celebra la primera edición de Teatro Bien Político, un ciclo que tiene el objetivo de poner en relieve el acontecimiento teatral como un hecho de carácter social, colectivo y transformador. Hoy será el turno de la obra de Julieta Grinspan. Rebeca es una mujer inmigrante que llegó a Buenos Aires a comienzos del siglo XX. Rebeca trabaja como empleada en casas de familias y una y otra vez es despedida. A comenzar la obra, los dueños de la casa en la que trabaja le han dado tres días para que se vaya. En este momento repasa sus salidas y llegadas, recupera momentos.

A las 18, en Espacio Cultural La Fragua, Av. Rivadavia 4127. Entrada: al sombrero.

Las mujeres de Lorca Se presenta el musical de Marisé Monteiro basado en la vida de Federico García Lorca, con dirección y música de Nacho Medina. Actúan Ana María Cores acompañada por Carmen Mesa (cantaora y bailaora), Giuliana Sosa (piano), Paula Carrizo (guitarra) y Lucía Cuesta (violín). Ambientada en la España de 1975, Rosario rememora momentos clave de la vida de Federico al tiempo que da voz a las mujeres de sus obras: Mariana Pineda, Yerma; Doña Rosita, la soltera; Bernarda Alba y la madre de Bodas de sangre.

A las 17 horas, en el Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $6000.

La Madonnita Comienza su cuarta temporada la obra con texto de Mauricio Kartun. Esta historia se ubica a principios del siglo XX en un altillo del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición como objeto de intereses económicos y sexuales. La Madonnita condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres y proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades. Protagonizada por Natalia Pascale, Darío Serantes y Fito Pérez. Dirige Malena Miramontes Boim.

A las 19.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $12000.

MÚSICA

Guauchos Desde su formación, esta banda formoseña revolucionó el folklore con un estilo propio que fusiona rock, psicodelia y ritmos tradicionales. Ahora vuelven a los escenarios porteños para adelantar lo que será su tercer álbum. Como invitados especiales, el grupo Gauchos of The Pampa se encargará de abrir la noche.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $15000.

LUNES 10

ARTE

ETCÉTERA

Fogwill La exposición Muchacho punk exhibe el archivo Fogwill (compuesto por manuscritos, cuadernos personales, correspondencia, fotos, contratos editoriales y libros) donado por su familia a la Biblioteca Nacional. Así se propone revisar la mirada del escritor, siempre a contrapelo de cualquier corrección política, como un ejercicio ineludible y sorprendente para conocer su obra. Fogwill fue editor independiente de colegas admirados y marginados y a través de su obra, imaginó, por ejemplo, las atrocidades de la Guerra de Malvinas. Como analista, auscultó la transición democrática desde revistas como El Porteño y advirtió sobre el legado cultural de la dictadura.

De martes a domingos de 14 a 19, en el Museo del libro y de la Lengua, Las Heras 2555. Gratis.

Estallará la isla Se lleva adelante una nueva edición del ciclo de poesía con lecturas de Patricia Alonso, Mariana Docampo y Marina Serrano. Las melodías estarán a cargo Eva Laura "La Rusa" y Joaquin Nalá. Coordinan Marina Cavalletti y Bebe Ponti.

A las 20, en Je Suis Lacan, Balcarce 749. Gratis.

CINE

Nosferatu Como parte de la selección especial que propone el Cine Gaumont con las películas más estremecedoras del cine argentino e internacional de los últimos años, se verá la segunda remake oficial del clásico vampiresco. La versión de Robert Eggers, cineasta consciente del estatus de la película seminal, es fiel al guion de Henrik Galeen de 1922 pero le inyecta elementos presentes en la novela de Stoker. Refuerza el vínculo espiritual y carnal entre la bella y la bestia, con todas las posibles aristas emocionales y sexuales a flor de piel. Con Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Bill Skarsgård, Aaron Taylor-Johnson y Emma Corrin.

A las 22, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $2600.

FOTOGRAFÍA

Habitando(nos) En esta muestra internacional de fotografía, el colectivo Fotógrafas En El Mundo exhibe la mirada de veintidós artistas de diferentes partes del mundo, en una alianza con Solipsis Art Colectivo Fotográfico de Ecuador y con Fotógrafas Latam de Colombia. A través de este acuerdo, desafían las narrativas tradicionales y construyen una representación más diversa e inclusiva de nuestros territorios. Es en la unión de experiencias donde encuentran la fuerza para transformar realidades, abrir nuevas oportunidades y garantizar que las historias no solo sean contadas, sino también celebradas. Coordina Claudia Nayar.

