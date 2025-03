“El pueblo que pierde su lengua, pierde el vehículo de su cultura, pierde el poder de comunicarse con el mismo código”. Son palabras de Aimé Painé, la primera mujer mapuche-tehuelche en cantar sobre un escenario con la vestimenta típica y en mapuzungún.

Vestida con su kupang, su manto envolviendo el cuerpo, amarrado en la cintura con una trariwe, una faja femenina. La ikülla tejida a modo de capa sobre los hombros y la platería mapuche luciendo con orgullo. Así se presentaba en público, animando por primera vez a las mujeres a lucir orgullosas el atuendo mapuche.

Su nombre era Olga Elisa Painé, nació el 23 de agosto en Ingeniero Huergo, Río Negro. Su paso por distintos pueblos y parajes dejó en la memoria la imagen de una hermosísima mujer con una voz brillante y a la vez potente, que se volvió himno y sinónimo de belleza. Hija de Segundo Painé y de Gertrudis Reguera. La madre abandonó el hogar cuando sus hijos eran pequeños. Alberto y Héctor los hermanos mayores, y Olga recién venida al mundo, se quedaron al cuidado de Segundo. Nunca más se supo de la madre.

Cuando Olguita cumplió tres años, una vecina le aconsejó a su padre internarla en algún colegio y así la niña fue llevada primero a General Roca, después a Buenos Aires y finalmente a un colegio de monjas en la ciudad de Mar del Plata. Le gustaba cantar y a los siete años ya la integraron al coro del colegio. Años más tarde fue adoptada por Héctor Llan de Rosos y su esposa. Una familia con una muy buena posición económica que la envió a un mejor colegio, según cuenta Cristina Rafanelli en su libro Aimé Painé, la voz del pueblo mapuche.

Siempre supo que quería ser cantante, las palabras de sus maestras también le fijaron un destino, como aquella que le dijo “No tenés que olvidar que tu pueblo fue valiente”.

Los primeros conocimientos que recibió, decía que le quedaban o muy grandes o muy chicos, como los zapatos que le daban las monjas. Cuando supo que era de una provincia llamada Río Negro, no tenía idea de lo que le hablaban.

En 1972, radicada en Buenos Aires, incursionó en el teatro y en el cine, participando en la película La juventud de Garibaldi. En plena dictadura pudo viajar a Colombia para participar de un festival de teatro y conocer ese país con una identidad tan marcada. Perfeccionó su técnica vocal y su respiración, y hasta hizo yoga. Aspiraba a ser una cantante solista. Se presentó a una audición del Coro Polifónico Nacional e inmediatamente escucharon su talento vocal y cantó allí hasta 1976.

En esos años, se realizaba un encuentro coral latinoamericano en Mar del Plata. Cada coro había preparado un tema vinculado a las raíces indígenas de su país, pero el de Argentina no tenía nada para mostrar al respecto. Olga sintió vergüenza de no saber un canto autóctono, de no tener nada para mostrarle al mundo y en ese momento sintió la necesidad de salir en busca de su identidad.

Conoció al antropólogo Rodolfo Casamiquela y él le contó quiénes eran los Painé, le habló de la estirpe. El cacique Painé había muerto alrededor de 1850 y había sido el creador de la dinastía de los Zorros. Tuvo muchas mujeres y muchos hijos dispersos por el sur. Por parte de madre, es posible que su abuela doña Ceferina Maicá fuera descendiente de una machi. Una sanadora del cuerpo y del espíritu en los tiempos de Juan Manuel de Rosas.

Olga cambió su nombre por uno artístico y pasó a llamarse Aimé, manteniendo su apellido mapuche, Painé, Celeste.

Rodolfo Casamiquela era un antropólogo que se había encargado de recopilar cantos ancestrales, llevaba consigo un grabador y en el sur doña Naweltripai le transmitió más de cincuenta cantos sagrados que luego cantó Aimé. La joven se había dispuesto a hacer viajes al sur para conocer más sobre la oralidad y hablar con los mayores para aprender sobre lo que estaba cantando.

Casamiquela le consiguió actuaciones en Santa Rosa, La Pampa, General Pico, Azul, Coronel Dorrego, el Gran Buenos Aires y en el Teatro Coliseo entre otros tantos escenarios en el sur del país. En plena dictadura también fue invitada al programa de Mirtha Legrand, a uno de sus almuerzos. Aimé se presentó con su vestimenta artística e impresionó a los televidentes. Poseedora de una elegancia sin igual, vestida de blanco mostró cuánto había para contar sobre su pueblo. Su voz impactó y todos quedaron asombrados de ver a la primera mujer mapuche que se animaba a cantar en público los cantos sagrados de su nación.

