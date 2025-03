Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que el nuevo acuerdo que el gobierno de Javier Milei busca concretar con el organismo internacional "va a generar un aumento de la deuda". Se trata de un punto de vista opuesto al que se intenta instalar desde el oficialismo. Loser aseguró que "se va a deber más" y puso la duda en las reservas y el Banco Central.

El ex funcionario del Fondo coincidió con las declaraciones que hizo recientemente la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Días atrás, la ex mandataria había criticado al Presidente y aseguró que "hizo lo mismo que (Mauricio) Macri", cuando pidió a la entidad 57 mil millones de dólares. "¿En serio estás diciendo que te va a dar miles de millones de dólares y que no va a aumentar la deuda externa argentina?", soltó la expresidenta.

Volviendo a las declaraciones de Loser, aseguró que "el gran tema es si las reservas van a quedarse en el BCRA, pero estoy 95 por ciento seguro de que el FMI le va a decir que tiene que ir mejorando las reservas, más allá del préstamo". En tanto, agregó que "el FMI no va a aceptar en el programa que se usen las reservas para mantener el tipo de cambio blue pegado al oficial. A su vez, manifestó que la administración libertaria podría empezar a gastar, pero que en la próxima revisión "no le van a dar el dinero de una sola vez".

En tanto, el ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, cuestionó la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avanzar en el acuerdo con el FMI y la versión oficial de que bajará la deuda pública. “No es normal que el Gobierno mande un DNU del que no se conoce cómo va a ser el acuerdo”, señaló Torres.

A su vez, consideró que "hay una contradicción en el gobierno" que dice que va a haber fondos frescos y a su vez que vamos a bajar la deuda con el Fondo. En ese sentido añadió que "todo el mundo sabe que es un argumento cuando dicen que no van a aumentar la deuda con este préstamo".

Por otro lado, Torres evaluó que los bonos argentinos no subirán de precio por este decreto. “No creo que el rebote de los bonos argentinos aumenten su valor por el DNU sino porque después de una caída están baratos y suele haber un rebote”, afirmó.