De lunes a sábados de 10 a 20, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038.

TEATRO

Precoz Últimas funciones de la obra de Lorena Vega basada en la novela de Ariana Harwicz, con Valeria Lois y Tomás Wicz. Una madre y su hijo adolescente circulan en una geografía incierta y hostil. El Estado aparece para reclamar a la madre sobre los cuidados al hijo. Pero no los ayudan, no los contienen: solo observan con indiferencia su vínculo intenso. Ellos se debaten entre la ternura y la locura, caminan sobre los márgenes y se relacionan afectivamente con el mundo de un modo torpe y mimético. Bordeando los límites del amor insano y perfecto, la soledad más absoluta y el desprecio de la sociedad, juntos son dinamita: separados, no son nada.

A las 20.30, en Timbre 4, Av. Boedo 640. Entrada: $20000.

MARTES 11

FOTOGRAFÍA

Jorge Miño Se inaugura la muestra Abstracciones de un sueño: retratos arquitectónicos del Teatro San Martín, del fotógrafo Jorge Miño. La presencia de la arquitectura es una constante en la obra del artista. Fundamentalmente, los interiores de las edificaciones. “Me interesa lo espectral en lo sólido, el vacío en lo lleno, lo abstracto que se esconde en lo concreto”, confiesa. Tal vez por eso su insistencia en los trayectos de pasaje, la proliferación de escaleras: instrumentos para desestabilizar los espacios. Aquí Miño exploró el interior del Teatro, verdadero emblema de la arquitectura racionalista en Buenos Aires.

De martes a domingos de 14 a 20, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.

CINE

Acaba con ellos Masculinidad al palo, ciclos de violencia, enfrentamientos entre vecinos, el ámbito rural como marco insoslayable. La ópera prima de Chris Andrews ofrece posibles puntos de comparación con otros largometrajes recientes. Acaba con ellos comienza con un hecho del pasado remoto, un accidente automovilístico absolutamente evitable generado por inflamadas e incontrolables pasiones masculinas. Un incidente trágico que, indirectamente, tendrá fuertes ecos en el presente. Con Christopher Abbott y Paul Ready.

A las 19, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2038. Entrada: $1920.

La semilla del fruto sagrado En medio de las protestas que sacuden las calles de Teherán tras la muerte de una joven, Iman celebra su reciente ascenso como juez instructor del Tribunal de la Guardia Revolucionaria. Sin embargo, la agitación política no tarda en alterar profundamente la dinámica de su familia. Mientras él lucha con el peso psicológico de su nuevo cargo, sus hijas, Rezvan y Sana, quedan marcadas por los dramáticos acontecimientos, y su esposa Najmeh intenta desesperadamente mantener a la familia unida.

A las 16, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $4000.

ARTE

Gaby Grobo La muestra Desde lo profundo presenta una serie de pinturas que reflejan una fuerte conexión con la tierra ya la vez funcionan como un homenaje a sus orígenes. La exhibición se despliega en dos espacios contiguos de la sala 13 del Recoleta, reuniendo un conjunto de pinturas y una instalación pictórica a gran escala que invitan al público a sumergirse en un espacio vinculado con la tierra. Las pinturas de Grobo ponen en evidencia cuestiones de tipo simbólicas como maneras de hablar sobre lo más íntimo. Curada por Fernando Farina.

De martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

TEATRO

Suavecita El éxito del off sigue en calle Corrientes. Este personaje funda un mito. En el hospital donde trabaja, el rumor corre a sus espaldas. El doctor Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales. Suavecita viene a traccionar dos universos: el de una mujer que descubre un don para curar a pacientes y el universo de la medicina tradicional en un hospital público del conurbano. En ese espacio entre lo mágico y lo terrenal aparece ella. Con Camila Peralta. Dirección: Martín Bontempo.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $23000.

