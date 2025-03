"Como escritora que creció haciendo esto, sé de la inmensa cantidad de canon y material para tomar, y es apasionante, pero también te obliga a hacerlo bien", afirma Sana Amanat. "Yo era editora de cómics, así que para producir Daredevil era la nerda que entraba a la sala de guionistas y decía '¡miren, miren esta viñeta, esto tiene que estar porque es genial!'". A su lado, Dario Scardapane acuerda enseguida: "Es cierto que lo hacía todo el tiempo, caía con un cuadrito que sí, era clave y totalmente teníamos que meterlo. Así que tanto esta temporada como la que viene tenemos en pantalla viñetas claves de la historieta. Costó, y el equipo se enojaba con nosotros porque era muy difícil de lograr, pero valió la pena". Ambos hablan con emoción del proceso de escritura de Daredevil: Born Again, que acaba de estrenar Disney+. Y tanto se emocionan, que en el diálogo con Página/12 se les escapa el dato de que habrá segunda temporada confirmada.

Amanat es vieja conocida para los comiqueros de papel y para los de pantalla también. Fue directora de Contenido y Desarrollo de Personajes en Marvel Comics, antes de pasar a Marvel Studios, donde estuvo tras la producción y guión de Ms. Marvel, el personaje que creó originalmente para las viñetas. Scardapane, en tanto, ya había metido cuchara en el universo cinematográfico de Marvel durante sus intervenciones en The Punisher, una serie en la que ya había cruzado a Matt Murdock (Daredevil) y otros personajes de los barrios bajos neoyorkinos.

-Desde la primera serie de Daredevil el MCU fue mucho más lejos, incluso se volvió cósmico. En Daredevil: Born Again, la ciudad es como un personaje más. ¿Cómo encajará esta serie en el MCU?

Sana Amanat: -Es muy parecido a los cómics de Marvel. Hay tantos diferentes tipos de personajes, hay muchos eventos sucediendo, y cada personaje tiene su propio espacio. A estos personajes los llamamos héroes de nivel de calle y eso es lo que queríamos enfocar. En el futuro, no sabemos qué va a pasar, pero ahora queremos contar una historia sobre Matt y sus vínculos, como Wilson Fisk. Con todo el drama de quiénes son ahora, especialmente contra el trasfondo de Nueva York. En ese sentido es realmente una historia clásica de Marvel, si sos un fanático de los cómics.

Dario Scardapane: -A mí me encanta ese nicho, ese rincón del MCU que tiene más calles oscuras, tiene un buen bar llamado Josie's, me gusta ese mundo de la Cocina del Infierno, esos personajes. Nunca pensé que Daredevil no perteneciera al MCU. Siempre pienso que está en un rincón del MCU muy específico, más gris, más oscuro, con un tipo diferente de narración, quizá, pero que no está fuera de ese universo.

-Sana, mencionaste los cómics. ¿Qué tomaron de los originales?

S.A.: -Bueno, no adaptamos específicamente Born Again. Eso se hizo en la tercera temporada del programa anterior. Lo que hicimos fue tomar una mezcla de influencias, con Frank Miller a la cabeza, claro. Siempre Frank Miller es el corazón de todo lo que hacemos. Pero también entran Brian Bendis, Ed Brubaker, Charles Soule: hay un montón de grandes creadores que han hecho maravillosas runs en Daredevil. En términos de Born Again, creo que las conexiones temáticas de Matt Murdock retirado y su identidad rota son centrales. Eso fue una gran parte de la historia de Born Again. Pero hemos sido inspirados por tantos otros creadores de historias de cómics.

D.S.: -Lo divertido de tomar un personaje como este, es que podés elegir elementos de todas las diferentes etapas, los mezclas y encontrás maneras de contar una historia que es la misma y a la vez es inédita. La historia de hombres en pugna entre sí, en lucha consigo mismos.

S.A.: -Born Again siempre fue Matt Murdock en su punto más bajo y cómo se levanta de nuevo. Hicieron eso punto por punto de una manera maravillosa con la tercera temporada. Nosotros nos estamos centrando más en la historia de Mayor Fisk. Born Again se encuentra con Mayor Fisk y algo nuevo aparece. Esa es la parte divertida.

-En esta temporada hay un foco en la psicología de los hombres poderosos, especialmente Matt y Kingpin. Kingpin se retrata como un hombre solo intentando ser amado. ¿Cómo funcionó eso?

D.S.: -Bueno, una de las cosas que pienso sobre estos personajes, especialmente a Wilson Fisk, es que cuando construís a un villano, tenés que darle alguna humanidad. Una cosa hermosa sobre Fisk es que él es capaz de un amor real, es capaz de tener un amor puro por Vanessa. Y ama 100 por ciento a Nueva York. Ahora, cómo eso se manifiesta es lo que hace que el personaje sea interesante. Y Matt Murdock es capaz de lo que yo llamaría una conexión espiritual profunda. Tiene un fondo religioso profundo. Le importan enormemente las personas alrededor de él, su ciudad, y tiene un lado oscuro en que disfruta de la violencia. Así que esos dos lados de cada una de estas monedas te dan mucho con lo que jugar. No podés construir un villano de odio puro.