En una de sus giras al sur, decidió encontrarse con su pasado, conocer a su padre Segundo Painé, un trabajador rural nacido en Temuco, hijo de Juan Painé y Juana Mariqueo. Lo vio acercarse a la casa de una vecina, donde habían quedado en encontrarse. Descubrió que su papá era un hombre humilde, de alpargatas, bombacha de campo, faja tejida a la cintura, camisa abierta y un pañuelo al cuello. Ese encuentro, mate de por medio, fue uno de los días más felices de Aimé, quien también se reencontró con sus hermanos Héctor y Alberto. Desde ese día se vieron muy seguido, incluso don Segundo tuvo que tomar coraje y animarse a viajar en avión para visitar a su hija en Buenos Aires. Fueron al Teatro Colón y quedaron fascinados con el espectáculo. Habían recuperado un vínculo perdido por circunstancias de la vida.

En esos años, don Painé cuando hablaba de su hija lo hacía con asombro de que ella eligiera “cantar en paisano” como se decía entonces. Hasta llegó a aconsejarle no contar tantas cosas, temía de la gente blanca, del daño que le pudieran ocasionar, “no vaya a ser que te roben el alma” le decía.

El dolor de haber sido desterrada, abandonada por su madre y trasladada a tantos kilómetros de sus afectos, de su hogar, era una herida que no terminaba de cerrar. “Tuve la posibilidad de estudiar, pero al principio la pasé muy mal en esta sociedad, me dieron dinero para que me educara y me sacaron del lado” dijo Aimé.

Los epew, las leyendas, como el canto se pasan de boca en boca. Cada uno le pone su propio condimento para contar y cantar. Según la vivencia, sea triste o alegre, del que relata se incluye intentando captar la atención y lograr entregar un mensaje. Aimé lo hizo con un canto muy antiguo, cantado por Carmen Naweltripay en la década del cincuenta, que habla del caballo arisco, el caballo salvaje que corcovea.

En una de sus presentaciones cantó un tail, ese canto en mapuzungún que decía “kaita iem kaita, kaita wenú mapuaiu mai…cure maikaita, amuai maikaita, kaita wenú mapuaiu mai”. Luego lo tradujo como “el bagual arisco, donde vaya tendrá esposa, a pesar de todo, al pobre hijo nomás quería, la hija no le importaba”. Y don Segundo bajó la cabeza. Necesitaba decirlo y cantarlo le ayudó a mirar a su padre de otro modo. Después de largas conversas, don Segundo le fue dando las respuestas que tanto necesitaba y así, formaron un vínculo inquebrantable. Se volvieron inseparables y él le enseñó muchísimas otras cosas en torno a la cultura, a las raíces, con la paciencia del hombre de campo.

La huella de la cantante mapuche quedó hondamente en el corazón de su público. El rojense Hugo Silveira la conoció en Patagonia y luego siguió sus giras en la provincia de Buenos Aires. El 12 de septiembre de 1986 logró que Aimé actuara en el teatro de la ciudad de Rojas y al día siguiente fueron al bosque de pehuenes al costado de la ruta 188. Silveira recuerda con gran emoción cuando Aimé se abrazó a un árbol, sorprendida de encontrar un pewenal allí y sugirió que sea un lugar sagrado para ceremonias. Desde entonces, es conocido como el pewenal sagrado de Rojas, donde los mapuche pasan en cada otoño a recolectar su fruto, el guillú o piñon, para comer hervido.

En 1987, mientras grababa un reportaje para la televisión en Asunción del Paraguay, se desvaneció ante las cámaras, producto de una aneurisma cerebral, con hemorragia interna y pérdida de conocimiento. El 5 de septiembre fue sometida a una operación, pero no logró resistir y el 10 de septiembre falleció a los cuarenta y cuatro años de edad.

Una de las mujeres importantes en su vida fue su gran amiga Luisa Calcumil, quien cuando tuvo que darle la noticia al padre de Aimé, le pidió a su marido y al doctor Jorge Pellegrini que fueran a buscarlo a la chacra de Tappatá en Río Negro. El cuerpo de Aimé Painé fue trasladado desde Paraguay para ser velada en la casa de su padre, según la tradición antigua. Desde muchos lugares se la despidió con ceremonias cargadas de emoción, tristeza y desconcierto.

Su padre Segundo Painé falleció el 9 de diciembre de 1996 en General Roca. Tenía aproximadamente cien años.

El canto mapuche no quedó en el olvido. Este 8 de marzo, también se recuerda el canto de Aimé, la canción femenina que se alzó de las abuelas, pero también el canto de la tierra que hoy se abre camino. Las mujeres que componen en sus lenguas madre y luchan diariamente por el respeto a la identidad en todo el país.