La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto detectó "tensión" entre el PRO, sumido en su propia interna, y La Libertad Avanza (LLA), y acusó al espacio que responde al presidente Javier Milei de "votar todo con el kirchnerismo" en la Legislatura porteña.

"En la legislatura, la Libertad de Avanza, vota todo con el kirchnerismo, y eso no se dice. Nosotros vamos a hacer lo que siempre hicimos: a acompañar lo que está bien y poner límites a lo que está mal, pero no nos pidan que nos metamos en la interna del PRO", sostuvo en declaraciones radiales.

En la misma línea, expuso: "Eso lo tiene que solucionar el PRO, que en Congreso Nacional es oficialismo, vota exactamente todo, incluso cosas que no tendrían que haber votado porque no estaba en nuestra plataforma, y en la legislatura, la Libertad de Avanza le vota todo en contra a Jorge Macri".

"Ahí hay una interna, hay una tensión. Además se le rompió el bloque que fue con Patricia (Bullrich), ¿por qué nos vamos a meter nosotros? El que tiene que dar esas explicaciones es el líder, que es el conductor, que es Jorge Macri", sentenció la diputada.

Asimismo, la legisladora acusó al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de utilizar a los porteños para "después tener votitos" como prenda de negociación con el partido que fundó Milei y en ese aspecto remarcó: "Eso no se hace".

El pasado jueves, Oliveto anunció que será candidata al igual que Elisa "Lilita" Carrió para las próximas elecciones legislativas, y encabezará la lista a la Legislatura porteña.

"Queremos una propuesta nítida, que exprese a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que se les de la posibilidad de ocupar esas bancas", planteó.

"El oficialismo se dividió en tres: vas a tener a la gente de Patricia, que ya rompió, jugando para LLA, a Horacio con la suya, y a Jorge y a Mauricio con la suya. ¿Y los ciudadanos qué? Los voy a representar yo, con propuestas concretas. No está bueno usar una elección para ver cómo te posicionas después", insistió.

Por su parte, realizó un llamado a la oposición para hacer frente en distritos ocupados "por el cacique provincial", y ejemplificó con Formosa, Santiago del Estero, La Rioja y la provincia de Buenos Aires, donde competirá Carrió.

En otro pasaje de la entrevista, cuestionó el episodio entre el diputado radical Facundo Manes y el asesor presidencial, Santiago Caputo, y si bien detectó similitudes entre La Cámpora y la juventud libertaria, aclaró que el presidente Javier Milei es diferente al ex mandatario Néstor Kirchner.

"Terminar un discurso en la Asamblea Legislativa con un eslogan político como ¡Viva la libertad, carajo! Es como cuando escuchábamos cantar los chicos de La Cámpora, cuando los kirchneristas decían ¡Viva Perón! o ¡Viva Néstor! Eso no corresponde en un acto institucional", estableció.

Asimismo, añadió: "Hay que tener gesto de civilidad y si te equivocaste, pedir perdón. Ni exagerar con una denuncia penal, ni exagerar con ponerte en la cara para insultar a un opositor".

Rechazó las críticas de los sectores que acusan a la Coalición Cívica de votar junto al peronismo, y propuso investigar el origen de los legisladores libertarios.

"A mí me dicen que votamos junto con los kirchneristas… no me cuadra cuando en el gobierno está (Daniel) Scioli, vicepresidente Néstor, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el momento de mayor decrepitud", criticó.

Y cerró: "¿Dónde estaban los diputados que ahora son libertarios? Muchos en el Massismo. Así que a mí ese sayo no me lo pone nadie porque nunca estuve ahí".