MIÉRCOLES 12

CINE

Jesús López En la película de Maximiliano Schonfeld (Germania, La helada negra) un joven piloto de carreras muere accidentalmente. Su primo Abel, un adolescente sin rumbo, se siente poco a poco tentado a ocupar su lugar ante su familia y amigos hasta dejarse poseer por el espíritu de su primo. En el pueblo se organiza una carrera en homenaje a Jesús. Animado por el espíritu de su primo, Abel conduce el coche del difunto. El resultado de esta carrera determinará si la transformación es o no definitiva. La película compone su elenco con Lucas Schell, Joaquín Spahn, Sofía Palomino y Alfredo Zenobi, entre otros.

A las 21, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $4000.

Pequeño país Esta película, dirigida por el francés Éric Barbier y estrenada en 2020, sigue la vida de un chico que, en los años noventa, vive en Burundi con su padre, un empresario francés, su madre ruandesa y su hermanita. Su infancia transcurre sin grandes disturbios hasta que estalla la guerra civil tras la rebelión hutu contra la minoría tutsi que controla el Ejército. La película relata el conflicto desde el punto de vista del chico, que ve trastocada su vida y la de su entorno.

A las 18.30, en Cine York, Juan B. Alberdi 892, Olivos. Gratis.

ARTE

Margarita Bali La artista argentina presenta una instalación audiovisual con una escenografía montada entre filmaciones de bailarines e imágenes espaciales tomadas por telescopios astronómicos de la NASA. Galaxias se basa en la inserción imaginaria del hombre en el espacio sideral, un viaje ilusorio en el que los cuerpos de los seres humanos están libres para sumergirse y navegar en el fluido colorido de galaxias y nebulosas. La obra presenta una escenografía cambiante de planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y agujeros negros. Los bailarines no solo habitan las esferas celestes, sino que también las manipulan y juegan con ellas, dirigiendo el devenir de sus recorridos.

De miércoles a domingo de 14 a 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 3131. Gratis.

MÚSICA

Piazzolla: dos miradas Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, la Orquesta Nacional de Música Argentina ofrece dos conciertos para explorar la obra de Astor Piazzolla. Esta noche participan destacados instrumentistas solistas: Bruno Franco en violín, Elizabeth Ridolfi en viola, Horacio Romo en bandoneón y Matías Tozzola en guitarra.

A las 20, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

Tablao flamenco A Tus Aires Tablao es una formación dirigida por Rodrigo González Mendiondo y Mariano Martos. Su repertorio está formado por temas tradicionales del flamenco, así como obras de su propia autoría que están influenciadas y basadas en el género. El colectivo trae ese lugar de encuentro a Buenos Aires donde el público puede ver el Flamenco en su estado más natural. Baile: Laura Manzella, Vico Zapata, Zanubia Jatib, Guadalupe Aramburu. Músicos: Rodrigo González Mendiondo, Mariano Martos, Jordan Migues, Jualba, Maximiliano Serral.

A las 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $10000.

JUEVES 13

TEATRO

Gris Lima, Bogotá, Buenos Aires. Tres ciudades, tres realidades, una misma urgencia: la salud mental de los jóvenes. Gris es una performance teatral que surge en el marco del programa OLA, una investigación sobre cómo adolescentes y jóvenes de estas tres grandes urbes latinoamericanas enfrentan el malestar emocional. Una joven recorre su ciudad en busca de un lugar en el cual poder ser. Para lograrlo, deberá emprender un viaje interior: el tráfico, las inseguridades, la niebla, la soledad. Creada a partir de las experiencias y reflexiones de Christian Calderón, Brunella Lainez y Valeria Ríos. Dirección: Josué Castañeda.

A las 16.30, en la Facultad de Medicina de la UBA, Paraguay 2155. Gratis (con reserva).

Verde infinito La obra de Verónica Litvin volverá a verse por única vez como parte de la Fiesta de teatro que organiza el Instituto Nacional del Teatro. Ana y Federico se adentran en la selva misionera para encontrar el lugar ideal en donde dejar las cenizas de su padre. Entre señales misteriosas y criaturas al acecho, surge un peligro inesperado: los asuntos pendientes. Actúan Manuela Iseas e Ignacio Sánchez Mestre.

A las 21, en Dumont 4040, Santos Dumont 4040. Entrada: $10000.

