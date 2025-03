Mientras el Gobierno asegura que el acuerdo con el FMI está encaminado, el economista y exdirector del organismo internacional Claudio Loser dijo que no espera el anuncio para esta semana, aunque no descarta que la noticia llegue pronto.

"Con lo que se ha estado hablando, creo que podemos tener un acuerdo técnico del Fondo en los próximos días. E ir así a la junta directiva, es decir, al equivalente del Congreso del FMI, para aprobarlo pronto. Pero no se sabe ni la cantidad ni cuántos años durará", explicó Loser, entrevistado este lunes en la 750.

Como sea, el presunto acuerdo con el órgano de crédito internacional permanece envuelto en un manto de sospechas. Por estos días se habla de un préstamo de 11 mil millones de dólares, una cifra que a Loser le genera dudas.

"Puede alcanzarse esa cifra, pero no para obtener el dinero de una vez. Para alcanzar esa cantidad tendría que haber un programa de por lo menos 18 meses, y que el Fondo le dé al país quizás 4 mil millones ahora, al aprobar el acuerdo. Y el resto se va dando cada tres meses, a medida que Argentina va cumpliendo con los objetivos acordados. Si es un programa a tres años, que también podría ser, ahí sí podríamos hablar de una cifra mayor", señaló.

Y aclaró: "El Fondo le va a decir al Gobierno que no se lo gaste. El FMI tiene muy en claro que las reservas del país son muy bajas. Y ahí hay una diferencia importante en el Gobierno, en el equipo técnico. Porque el Fondo no va a aceptar que, salvo cantidades pequeñas, el Gobierno intervenga en el mercado financiero para que no haya tanta diferencia entre los tipos de cambio. Es mi opinión, y, conociendo al Fondo, van a estar muy cerca de eso. Pero si reciben la plata y se la gastan en dos o tres meses, va a haber problemas serios en la primera revisión que el Fondo haga".

En esa línea, Loser se refirió a la posibilidad de que el Gobierno de Javier Milei utilice el préstamo para llegar con aire a las elecciones legislativas de este año.

"Tienen que mantener la disciplina fiscal y financiera. El cuento de que el Gobierno no está aumentando su deuda porque le paga al Banco Central no es cierto. El Gobierno y el Central están aumentando su deuda. Pero yo diría que, con las políticas macro y con algún cuidado en ir soltando un poquito el cepo y quizás flexibilizando el tipo de cambio, se va a llegar a las elecciones", sostuvo.

"Esa es mi visión, pero los economistas predecimos mejor el pasado que el futuro", ironizó.