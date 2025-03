La cuenta regresiva está en marcha. El próximo 23 de marzo vence la moratoria jubilatoria y de no mediar una nueva prórroga se avecina un escenario social complicado porque 9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones no podrán jubilarse. "Estas cifras no son un eslogan, es la verdad. Una terrible verdad", afirma la diputada de UxP y titular de la comisión de Personas Mayores, Gisela Marziotta. La legisladora advierte que la alternativa es un proyecto de ley que modifique esta fecha, pero también reconoce que lo más rápido sería un decreto presidencial. El problema, insiste, es que el gobierno de Javier Milei dio muestras de que su objetivo es "sostener el equilibrio fiscal gracias, entre otros puntos, al ajuste a los jubilados". Marziotta ve como positivo el hecho de la participación cada vez mayor de sectores de la sociedad en las marchas de los miércoles, como la que se prevé para este miércoles donde además de hinchas de fútbol también se suman organizaciones sindicales.

--En mi calidad de presidenta de la Comisión de Personas Mayores convoqué para este jueves a una audiencia pública. Van a participar jubilados, jubiladas, trabajadores y futuros jubilados, pero también especialistas, desde economistas, abogados previsionales, gerontólogos. Todos especialistas en la materia. También convoqué al presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, por la Comisión de Mujeres vendrá Mónica Macha y esperamos que vengan de la Comisión de Previsión Social. Es imperioso que entre todos busquemos una alternativa a la moratoria, pero también al tema medicamentos de PAMI.

--La moratoria vence el 23 de marzo. ¿Hay tiempo?

--Es terrible porque 9 de cada 10 mujeres se van a quedar sin acceder, 8 de cada 10 varones se van a quedar, y la verdad que no es frase hecho, es real. El número ese es exacto. Y para ello se han presentado proyectos para que se prorrogue a través de una ley del Congreso. El tiempo es escaso y los plazos no nos estarían dando para llegar al 23. Claro, siempre está la posibilidad de un decreto presidencial que prorrogue la moratoria. Eso es una decisión y es voluntad política que sabemos que el Presidente de la Nación no la tiene, porque sabemos que su forma de gobernar es sostener ese equilibrio fiscal ajustando a los jubilados. Digo, que fue el sector más ajustado desde que asumió Milei.

--¿Cree que Milei podría prorrogar la moratoria?

--No, él está esperando que se venza para no prorrogarla, porque lo vino demostrando durante todo este año y medio que viene gobernando. Nosotros, desde mi despacho, lo que hicimos fue presentar un proyecto que no es prórroga de moratoria, sino que es un pasito más.

--¿Podrá llegar al recinto?

--No creo, pero igual hay que hacerlo. Porque lo que se vence es un artículo de la Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional. Es el artículo cuarto que decía que a los dos años de la vigencia de esta ley se vencía la moratoria. Bueno, entonces se puede prorrogar por otra ley del Congreso o por decreto presidencial. En este contexto yo presenté un proyecto para modificar ese artículo para que no venza cada dos años sino que se le da diez años. De esta manera no dependemos del Congreso y de su composición de ese momento o de la voluntad política del presidente de turno. Son diez años porque la verdad es que uno tiene que desear un país donde no haya moratorias. Entonces calculamos un periodo de diez años de reorganización del mundo laboral como para decir, bueno, en después de ese tiempo volvemos a hablar y quizás ya, ojalá, no necesitamos renovar la moratoria.

--De esta manera los trabajadores sin los aportes suficientes pueden planificar la jubilación.

--Sí, exacto, porque de lo contrario al año y medio ya tenés que estar pensando en hacer otra vez la movida para instalar el tema y conseguir una prórroga. Por de lo contrario cae un montón de gente, sobre todo mujeres. Caen en la PUAN (Pensión Universal para el Adulto Mayor), o sea, el varón que no va a poder acceder a moratoria que tenga 65 años va a poder caer en la Puan, la mujer a los 60 años que no va a poder acceder a moratoria y que va a llegar a La Puan va a tener que trabajar 5 años más, con lo cual están aumentando la edad jubilatoria de la mujer. Pero aquellos que accedan a la PUAN cobrarán un 20% menos que la jubilación mínima.

--¿Existe algún tipo de posibilidad que los bloques acompañen este proyecto?

--Es poco probable que ocurra. En las sesiones del período extraordinarios solicitamos un apartamiento del reglamento para poder tratar en el recinto la prórroga. Se perdió la votación. Por eso me parece muy importante lo de la audiencia pública, lo de las movilizaciones para visibilizar que estamos en una cuenta regresiva y por eso hay que seguir insistiendo igual. Es necesario que la sociedad tenga claro que sin una prórroga va a ser un tendal de trabajadores y trabajadoras los que quedaran colgados.

--Entonces, estamos casi en un callejón sin salida.

--No, quiero creer que habrá, no de parte del Gobierno Nacional, una conciencia respecto de esta necesidad y espero los diputados y diputadas de otros espacios políticos, más allá de Unión por la Patria, que recapaciten y puedan sumarse a lo que nosotros estamos planteando que es tratar en el recinto la prórroga de la moratoria. Así que yo llamo a esos opositores colaboracionistas que por favor recapaciten respecto de la necesidad de tratar en el recinto este tema y de que sea ley la prórroga. Que sea ley que se modifique este artículo básicamente, que es lo que yo planteo.

