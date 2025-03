El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela Aleñá, realizó hoy lunes una masiva “Marcha Vial Nacional” en repudio de las declaraciones del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, enrelación al fin de las obras públicas y al mantenimiento de las rutas nacionales, tareas que llevaba adelante el organismo. En el medio dela marcha, la sindicalista anunció que no descartan sacar “la maquinaria vial a las rutas e instrumentar un plan de lucha ante laatrocidad de anuncios contra el organismo que dejaría de arranque 1200 trabajadores en la calle. Nos van a encontrar peleando, hay undesconocimiento enorme y campañas de mentira sobre nosotros. Están dementes en el gobierno”, indicó.

Así, la protesta comenzó a las 10 de la mañana en la Plaza de los DosCongresos y avanzó hacia el Ministerio de Economía, ubicado enHipólito Yrigoyen 250, donde se entregó un documento al MinistroLuis Caputo. Por último, finalizó a las 13 en la Casa Central de la DNV,en Julio Argentino Roca y Avenida Belgrano. “Es una negligencia totalcortar con las obras públicas y el mantenimiento de nuestras rutas”, sostuvo Aleñá.

En ese sentido, la Secretaria General afirmó: “Hoy estamosdefendiendo a Vialidad Nacional sobre el ataque feroz que el gobiernoestá haciendo al organismo, donde pretende, además de todo lo quevenimos denunciando el año pasado, dar de baja todos los contratosde obra pública y los de mantenimiento de las rutas del país”, yañadió que “mientras sucede eso, tenemos a muchos compañerosque hoy no pudieron venir a la marcha porque están en emergenciatrabajando en Bahía Blanca, como en cada una de las emergenciasque tiene nuestro país”.

En esa misma línea, Aleñá explicó que el caso de Bahía Blanca “es unclaro ejemplo de la importancia que cumple nuestra entidad y el rolclave de cada uno de sus trabajadores” y que esta falencia también lavamos a ver cuando no se realice el operativo invernal, “porque sidesmantelan todo y no va a haber plata no vamos a tener a nadie que quite la nieve de los caminos y no se va a poder ni circular nisacar la producción y la mercadería”. Así, la gremialista manifestó“ que alguien le explique al pueblo argentino qué quieren hacer con Vialidad, cómo piensan a arreglar las rutas y cómo van a mantener laconectividad de los pueblos en nuestro país. Es de tontos creer queun privado va a invertir en rutas que no dan ganancias”, y continuó: “Todo esto es una locura total, buscan diluir, achicar y reducir Vialidad, que mantiene miles de kilómetros de rutas nacionales. Se está poniendo en riesgo la vida de millones de argentinos que lastransitan a diario y desconectando a nuestros pueblos. Vamos aluchar hasta el último día”.

Por último, Graciela Aleñá aseguró que “el Ministro Caputo nos estáadeudando 340 mil millones de pesos del presupuesto del año pasadoy hace unos días nos enteramos que ahora dan de baja todos loscontratos de obras públicas y mantenimiento, eso significa ladesaparición y desguace total de Vialidad Nacional. Además se sumanlos despidos que anunció el administrador, la derogación de la Ley505 que es nuestra ley madre y la pérdida de nuestro conveniocolectivo”.

Cabe destacar que de la marcha participaron todas las seccionales delpaís y contó con importantes apoyos de organizaciones sindicalesafiliadas a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).Además, estuvieron presentes Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Mariano Moreno(Centro de Patrones), Octavio Argüello (CGT-Camioneros), JavierLópez (SEAMARA), Jorge Aruto (Dragado y Balizamiento), HoracioCalculli (Juventud CATT), Laura Ávalos (SMATA) y Marcelo Pariente (ASIMM).