FOTOGRAFÍA

El último abrazo Se inaugura la exhibición fotográfica de la artista israelí Ifat Peer, quien retrató a 25 madres que perdieron a sus hijos en la masacre del 7 de octubre de 2023. En Buenos Aires, la muestra sumará tres imágenes que dialogarán con las historias de las madres israelíes, sobre la base de un denominador común: el terror que no reconoce fronteras. Se trata de los retratos realizados por el fotógrafo Maximiliano Vernazza a Sofía Guterman, mamá de Andrea, y a Graciela Linial de Furman, mamá de Fabián, dos de las 85 víctimas fatales del atentado contra la Amia perpetrado el 18 de julio de 1994. Para la exposición, Vernazza también retrató a Sara Korin, madre de Abi, víctima argentina de la masacre de Hamas, quien vivía en el kibutz Holit.

A las 18, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Gratis.

CINE

Revelar El documental de Fermín Rivera que indaga sobre los indicios que tuvieron nietos y nietas antes de recuperar su identidad, se presenta en una única función a beneficio de Abuelas de Plaza de Mayo. Con la presencia del director e invitados.

A las 20, en el auditorio de la Unión de Trabajadores de la Educación, Bartolomé Mitre 1984. Entrada: a voluntad.

MÚSICA

Era Platino Oriundos de Glew y representando al colectivo Dirty Club, Alejito y Tom Acosta aterrizan en Niceto para presentar por primera vez en vivo NGB Vol.3: Era Platino, el nuevo proyecto del dúo que expande el universo No Gangsta Bars. Para inaugurar la noche se suman los shows de Zapponi & Tuw4 y de Cielorroto.

A las 20, en Niceto Bar, Niceto Vega 5507. Entrada: desde $7000.

ETCÉTERA

Paladar negro El artista marplatense Santiago Moscardi estará exponiendo posters y vendiendo obra. A lo largo de su carrera como ilustrador y diseñador, ha creado posters para Cadena Perpetua, Mal Momento y Mujer Cebra, entre muchas otras bandas de la escena local. Tocará en vivo Corta Fierros, de la banda Dum Chica, en formato acústico.

A partir de las 18, en Paladar Negro Café, Armenia 2276. Gratis.

VIERNES 14

MÚSICA



Post Punk Junk Fest 2

Nuevo festival que reune el caldo post punk que Sergio Rotman fermenta todas las noches en Strummer, en este caso mudado a Lucille. Por un lado, estará Rotman presentando su nuevo disco, se suman los Euroshima, directo desde las catacumbas de los ’80. Y el plato fuerte será la primera presentación porteña como solista de Tomás Nochteff (foto), luego del anuncio de la separación de Mueran Humanos. El DJ set estará a cargo de Asia del Sur.

A las 20, en Lucille, Gorriti 5520. Entrada: $15000.



Mujer Cebra + Buenos Vampiros La banda formada por Santiago Piedra en voz y guitarras, Gonzalo Muhape en bajo y Patricio García Seminara en batería se presenta con sus canciones del álbum Clase B. Mujer Cebra nació en 2018 como un desprendimiento de otros proyectos musicales. Música y letras oscuras, junto a una voz que canta como un lamento. La velada se completa con los marplatenses Buenos Vampiros, quienes ofrecerán temas de su último disco Entre sombras. Con una estética gótica-new romantic, su estilo navega entre un dream pop y un post-punk que cuenta historias de amor con melancolía o simple tristeza.

A las 18.30, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $19000.

Círculo de Sonido Es el ciclo que transforma la trasnoche en una experiencia inmersiva donde la música electrónica dialoga con otras disciplinas. Con una propuesta centrada en las nuevas exploraciones del house, el ciclo reúne a DJs de renombre, en un entorno que facilita la conexión entre artistas y público. Gonzalo Solimano, como curador y host, elabora una programación de alto impacto. Los invitados de esta noche son Federico Molinari y Giuliano Lomonte.

A las 23, en Artlab, Roseti 91. Entrada: $27500.

TEATRO

Imprenteros El Festival de Teatro en Espacios Inesperados en Vicente López cumple diez años y lo festeja con una programación fascinante. Hoy se proyectará la película de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico. Lorena, Federico y Sergio son hermanos que realizan una obra donde evocan el taller de imprenta de su padre muerto, un lugar al que no pueden regresar. Con la pandemia tampoco pueden actuar más, y tienen que inventarse otro modo de seguir contando la historia familiar. Ahí es cuando surge esta película, la historia de sus propios procesos encadenados, sucesivos, superpuestos, con armas entrenadas y vocación encendida.

