Kicillof le pidió a Milei "un cambio de actitud": "Hay obligaciones y responsabilidades"

En camino hacia Bahía Blanca, el gobernador bonaerense cuestionó al Presidente y remarcó que lo más razonable por parte del jefe de Estado "sería ese cambio de actitud" al referirse a las "responsabilidad y obligaciones" con respecto al desastre climático ocurrido en la ciudad bonaerense.

"Me parece que lo razonable sería ese cambio de actitud. No es que nosotros tengamos en esto una mirada partidaria o algo parecido, es que hay obligaciones y hay responsabilidades. Eso es lo que estábamos reclamando en el discurso del otro día y que vamos a seguir permanentemente buscando", declaró al canal C5N, mientras se encontraba rumbo a la afectada zona.

Y agregó: "No es que el Gobierno nacional puede o no puede según si quiere o no quiere. Tiene que hacerlo, porque es una obligación también del Gobierno nacional y está muy bien que lo cumpla".