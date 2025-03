Hace unos meses, en Barcelona, visité el Museo del Arte Prohibido: queda en pleno centro, a metros de la Rambla y la Pedrera. Tiene más de 200 obras que han sido censuradas, prohibidas o denunciadas por motivos políticos, sociales o religiosos; algunas son famosas, como La civilización occidental y cristiana de León Ferrari o el Piss Christ de Andrés Serrano, y también hay piezas de los sospechosos de siempre, como Ai Weiwei, Robert Mapplethorpe The Statue of a Girl of Peace o Estatua de una chica de la paz ,