A las 20, en el Centro Cultural Munro, Vélez Sarsfield 4650, Munro. Gratis.

Una obra más real que la del mundo La segunda creación de la compañía La Mujer Mutante es una invitación a transitar una caminata por el Sexto Panteón, la monumental obra que diseñó Ítala Fulvia en el pulmón del Cementerio de Chacarita de Buenos Aires. Una comunidad en expedición hacia ninguna parte. Un grupo de actores oficiarán de guías entre las galerías de este laberinto oculto en el corazón del barrio. Arquitectura brutalista, infiltraciones de la naturaleza, fantasmas de la historia, filosofía urbana, tierras en litigio, rituales funerarios, existencialismo municipal. Dirección: Juan Coulasso.

A las 14.30, en el Cementerio de Chacarita, Guzmán 680. Entrada: a colaboración.

Historias interrumpidas Sueños rotos. Silencios que nombran lo que no se puede nombrar. ¿Qué sucede cuando lo que planeamos se ve abruptamente interrumpido por aquello que no esperamos ni podemos controlar? Historias interrumpidas se desarrolla a través de una serie de escenas que exploran la necesidad de repetir aquello que nos ha paralizado, esa ruptura que altera nuestra historia para siempre. Actúan: Emilio Ciappina, Florencia Anaya, Maia Figini, Lucas Azara y Camila Di Lieto. Dirección: Leandro Arancio.

A las 20, en Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: desde $12000.

SÁBADO 15

TEATRO

Algo lindo del horror Puede verse la obra de Mariana Cumbi Bustinza con dirección de Jorge Thefs. Algo lindo del horror es un recital performático sobre la vida de la dramaturga Cumbi Bustinza, atravesado por la poesía y el epistolar de su padre. Las historias del barrio, los límites del cuerpo, la violencia y la droga son algunas de las cuestiones que nos convocan; y del otro lado, los amores, sus amigos, su hijo, el teatro y la navidad. En palabras de su director: “La tragedia no tiene jerarquías, y sin embargo nos reímos de las propias como antídoto para engañar a todo aquello que sí existe mientras hacemos ficción".

A las 21, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada $7500.

TEATRO

Nos arrancaría de este lugar para siempre Pablo empieza un viaje sin fecha de regreso. Juana, su novia, lo espera; cuando él vuelva, se van a casar. Los días pasan y no hay noticias. Un elenco ensaya una obra a punto de estrenar. Ficción dentro de otra ficción sobrevolada por la realidad de una guerra no tan lejana. Juana lo ve a Pablo en sueños, que son más terribles que cualquier bomba. ¿Se encontrarán?. Dirección: Diego Faturos.

A las 18.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: desde $12000.

ETCÉTERA

Superfundo Se presenta la performance de Carlos Casella, Diego Vainer y Gonzalo Córdova. Superfundo ensaya la relación de las formas solitarias, una constelación interrumpida de estrellas fugaces, una estrella chocada contra un ojo. Una nota marcada en la madera. Uniendo palabras dentro de las palabras. Sonidos dentro de los sonidos. Músicas dentro de las músicas. En espacios superpuestos. El sur, el medioevo, el supermercado, la ciudad se combinan con gestos diminutos y personales. Cuando esta gestualidad se vacía, surge Superfundo, entre lo superficial y lo profundo.

A las 20.30, en Arthaus Central, Bartolomé Mitre 434. Entrada: $15000.

MÚSICA

Tellas + Espósito Sari Tellas, acompañada por Sebastián Espósito, uno de los mejores guitarristas de la escena nacional, ofrece un espectáculo con un repertorio nuevo: las canciones pendientes, esas que fueron quedando, dejando el entusiasmo hasta la siguiente ocasión en que pudieran ser compartidas. Algunos tangos quizás, algunos boleros y seguramente otras cosas, siempre con la impronta personal y los arreglos originales de los artistas. Invitado especial: Seva Castro.

A las 21, en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Entrada: $10000.

CINE

Algo viejo, algo nuevo, algo prestado Continúa en salas la película de Hernán Rosselli, que propone volver a poner de relieve las pequeñas batallas de la supervivencia económica y social en un escenario del sur del conurbano bonaerense. Se trata de una película compleja en su entramado ficcional, en parte orquestado a partir de materiales reales, pero de una tersa y transparente exposición narrativa.

A las 20, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $5000.

