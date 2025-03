"Estamos arriba de un techo, necesitamos ayuda, estamos atrás de La Escondida", comienza el video de una mujer que pide socorro en Bahía Blanca junto a sus tres hijos. Como otras familias a las que muestra en el video, ella quedó atrapada con la suya en el techo de su vivienda, producto de la subida del agua tras las fuertes tormentas que azotaron a Bahía Blanca. Las calles ya no se ven, los autos están casi por completo tapados y el agua, lamentablemente, se lleva todo lo que encuentra en su camino. “Necesitamos que nos ayuden, que nos puedan mandar ayuda, nosotros no nos podemos comunicar”, imploró la bahiense, que en el video mostró cómo otras familias también se subían a sus techos frente a la inundación que avanza. “Esta es la situación que estamos viviendo, allá hay más vecinos arriba de los tanques, del otro lado hay más vecinos arriba de los techos, que ya no se ven”, describe en palabras lo que muestra con su celular. Gracias al video de esta familia los Bomberos Voluntarios supieron de su situación y fueron a rescatarla en botes, ya que era la única forma de acercarse al domicilio en cuestión.