--Este miércoles hay una nueva marcha de jubilados. Se prevé una mayor presencia de hinchadas de fútbol pero también hay gremios que anunciaron su participación...

--Para mí que se sumen y participen cada vez más en estas marchas que se hacen todos los miércoles, donde siempre éramos muy poquitos, está buenísimo y lo celebro. Lo único que no quiero es que se pierda de vista el objetivo principal que no es otro que el conseguir la prórroga para que puedan jubilarse todos y todas. También se reclama por una actualización del monto de la jubilaciones y la restitución de los medicamentos del PAMI. Todo eso estará en esta movilización que, como le decía, venimos participando desde hace tiempo. Somos pocos y la policía siempre es superior en número. Ojalá mañana sea pacífica porque lo que acá importa es el objetivo de este reclamo.

--¿Cómo ves el Gobierno Nacional en todo este escenario que estamos viviendo de criptoestafa, acuerdo con el FMI?

--Preocupante, como desde el día que asumió Milei y porque hay un nivel de avasallamiento institucional del que poco se habla. Ellos aplican la táctica de tirar temas con los que van tapando los anteriores. Por ejemplo el caso de la criptoestafa que el gobierno buscó taparla con el decreto de designación de los nuevos miembros de la Corte. Y este tema ahora se tapa con el decreto del FMI. Y es todo a una velocidad impresionante.

--El DNU del acuerdo con el Fondo llegará al recinto. ¿Cómo votará?

--Le recuerdo que voté en contra del acuerdo con el FMI cuando era bloque oficialista y, por lo tanto, era parte del gobierno. Por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que ahora pueda acompañar esto. Yo no tengo nada que debatir. Tengo una posición muy firme respecto de eso.

--¿Este gobierno es peor que el de Macri?

--Sí, claro. Es peor, a ver, porque además vino como denostando a los políticos cuando él está rodeado y es el conductor de toda una casta política que proviene de los años noventa que regresaron con su gobierno. Este te vendió que venía a hacer algo nuevo, que era distinto, que era otra cosa. Yo creo que logró de alguna manera tener un discurso que la sociedad en ese momento estaba necesitando y yo por eso no voy a subestimar a la sociedad para nada. Tenía un discurso, pudo capitalizar el enojo de esa sociedad de venir de dos gobiernos que no le habían solucionado los problemas. Y lo capitaliza muy bien porque él es una persona enojada, es un violento. Entonces como que naturalmente pudo capitalizar el enojo de la sociedad. Que el enojo de la sociedad es genuino y de él yo te diría que es casi una patología.

--Lo que no es patológico son las políticas que aplica.

--Por supuesto. Es preciso recordar que sociedad está enojada genuinamente. Hubo dos gobiernos que no le solucionaron problemas y bueno, está enojada la gente y tiene razón. Ahora bien, las consecuencias de las políticas que aplica no se van a poder tapar. Le puede servir un tiempito, pero las consecuencias reales no se tapan con otro título nuevo, como viene haciendo para sacar de la agenda algunas cosas que empiezan a salir a la luz. Pero digamos, hay como una especie de quietud en la sociedad o todavía no hay una reacción.

--¿Esa falta de reacción es por la violencia de las medidas o por la ausencia de un movimiento político que encause la reacción?

--Todavía estamos en los primeros dos años del gobierno y cuando asume un gobierno la sociedad elige con esperanza, con expectativa y con ganas de que le vaya bien. Porque si votaron por ese Presidente pensaron que esa persona va a hacer las cosas para que su vida esté mejor. La gente no vota a alguien pensando bueno, quiero que me hagan daño. La gente vota pensando que este tipo le va a solucionar los problemas. Bueno, estamos dentro de ese período donde es muy difícil que quien votó pensando que esa persona era la persona que le va a venir a solucionar los problemas pierda la esperanza y me parece hasta lógico de alguna manera. Es como que el que lo votó no quiere o sentir que se equivocó. Esto puede llegar incluso a las elecciones de medio término que, entiendo, ese periodo termina después de las elecciones legislativas. Después el votante ya ahí empezás a exigir resultados. Bueno, esos resultados no están llegando. Entonces cuando tenés que volver a elegir presidente ahí la cosa cambia.

--La oposición debe apurar su reorganización.

--Ese trabajo de reorganización se está haciendo. De hecho, cuando vos tenés como se reformuló el Partido Justicialista con Cristina presidenta es parte de esa reorganización. Empezó. Esa reorganización empezó. Pero ojo, no es algo que suceda de un día para el otro. Es algo que lleva un tiempo y nos ordena, yo creo que a todos los espacios políticos les pasa porque te obliga a ordenarte tener un año electoral.

--Ahora la gente tiene que sumarse, por ejemplo, a la movilización de este miércoles.

--Todos tenemos que ir. Los actuales trabajadores somos los que nos tenemos que sumar, porque somos nosotros los que vamos a estar perjudicados si no tenemos una moratoria, porque otra vez insisto con los números, si hay 8 de cada 10 varones trabajadores que no llegan a tener los 30 años de aporte, y 9 de cada 10 mujeres que no llegan a tenerlos, nosotros también estamos dentro de ese grupo. Entonces todos nosotros tendríamos que sumarnos a esa marcha.