Newell’s no puede encontrar victorias consecutivas en el torneo Apertura, se mantiene en el fondo de la tabla y su técnico moderó expectativas: “Va a ser duro, Newell’s no está acostumbrado a pelear esto”, asumió Cristian Fabbiani. La Lepra visitará el sábado a Estudiantes con la ausencia por suspensión de Ever Banega. Su reemplazante, seguramente, será un jugador con vocación defensiva y se mantendrá la línea de cinco en el fondo.

Banega no juega en La Plata el sábado a las 18.30 porque frente a Belgrano acumuló su quinta tarjeta amarilla. Es el jugador ofensivo más influyente del equipo por lo que es capaz de lograr con solo un pase.

Quizá por eso su lugar podría ser ocupado por Gonzalo Maroni, el volante creativo que tiene el técnico entre los relevos. Pero la prioridad de Fabbiani es el juego defensivo y se inclinará por un volante que pueda aportar en la marca en el mediocampo.

Así en el ensayo de fútbol de mañana en Bella Vista las principales opciones para reemplazar al diez son Juan Méndez y Luca Regiardo. El ex Vélez es el principal candidato por experiencia.

El juvenil, por caso, perdió la titularidad con la llegada de Fabbiani como entrenador y solo suma algunos minutos ingresando desde el banco de relevos.

Newell’s´recibió a Belgrano con línea de cinco en defensa y no hay dudas que el planteo se mantendrá para visitar a uno de los candidatos al título por la décima fecha del Apertura.

A su llegada al parque Independencia Fabbiani relegó a los juveniles del plantel, a excepción de Mateo Silvetti, y así también perdió protagonismo el volante Valentino Acuña. Pero el juvenil leproso se mantiene en la consideración de Diego Placente, entrenador de la selección juvenil Sub 20.

El técnico convocó a Acuña para entrenar la semana que viene en Buenos Aires de cara a la preparación al Mundial de la categoría que se disputará en seis meses en Chile. Acuña fue titular en la selección Sub 20 que logró en el Sudamericano de Venezuela la clasificación al Mundial y se mantiene en la consideración del técnico. Así el volante rojinegro no practicará la semana que viene en Bella Vista. Acuña se quedará en Buenos Aires el sábado en caso de tener un lugar entre los relevos en el partido con Estudiantes.