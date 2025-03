El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, afirmó que el próximo acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no incrementa la deuda del país” y sostuvo que su activación a través de un DNU es legalmente constitucional.

En diálogo con la 750, Francos señaló que “las características del acuerdo están expresadas en un DNU que va a entrar en el Congreso y tendrá la oportunidad del debate parlamentario”.

“El monto no se establece en el DNU, lo que sí se establece es que nos incrementa la deuda pública. Es un acuerdo diferente a otras oportunidades que no implica mayor deuda para el país”, aclaró.

“Argentina tiene deuda con vencimientos con el propio FMI y este nuevo desembolso va a servir para cancelar en parte algunos de esos vencimientos y al mismo tiempo para cancelar deuda del Estado nacional con el Banco Central. Es necesario tener un Banco Central fortalecido, no lleno de papelitos”, remarcó.

¿El acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso?

En el mismo sentido y ante la consulta de que si es obligatorio que el acuerdo con el FMI deba ser aprobado en el Congreso, el funcionario expresó que “hay que analizar las normas constitucionales del país y fijarse si tiene más fuerza una ley o la Constitución”, al respecto de la ley que a partir de 2021, por impulso del gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán, dispone que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público acordado con el FMI debe ser autorizado por ley del Congreso.

“En su momento, el ministro Guzmán quiso sacar una ley para empoderarse él frente al FMI, pero desde el punto de vista constitucional no es necesario”, sentenció el jefe de Gabinete de Javier Milei.

“Hoy existe ese sistema que estableció Guzmán pero también existen los DNU que son una norma que establece la Constitución del 94 para que el Poder Ejecutivo pueda, en circunstancias excepcionales, manejarse a través de ellos. La situación de Argentina es compleja producto de los endeudamientos pasados y los vencimientos que tiene hacia delante. El Gobierno utiliza una norma que surge de la Constitución y que es absolutamente legal”, insistió.

“El Congreso tiene la forma de acompañarlo, impedirlo o dejarlo stand by. No hay ninguna cosa rara. Acá lo que interesa es la relación entre el FMI y Argentina, no busquemos pelos en la leche. Lo importante es llegar a un acuerdo que solucione los temas que tiene pendientes la Argentina”, agregó.

“El nombramiento en comisión es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo”

Por otra parte, se refirió a la designación -también por decreto- de los jueces de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo y dijo que “el nombramiento en comisión es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo”.

“El juez García-Mansilla o el juez Lijo hasta el 30 de noviembre están uno ya en su cargo y el otro puede estarlo en función de esto. Es una designación que hizo el Poder Ejecutivo de acuerdo a la Constitución. En caso de que se rechace el magistrado sigue en funciones hasta el 30 de noviembre, pero sus funciones son legítimas”, explicó.

Por último, le pareció “destacable” que García-Mansilla le haya negado la licencia al juez federal Ariel Lijo, para que se mude de los tribunales de Comodoro Py al Palacio de Justicia de la calle Talcahuano

“Demuestra que es un juez totalmente independiente. A mí me parece eso destacable. No me sorprendió ni me tiene que sorprender. El juez, una vez que asume en la Corte, expresa su posición desde el punto de vista jurídico y de acuerdo a la Constitución”, cerró.